MDT présente la sonde HFM2905 de champ magnétique haute fréquence pour l'analyse en temps réel des signaux magnétiques

— Bande passante CC de 1,6 MHz, sortie analogique BNC et conditionnement du signal réglable pour la mesure des champs magnétiques à haute fréquence

ZHANGJIAGANG, Chine, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), l'un des principaux fournisseurs de capteurs magnétiques et pionnier de la technologie de magnétorésistance à effet tunnel (TMR), présente aujourd'hui la sonde HFM2905 de champ magnétique haute fréquence. Venu compléter la série de magnétomètres USB de MDT, optimisée pour les mesures de champs magnétiques à basse fréquence, la HFM2905 permet l'observation et l'analyse en temps réel des signaux magnétiques à haute fréquence. Alliant une large bande passante, une sortie analogique et un conditionnement de signal intégré dans un instrument compact alimenté par USB, il constitue une solution de mesure idéale pour la R&D en électronique, la recherche en laboratoire et les essais industriels.

Contrairement aux magnétomètres à basse fréquence classiques, la HFM2905 mesure avec précision les signaux de champ magnétique allant du courant continu à 1,6 MHz, ce qui permet aux ingénieurs d'enregistrer des formes d'onde de champ magnétique évoluant rapidement et difficiles à observer à l'aide d'instruments de mesure magnétique traditionnels. La sonde est équipée d'une sortie analogique BNC standard, permettant une connexion directe à un oscilloscope ou à un système d'acquisition de données (DAQ) pour l'analyse en temps réel des formes d'onde, de la fréquence et de l'amplitude du champ magnétique.

La HFM2905 apporte les avantages uniques de la technologie de détection magnétique TMR de MDT en associant une large bande passante de mesure à une sensibilité élevée aux champs magnétiques de faible intensité, ce qui permet une analyse précise et en temps réel des signaux magnétiques à évolution rapide.

La HFM2905 intègre des réglages de gain et de filtre passe-bas sélectionnables afin d'optimiser les mesures sur une large plage d'amplitudes et de fréquences de signal. Alimentée directement par un port USB standard, la sonde ne nécessite aucune alimentation externe, ce qui permet une mise en place rapide et pratique. Un dispositif d'étalonnage dédié, équipé d'une stripline de précision et d'un transformateur de courant intégrés, permet d'effectuer un étalonnage sur site afin de garantir la précision et la traçabilité des mesures.

La HFM2905 est idéale pour la conception d'alimentations à découpage, le développement en électronique de puissance, l'analyse des variateurs de moteur, la caractérisation des transformateurs et des inductances, le débogage EMI/CEM, la recherche sur le transfert d'énergie sans fil, les équipements de test automatiques, la recherche en laboratoire, l'enseignement universitaire et d'autres applications nécessitant la mesure en temps réel de champs magnétiques à haute fréquence.

Principales caractéristiques

Mesure des champs magnétiques à haute fréquence, de courant continu à 1,6 MHz.

Mesure les amplitudes des champs magnétiques comprises entre 0,1 et 2 gauss.

Sortie analogique BNC standard permettant une connexion directe aux oscilloscopes et aux systèmes DAQ.

Filtres passe-bas sélectionnables 1 kHz, 100 kHz et 1,6 MHz.

Cinq réglages de gain : 1×, 2×, 5×, 10× et 20×.

Fonctionnement alimenté par USB, sans bloc d'alimentation externe.

Dispositif de calibrage dédié, équipé d'une stripline de précision et d'un transformateur de courant, destiné au calibrage sur site.

Conception compacte et portable pour les mesures en laboratoire et sur le terrain.

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondé en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, en Chine. L'entreprise dispose de succursales à Shenzhen, Chengdu et Ningbo (Chine), à Singapour, à Tokyo (Japon) et à San José (Californie, États-Unis). MDT a développé un portefeuille de propriété intellectuelle unique, et ses propres installations de fabrication de TMR d'avant-garde, qui peuvent prendre en charge la production en volume de capteurs magnétiques TMR de haute performance et à faible coût pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Dirigé par une équipe de direction composée des meilleurs experts et de vétérans de la technologie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'engage à créer de la valeur ajoutée pour ses clients et à assurer leur succès. Pour plus d'informations sur MDT, veuillez consulter le site http://www.multidimensiontech.com.

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