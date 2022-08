Mecobit ouvre une nouvelle ère dans le domaine de l'extraction de crypto-monnaies à l'aide de l'énergie photo voltaïque

HONG KONG, 23 août 2022 /PRNewswire/ -- Mecobit Photo voltaic, une entreprise mondiale qui met l'accent sur le photovoltaïque de haute qualité à un prix abordable, annonce des améliorations apportées à ses produits Photo voltaic System qui alimentent les mineurs de crypto-monnaies et autres mineurs actuels. Les produits du système photo voltaïque Mecobit comprennent une centrale photovoltaïque transportable, des kits de panneaux photovoltaïques (complets) et l'unité photovoltaïque M4000.

image

Les clients équipés d'un système photo-voltaïque Mecobit peuvent désormais utiliser une source d'énergie de secours en cas de panne du réseau électrique afin de préserver le fonctionnement d'équipements électroménagers indispensables ou de résoudre des problèmes d'énergie, comme les équipements électroménagers, les sèche-linges, les pompes de piscine, les chargeurs de voitures électriques et même les plateformes d'extraction de crypto-monnaies.

Certaines crypto-monnaies, comme le bitcoin, sont créées par un processus appelé « preuve de travail », qui exige que des systèmes informatiques « exploitent » les devises en résolvant des énigmes complexes. L'alimentation de ces systèmes informatiques nécessite d'énormes quantités d'énergie électrique. Le bitcoin est réputé pour gaspiller suffisamment d'énergie électrique et rejeter 40 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'environnement chaque année. Mais aujourd'hui, un groupe croissant de mineurs dans le monde entier crée de nouvelles méthodes inexpérimentées et rentables, qui rapportent une fortune à elles seules.

Étant donné que la part de la charge de hachage alimentée par l'énergie solaire est susceptible de se développer, nombreux sont ceux qui considèrent le potentiel d'utilisation de l'énergie renouvelable dans le minage de bitcoins comme un cycle vertueux. Mecobit propose des mesures incitatives uniques pour le minage de crypto-monnaies, ce qui pousse les opérations à utiliser l'énergie la plus abordable possible et incite d'autres entreprises dans le monde à se tourner vers des sources d'énergie renouvelables, comme le photovoltaïque.

Dans la mesure où les gouvernements acceptent de réduire leurs émissions de carbone et de mettre en place d'autres mesures incitatives comme des crédits d'impôt à l'investissement, la part des activités de minage utilisant l'énergie solaire pourrait augmenter. Bien que l'énergie solaire puisse également être considérée comme écologique et renouvelable, le photovoltaïque pose des problèmes importants, notamment en ce qui concerne les limites de la lumière du jour et les prix de livraison. Afin de réduire les coûts de livraison, Mecobit prend en charge les frais de livraison et d'importation, ce qui permet aux clients d'accumuler tout ce dont ils ont besoin pour démarrer sans frais supplémentaires, hormis le prix du système lui-même.

À propos de Mecobit

Mecobit a été fondé en 2015 avec l'objectif de créer et de promouvoir les mineurs de crypto-monnaies alimentés par l'énergie solaire, qui peuvent utiliser les algorithmes Ethash, SHA-256 ou Scrypt. La société était la première entreprise de minage de crypto-monnaies alimentée par l'énergie solaire au monde, avec pour objectif de révolutionner le commerce des panneaux photovoltaïques en offrant plus d'énergie à un prix plus avantageux. Mecobit dont le siège social est à Londres, en Angleterre, possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Hong Kong. Le site Internet de la société, www.mecobit.com, fournit des informations supplémentaires sur la société et ses produits.

CONTACT POUR LES MÉDIAS :

Ben Lukas

+852-3001 1453

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1882752/image.jpg

SOURCE MECOBIT LIMITED