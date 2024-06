MDT stellt auf der Sensors Converge 2024 die ultrakompakten TMR-Sensoren TMR3016/TMR3017 für Smartphones und Wearables vor

Die fortschrittliche TMR-Sensor-Fertigungsanlage von MDT soll die Produktion von mehreren Milliarden Einheiten für die Unterhaltungselektronik mit hoher Kapazität unterstützen

SANTA CLARA, Kalifornien und ZHANGJIAGANG, China, 25. Juni 2024 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), ein führender Hersteller von Magnetsensoren, der sich auf die Tunnelmagnetowiderstandstechnologie (TMR) spezialisiert hat, hat die Einführung seiner neuen ultrakompakten TMR-Winkelsensorserien TMR3016 und TMR3017 auf der Sensors Converge 2024 angekündigt.

Der TMR3016 und der TMR3017 wurden für Anwendungen in der Unterhaltungselektronik entwickelt, z. B. für die Messung von Mikroverschiebungen in Schwingspulenmotoren (VCM) für Smartphone-Kameramodule und für die Messung von Winkelpositionen in und außerhalb der Achse für intelligente tragbare Geräte. Jeder Sensor verfügt über eine einzelne Vollbrücke mit vier hochempfindlichen TMR-Sensorelementen. Der TMR3016 ist ein einachsiger Sensor, der zwei differentielle Ausgangssignale liefert, die die sinusförmige Wellenform der Winkelrichtung des Magnetfeldes darstellen. Der TMR3017 bietet zwei Single-Ended-Ausgangssignale, die die Sinus- und Cosinus-Wellenformen der Magnetfeldrichtung darstellen, und ermöglicht so zweiachsige 360-Grad-Messungen und temperaturkompensierte Lösungen. Beide Sensoren sind für den Betrieb unter Sättigungsmagnetfeldern ausgelegt, bei denen die Ausgangssignale nur mit der Winkelrichtung des Magnetfelds variieren und unabhängig von der Feldstärke sind, was sie von Natur aus unempfindlich gegen Streufeldstörungen macht. Beide Sensoren werden in einem ultrakompakten DFN4-Gehäuse (0,8 × 0,4 × 0,23 mm) geliefert.

Der TMR3016, TMR3017 und der kürzlich veröffentlichte TMR4101 magnetische Maßstabssensor sind Teil der neuesten TMR-Sensorserie von MDT für Verbraucher, die eine verbesserte Lösung für Kamera-Autofokus-Anwendungen in Smartphones bietet. Der gesamte Entwicklungs-, Herstellungs-, Verpackungs- und Testprozess wird in der eigenen TMR-Sensor-Fertigungsanlage von MDT durchgeführt, die eine jährliche Produktionskapazität von mehreren Milliarden TMR-Sensoren hat, um die hohen Anforderungen der Industriepartner im Unterhaltungselektronikmarkt zu erfüllen.

Hauptmerkmale des TMR3016/TMR3017:

Mikrometer-Präzision bei der linearen Wegmessung

Ultrakompaktes DFN4-Gehäuse (0,8 × 0,4 × 0,23 mm), geeignet für platzbeschränkte Verbraucheranwendungen

Großer Signalausgang mit geringer Toleranz gegenüber mechanischer Ausrichtung und Luftspalt

Hohe Störfestigkeit gegen Streufeldstörungen

RoHS/REACH-Konformität

Die gesamte Palette der TMR-Sensoren von MDT kann bei Digi-key und im Online-Shop von MDT unter www.tmr-sensors.com bestellt werden. Für Mengenpreise, Lieferung und technische Fragen wenden Sie sich bitte an MDT unter [email protected] oder besuchen Sie die Sensors Converge 2024, Stand 909, in Santa Clara, CA, USA, vom 24. bis 26. Juni.

Informationen zu MDT

MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang, Provinz Jiangsu, China, gegründet und hat Niederlassungen in Peking, Shanghai, Chengdu und Ningbo in China, Tokio, Japan, und San Jose, Kalifornien, USA. MDT hat ein einzigartiges Portfolio an geistigem Eigentum entwickelt und verfügt über hochmoderne Fertigungskapazitäten, die die Serienproduktion von hochleistungsfähigen, kostengünstigen TMR-Magnetsensoren für die anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen unterstützen können. Unter der Leitung eines Managementteams, das sich aus hochkarätigen Experten und Veteranen der Magnetsensorik und des Ingenieurwesens zusammensetzt, ist MDT bestrebt, einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen und deren Erfolg zu sichern. Weitere Informationen über MDT finden Sie unter http://www.multidimensiontech.com.

