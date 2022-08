Mecobit begint nieuwe periode in de fotovoltaïsche gestuurde cryptovaluta-mining

HONG KONG, 23 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Mecobit Photo voltaic, een wereldwijd bedrijf met de nadruk op hoogwaardige en betaalbare fotovoltaïsche oplossingen, kondigt productverbeteringen aan in zijn fotovoltaïsche systeem-producten die de miners van verschillende cryptovaluta's van energie voorzien. Mecobit's fotovoltaïsche systeem-merchandise omvat een verplaatsbaar fotovoltaïsch station, fotovoltaïsche paneelkits (compleet) en fotovoltaïsche eenheid M4000.

Klanten van Mecobit's fotovoltaïsche systeem kunnen nu tijdens netwerkstoringen back-upenergie gebruiken om onmisbare apparaten aan de gang te houden of energieproblemen bij huishoudelijke apparatuur, drogers, zwembadpompen, elektrische auto-opladers en zelfs cryptomijnbouwapparatuur te voorkomen.

Sommige cryptovaluta's, waaronder bitcoin, worden gemaakt door middel van een proces dat wordt aangeduid als bewijs van arbeid (proof of labor), waarbij computersystemen de forex moeten "delven" door het oplossen van gecompliceerde puzzels. Het aandrijven van deze computersystemen kost enorme hoeveelheden elektrische energie. Bitcoin is er berucht om dat het voldoende elektrische energie verliest om per jaar 40 miljoen ton aan koolstofdioxide aan het milieu per jaar toe te voegen, maar nu is een groeiende groep mijnwerkers wereldwijd bezig onervaren, en winstgevende, nieuwe methoden te ontwikkelen die zelf een fortuin waard zijn.

Omdat het aandeel van zonne-energie in crypto-mining waarschijnlijk zal groeien, zien velen het potentieel voor het gebruik van hernieuwbare energie in de bitcoin-mijnbouw als een positieve ontwikkeling. Mecobit biedt onderscheidende prikkels in de cryptovalutamijnbouw, die activiteiten stimuleren om de meest betaalbare energie te benutten en om wereldwijd extra activiteiten aan te moedigen om over te stappen naar hernieuwbare energiebronnen, waaronder zonnecellen.

Naarmate regeringen afspreken om de CO2-uitstoot te verlagen en meer stimulansen te introduceren, zoals het financieren van belastingkrediet, zal het aandeel van mijnbouwactiviteiten dat gebruik maakt van zonne-energie mogelijk toenemen. En hoewel zonne-energie nog in ontwikkeling en hernieuwbaar is, zijn er belangrijke problemen met fotovoltaïsche energie, samen met het beperkte aantal uren daglicht en de opleveringsprijzen. Om te helpen bij het verlagen van de opleverprijzen, betaalt Mecobit voor levering en importtarieven, zodat klanten alles kunnen gebruiken om aan de slag te gaan, zonder extra kosten behalve de prijs van het systeem zelf.

Over Mecobit

Mecobit is opgericht in 2015 met als doel het creëren en adverteren en op de markt brengen van 's werelds op zonne-energie aangedreven cryptovaluta-miners, die gebruik kunnen maken van zowel Ethash, SHA-256 of Scrypt-expertise. Het bedrijf was de eerste door zonne-energie aangedreven mijnbouwonderneming op aarde met als doel om de handel in fotovoltaïsche panelen te transformeren door extra energie aan te bieden met een betaalbare waarde. Mecobit heeft het hoofdkantoor in Londen, Engeland, en heeft vestigingen over de hele wereld, samen met Hong Kong. De website van het bedrijf, www.mecobit.com, geeft meer informatie over het bedrijf en zijn producten.

