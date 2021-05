Med Gert Jakobsen utvider Envista Forensics sin brann- og eksplosjonsdivisjon.

SILKEBORG, Danmark, 4. mai 2021 /PRNewswire/ -- Envista Forensics, et multinasjonalt rettsmedisinsk konsulentselskap, har lagt til bransjeveteranen Gert Jakobsen (IAAI-CFI) som senior brannforsker til deres brannetterforskningsavdeling.

Jakobsen er ikke fremmed for brannvesenet, etter å ha etterforsket over 1000 branner de siste 20 årene. Gert har blant annet jobbet ved Det danske institutt for brann som avdelingsleder og brannetterforsker (DBI). I 2018 var han medforfatter av Nordic Fire Manual, som brukes over hele landet til brann- og eksplosjonstrening. Videre jobbet Gert også i styret for Nordic Association of Fire Investigators [Nordisk forening for brannetterforskere] (NAFI).

Kenneth Millard, administrerende direktør i Envista Forensics, Danmark, sa: "Vi er veldig glade for å få Gert til å bli med på teamet vårt og utvide kapasiteten vår ytterligere i brannetterforskning over hele Norden." "Klienter ville absolutt identifisere seg med hans bakgrunn, personlighet og utrolige ferdigheter." Gert har et godt øye for informasjon, som jeg er sikker på at våre kunder vil sette pris på. "

I løpet av karrieren har Jakobsen jobbet med en rekke forskjellige og høyprofilerte saker, inkludert maritime, undersjøiske og store tapspørsmål.

"Jeg kunne ikke være mer spent på denne neste fasen i karrieren min med Envista," sa Jakobsen. "De er kjent for sine globale rettsmedisinske aktiviteter, og jeg er begeistret over å kunne bidra med min kunnskap." "Jeg ser markedets potensial når Envista fortsetter å utvikle seg i Norden, akkurat som de har gjort i utallige andre deler av verden," sa Jakobsen. "Jeg gleder meg til å være en del av det og fortsette å hjelpe klienter slik jeg alltid har gjort."

Jakobsen kan kontaktes på +45 24235807 eller [email protected] .

Om Envista Forensics

Envista Forensics er en global pioner innen rettsmedisinsk rådgivning. Etter alle typer katastrofer, tilbyr vi funksjonsanalyse, brann- og eksplosjonsundersøkelser, digital rettsmedisin, rekonstruksjon av ulykker, rådgivning innen bygg og anlegg, geoteknikk, skadevurderinger og reparasjon av utstyr.

I mer enn 30 år har Envista levert tjenester til forsikrings-, juridiske og risikostyringssektorer. Våre eksperter flyr til mer enn 30 kontorer i Nord-Amerika, Europa, Singapore og Australia med jevne mellomrom. For mer informasjon, besøk www.envistaforensics.com .

Mediakontakt:

Kenneth Millard

Administrerende direktør, Danmark

+45 86 81 10 55

[email protected]

