MDT stellt den TMR1370 vor - einen magnetischen Schalter-IC mit extrem niedrigem Stromverbrauch, der mehr als zwei Jahre Standby-Betrieb in CGM-Geräten ermöglicht

— TMR-Magnetschalter der nächsten Generation mit extrem niedrigem maximalen Versorgungsstrom von 50 nA erweitert das bewährte CGM-Sensorportfolio von MDT

ZHANGJIAGANG, China, 18. Juli 2026 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), ein führender Anbieter von Magnetsensoren und Pionier der TMR-Technologie (Tunneling Magnetoresistance), hat heute den TMR1370 vorgestellt – einen Magnetschalter-IC mit extrem niedrigem Stromverbrauch, der das Portfolio von MDT an Magnetsensoren für CGM-Systeme (Continuous Glucose Monitoring) erweitert. Aufbauend auf der bewährten Produktfamilie TMR1367, TMR1368 und TMR1369 bietet der TMR1370 einen deutlich geringeren Stromverbrauch, eine verbesserte Spannungskompatibilität sowie ein kompakteres Gehäuse und ermöglicht so CGM-Systeme der nächsten Generation mit extrem langer Standby-Zeit.

Der TMR1370 ist für batteriebetriebene CGM-Geräte optimiert und zeichnet sich durch einen maximalen Versorgungsstrom von nur 50 nA aus, wobei der typische Wert bei einer Versorgungsspannung von 3 V bei rund 30 nA liegt. In Kombination mit dem in CGM-Geräten weit verbreiteten magnetischen Aktivierungsmechanismus ermöglicht der TMR1370 einen Standby-Betrieb von mehr als zwei Jahren, was dazu beiträgt, die Haltbarkeit des Produkts zu verlängern und gleichzeitig die Batteriekapazität für die kontinuierliche Glukoseüberwachung nach der Aktivierung zu schonen.

Die außergewöhnliche Energieeffizienz des TMR1370 wird durch die firmeneigene TMR-Technologieplattform von MDT ermöglicht, die ein fortschrittliches magnetisches Sensordesign, eine optimierte Gerätearchitektur und eine firmeneigene Wafer-Prozesstechnologie kombiniert, um eine hohe magnetische Empfindlichkeit bei extrem geringem Stromverbrauch zu erreichen. Als Ergänzung zum bestehenden Portfolio an magnetischen CGM-Schaltern für die X- und Z-Achse von MDT bietet der TMR1370 Systementwicklern größere Flexibilität bei der Optimierung der Sensorausrichtung und des mechanischen Layouts für eine Vielzahl von CGM-Architekturen und ermöglicht gleichzeitig eine einfache Migration von Geräten der vorherigen Generation.

Hauptmerkmale

Ermöglicht einen Standby-Betrieb von mehr als zwei Jahren in batteriebetriebenen CGM-Geräten.

Maximaler Versorgungsstrom von 50 nA, typisch ca. 30 nA bei 3 V.

Breiter Betriebsspannungsbereich von 1,8 V bis 4,0 V.

Maximaler Betriebspunkt unter 40 Gauss für eine zuverlässige Erkennung des magnetischen Aktivierungssignals.

Für kompakte CGM-Designs optimierte magnetische Erfassung der X-Achse.

Miniatur-DFN5L-Gehäuse (1,6 × 1,6 × 0,5 mm) für dünnere und leichtere tragbare medizinische Geräte.

Ergänzt das bewährte Portfolio an magnetischen CGM-Schaltern für die X- und Z-Achse von MDT und ermöglicht so ein flexibles Systemdesign sowie eine vereinfachte Umstellung.

Muster des TMR1370 sind erhältlich über DigiKey sowie den Online-Shop von MDT unter www.tmr-sensors.com. Für Mengenrabatte, Lieferinformationen und technische Daten wenden Sie sich bitte an MDT Global Sales unter [email protected].

Informationen zu MDT

MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang in der chinesischen Provinz Jiangsu gegründet und unterhält Niederlassungen in Shenzhen, Chengdu und Ningbo (China), Singapur, Tokio (Japan) sowie San Jose (Kalifornien, USA). MDT hat ein einzigartiges Portfolio an geistigem Eigentum aufgebaut und verfügt über eigene, hochmoderne TMR-Fertigungsanlagen, die eine Serienproduktion leistungsstarker und kostengünstiger TMR-Magnetsensoren ermöglichen, um auch die anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Unter der Leitung seines zentralen Managementteams aus herausragenden Experten sowie erfahrenen Fachleuten für Magnetsensortechnologie und Ingenieurdienstleistungen setzt sich MDT dafür ein, Mehrwert für seine Kunden zu schaffen und ihren Erfolg sicherzustellen. Weitere Informationen zu MDT finden Sie auf http://www.multidimensiontech.com.

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