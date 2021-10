Victoire confirmée pour « Mecard » de Choirock qui a gagné devant la cours d'appel fédérale des États-Unis contre Spin Master

SÉOUL, Corée du Sud, et WASHINGTON, 20 octobre 2020 /PRNewswire/ -- La marque de jouets Mecard, lesquels sont mis au point grâce à une technologie brevetée appartenant à la société de jouets coréenne Choirock Contents Factory Co, Ltd (PDG : Jong-il Choi), a obtenu gain de cause dans le procès en appel intenté par Spin Master, Ltd., une entreprise canadienne de jouets à l'échelle internationale, aux États-Unis. Cette victoire met probablement un terme à une série de litiges mondiaux en matière de brevets entre les deux sociétés.

Le 12 octobre 2021, la cour d'appel américaine pour le circuit fédéral a confirmé les décisions finales écrites du United States Patent Trial and Appeal Board (PTAB) qui invalidaient toutes les revendications contestées de trois brevets « Bakugan » détenus par Spin Master dans les requêtes d'examen inter partes déposées par Choirock. Le PTAB et le circuit fédéral ont reconnu l'invalidité des brevets de Spin Master.

En 2018, Spin Master a poursuivi une entreprise américaine de jouets, Mattel, Inc., notamment aux États-Unis, au Canada, et en Australie, alléguant que les jouets Mecard violaient les brevets « Bakugan » de Spin Master. Mattel distribuait des jouets Mecard dans ces pays grâce à sa licence obtenue de Choirock. Malgré les décisions du PTAB qui ont invalidé ses brevets de « Bakugan », Spin Master a continué d'entraver l'entrée de Mecard sur le marché mondial en faisant appel des décisions du PTAB au circuit fédéral. La prolongation du litige de Spin Master contre Choirock a entravé les activités de la marque Mecard pendant de nombreuses années, et a en outre amené Choirock à dépenser un coût énorme pour se défendre dans son procès contre Spin Master.

En plus de sa victoire aux États-Unis, Choirock a remporté tous ses autres litiges internationaux en matière de brevets avec Spin Master en Chine et en Europe. Un tribunal italien (Union européenne) et la Cour suprême de Chine ont également statué que le brevet européen de Spin Master porte sur un procédé non brevetable et que les jouets « Mecard » ne violent pas le brevet chinois de Spin Master, respectivement. Ces décisions mettent définitivement fin aux combats juridiques entre les deux parties en Chine et dans l'UE. Le récent verdict du circuit fédéral aux États-Unis a confirmé de nouveau que les brevets « Bakugans » de Spin Master manquent de caractéristiques brevetables, les jouets n'étant qu'une combinaison de technologies de jouets déjà développées ou connues.

Ayant réussi à lever l'obstruction de Spin Master sur les activités mondiales de Choirock, la marque Mecard devrait maintenant encore plus dominer le marché des jouets avec la sortie de son dernier produit, MecardBall. Inspiré par le jeu de billes, un des jeux traditionnels populaires de la Corée, MecardBall utilise une compétence de haute technologie pour provoquer une transformation instantanée d'une voiture jouet en un robot lorsque celle-ci entre en contact avec une bille. MecardBall poursuit le succès de TurningMecard.

Choirock possède les droits de propriété intellectuelle associés à la marque « Mecard ». Choirock a annoncé que sa récente victoire dans le procès en appel aux États-Unis marquait la fin des barrières juridiques érigées par Spin Master. Mecard a reçu le prix du jouet le plus vendu en Corée (certifié par la Korea Record Institute) et propose différentes gammes de produits. Avec l'ajout de MecardBall, qui attire déjà l'attention dans l'industrie du jouet, l'entreprise accélérera son plan de lancement de Mecard sur le marché mondial et s'attend à une réponse positive du secteur.

À l'instar de « Squid Game », une série dramatique en streaming sur Netflix qui a introduit la culture traditionnelle coréenne du jeu et des jeux dans le monde, la société espère que la marque Mecard contribuera également à répandre la culture traditionnelle coréenne du jeu et des jeux dans le monde. La marque Mecard ressemble à « Squid Game » dans le sens où elle applique la culture du jeu et des jeux coréens depuis sa création.

