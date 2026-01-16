PARIS, 16 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Meaco, le principal spécialiste britannique du traitement de l'air axé sur le confort domestique quotidien, a obtenu un investissement important de plusieurs millions de livres sterling de la part de FourLeaf Capital, ce qui marque un moment décisif dans le parcours de croissance de l'entreprise.

Meaco obtient un investissement stratégique important pour accélérer sa croissance en Europe

Cet investissement fait suite à une période de fortes performances pour Meaco. L'entreprise a connu une croissance rapide ces dernières années, car la demande d'appareils de traitement de l'air de haute qualité, économes en énergie et peu bruyants ne cesse d'augmenter dans le monde entier. La marque étant de plus en plus reconnue au niveau international et son portefeuille de produits s'élargissant, Meaco a atteint un stade naturel de son évolution où le partenariat avec des investisseurs externes alimentera la prochaine phase de sa croissance.

Le partenariat avec les fondateurs de FourLeaf, qui ont une grande expérience de la création d'entreprises et de l'expansion de marques à l'échelle internationale, apportera à Meaco le soutien stratégique nécessaire pour accélérer son ambition de devenir la première marque de traitement de l'air en Europe.

Meaco se concentrera sur l'extension de la gamme de déshumidificateurs Arete, la plus appréciée en Europe, tout en continuant à se développer dans les catégories adjacentes de traitement de l'air. L'approche axée sur le client en matière d'innovation, d'efficacité énergétique et de qualité des produits, soutenue par l'équipe de conception européenne maintes fois récompensée, restera au cœur de l'entreprise.

Pour soutenir la prochaine étape de la croissance, Conor Sugrue, ancien de Glen Dimplex, a été nommé directeur général avec effet immédiat. Le fondateur de Meaco, Chris Michael, restera un actionnaire important de l'entreprise et occupera le poste nouvellement créé de Chief Product Officer, ce qui lui permettra de se concentrer davantage sur le développement de produits et l'innovation.

Chris Michael, fondateur et Chief Product Officer de Meaco, déclare :

« Cet investissement représente un nouveau chapitre passionnant pour Meaco. FourLeaf a une grande expérience de la création d'entreprises et de l'expansion de marques à l'échelle internationale, et je pense que ce partenariat nous aidera à accélérer notre croissance et à réaliser notre ambition de devenir une entreprise européenne de premier plan dans le domaine du traitement de l'air. »

Conor Sugrue, PDG de Meaco, ajoute :

« Je suis ravi de rejoindre Meaco en cette période passionnante. L'entreprise jouit d'une excellente réputation pour la fourniture de produits de haute qualité, économes en énergie et innovants. Je me réjouis de travailler avec Chris et l'ensemble de l'équipe de direction pour dégager de nouvelles possibilités de croissance. »

Avec le soutien de FourLeaf Capital, Meaco est bien placé pour poursuivre sa croissance tout en maintenant son engagement en faveur d'une qualité de produit exceptionnelle, d'un service à la clientèle et d'une innovation responsable.

Notes aux rédacteurs

À propos de Meaco

Fondée au Royaume-Uni en 1991, Meaco est aujourd'hui l'un des principaux spécialistes européens du traitement de l'air et des technologies de climatisation intérieure. L'entreprise développe et fournit une large gamme de déshumidificateurs, d'humidificateurs, de ventilateurs, de purificateurs d'air et de climatiseurs portables, connus pour leur haute efficacité énergétique, leur fonctionnement silencieux et leur conception fonctionnelle.

Les produits Meaco obtiennent régulièrement des positions de premier plan dans les tests et classements de produits indépendants. Fort de cette solide réputation de performance et de qualité, Meaco a vendu 280 081 unités de la gamme MeacoDry Arete en Europe en 2024, ce qui en fait la famille de déshumidificateurs la plus populaire sur le continent.

La mission de Meaco est de contribuer à des environnements intérieurs et de travail plus sains grâce à des produits performants, durables et conviviaux, en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et la durabilité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.eu.meaco.com

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.meaco.com

À propos de FourLeaf Capital

FourLeaf Capital, dont le siège est à Londres et qui est dirigée par Robyn Smith, a été créée pour offrir des solutions de financement souples à des équipes de gestion ambitieuses et ayant fait leurs preuves, en apportant une valeur ajoutée grâce aux réseaux et à l'expérience de l'équipe principale et de sa base d'investisseurs entrepreneurs prospères. L'expérience des équipes de gestion soutenues par FourLeaf Capital se différencie de celle d'un investisseur institutionnel traditionnel ou d'un single-family office grâce à une éthique d'« entrepreneurs soutenant des entrepreneurs » et à la capacité d'adapter toute solution de capital à la situation en question. Fourleaf Capital est soutenu par Seamus Lynch et Lawrence Hickey, deux entrepreneurs chevronnés qui ont une grande expérience internationale de la croissance et de l'expansion des entreprises.

À propos de Conor Sugrue

Conor apporte plus de 20 ans d'expérience à la tête de grandes organisations internationales, notamment à des postes de direction chez IPL, une entreprise mondiale de fabrication de matières plastiques, dont les activités s'étendent en Amérique du Nord et en Europe, et chez Glen Dimplex, une entreprise européenne de premier plan dans le domaine du chauffage et de la ventilation, où il était PDG de la division « Chauffage et ventilation. » Conor a obtenu le titre d'expert-comptable auprès de KPMG et est titulaire d'une licence en ingénierie des systèmes électroniques de la Dublin City University.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2860893/Meaco.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2860894/Meaco_Logo.jpg