Mecard de Choirock confirma su victoria al ganar el caso de apelación federal de EE.UU. contra Spin Master

SEÚL, Corea del Sur y WASHINGTON, 19 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- La marca de juguetes Mecard, desarrollada con tecnología propia y patentada de la empresa coreana de juguetes Choirock Contents Company Co. (Consejero Delegado: Jong-il Choi), se impuso en un caso de apelación presentado por Spin Master, Ltd., una empresa juguetera global canadiense, en Estados Unidos. Esta victoria pone probablemente fin a una serie de litigios mundiales sobre patentes entre ambas empresas.

El 12 de octubre de 2021, el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos confirmó las decisiones escritas finales de la Junta de Juicio y Apelación de Patentes de los Estados Unidos (PTAB) que invalidaron todas las reivindicaciones impugnadas de tres patentes de "Bakugan" propiedad de Spin Master en las peticiones de revisión inter partes presentadas por Choirock. Tanto la PTAB como el Circuito Federal coincidieron con Choirock en que las patentes de Spin Master son inválidas.

En 2018, Spin Master demandó a la empresa juguetera estadounidense Mattel, Inc. en Estados Unidos, Canadá y Australia, entre otras jurisdicciones, alegando que los juguetes Mecard infringían las patentes de "Bakugan" de Spin Master. Mattel distribuía los juguetes de Mecard en esos países a través de su licencia obtenida de Choirock. A pesar de las sentencias de PTAB que invalidaban sus patentes de "Bakugan", Spin Master siguió obstruyendo la entrada de Mecard en el mercado mundial apelando las sentencias de PTAB ante el Circuito Federal. El prolongado litigio de Spin Master contra Choirock ha obstruido el negocio de Mecard de Choirock durante muchos años, y además ha hecho que Choirock gastara un inmenso coste en defender los litigios de Spin Master.

Además de su victoria en Estados Unidos, Choirock ha ganado todos sus demás litigios mundiales sobre patentes con Spin Master en China y Europa. Un tribunal italiano (UE) y el Tribunal Supremo de China también dictaminaron que la patente de Spin Master en la UE no es patentable y que los juguetes Mecard no infringen la patente de China de Spin Master, respectivamente. Estas sentencias ponen efectivamente fin a las luchas legales de las partes en China y la UE. La reciente sentencia del Circuito Federal de EE.UU. volvió a confirmar que las patentes de "Bakugan" de Spin Master carecen de patentabilidad porque no son más que una combinación de tecnologías de juguetes previamente desarrolladas o conocidas.

Después de haber superado con éxito la obstrucción de Spin Master al negocio global de juguetes de Choirock, la marca Mecard se asegura ahora probablemente un dominio aún mayor en el mercado de los juguetes con la incorporación de su último producto, MecardBall. Inspirado en el "tiro a las canicas", uno de los juegos tradicionales más populares de Corea, MecardBall utiliza una habilidad de alta tecnología para provocar la transformación instantánea de un juguete en un robot cuando el coche abraza una canica. MecardBall continúa el éxito de TurningMecard.

Choirock posee los derechos de propiedad intelectual asociados a la marca Mecard. Choirock anunció que "con nuestra reciente victoria en la apelación de Estados Unidos, hemos superado con éxito todas las barreras legales que planteaba Spin Master". Mecard fue premiado como "El juguete más vendido de Corea" (certificado por el Korea Record Institute) y cuenta con varias líneas de productos. Con la incorporación de MecardBall, que ya está llamando la atención en la industria del juguete, la empresa acelerará su plan de lanzamiento de Mecard en el mercado mundial y espera ver una respuesta positiva de la industria."

Al igual que "El Juego del Calamar", una serie dramática emitida en Netflix que introdujo la cultura lúdica y los juegos tradicionales de Corea en el mundo, la empresa espera que la marca Mecard también contribuya a difundir la cultura lúdica y los juegos tradicionales de Corea en el mundo. La marca Mecard es similar a "El Juego del Calamar" en el sentido de que Mecard ha aplicado la cultura lúdica y los juegos coreanos desde su creación.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1663754/Logo.jpg

SOURCE Choirock Contents Company Co., Ltd.