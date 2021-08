MedAlliance anuncia inscrição do primeiro paciente em estudo de viabilidade de disfunção erétil com balão eluidor de fármaco sirolimus

O objetivo do estudo é avaliar a viabilidade e segurança da angioplastia com um balão eluidor de sirolimus em pacientes com DE e estenose da artéria distal interna pudenda e/ou da artéria peniana, utilizando angioplastia convencional de balão (POB) como comparador. Um total de dez pacientes será inscrito no estudo de viabilidade, cujo resultado bem-sucedido resultará em um estudo maior da DE envolvendo cerca de 50 pacientes.

"Estamos muito entusiasmados com o resultado potencial desse estudo", disse o professor Sangiorgi. "Há uma proporção significativa de pacientes com DE que não respondem à terapia medicamentosa convencional, e estudos iniciais sugerem que balões eluidores de fármaco poderiam oferecer a solução. O balão utilizado nesse estudo, que proporciona uma liberação lenta de sirolimus, poderia ser particularmente adequado."

Estima-se que 300 milhões de homens em todo o mundo foram afetados por DE em 2020, um número que provavelmente aumentará para 322 milhões até 2025. Cerca de 30% deles tinham idade entre 40 e 70 anos. A causa mais comum da DE é a doença vascular. Setenta por cento das causas físicas da DE devem-se à redução da circulação sanguínea no pênis. PDE5i (por exemplo, Viagra e Cialis) são a forma mais comumente utilizada de tratamento medicamentoso da DE, mas até 50% dos homens tratados apresentam uma resposta insatisfatória. Um tratamento alternativo potencial para esses pacientes é tratar as artérias pudendas e/ou penianas por meio da abordagem percutânea, utilizando um stent coronariano ou balão PTCA (angioplastia coronária transluminal percutânea). Relatou-se que a doença oclusiva aterosclerótica das artérias ílio-pudenda-peniana, que leva à insuficiência arterial para o pênis, afeta até 75% dos pacientes com DE.

"Esse é um estudo muito interessante para nós, pois acreditamos que ele indicará o potencial de nosso balão eluidor de sirolimus de ajudar um número significativo de consumidores que sofrem de DE e que não respondem a outros tratamentos", disse Jeffrey B. Jump, presidente e CEO da MedAlliance.

A tecnologia de BEFs da MedAlliance envolve microrreservatórios exclusivos feitos de polímero biodegradável misturado com o medicamento antirrestenótico sirolimus. Esses microrreservatórios proporcionam a liberação controlada e sustentada do medicamento por até 90 dias1. A liberação prolongada de sirolimus a partir de stents tem se mostrado altamente eficaz nas vasculaturas coronárias e periféricas. A CAT™ (Cell Adherent Technology), de propriedade da MedAlliance, permite que os microrreservatórios sejam revestidos em balões e aderidos ao lúmen do vaso quando administrados por meio de um balão de angioplastia.

O BEF de sirolimus da MedAlliance, conhecido como SELUTION SLR™, recebeu aprovação da marca CE para o tratamento da doença arterial periférica em fevereiro de 2020 e para o tratamento da doença arterial coronária em maio de 2020. Ele está disponível atualmente na Europa e em todos os outros países onde a marca CE é reconhecida. O SELUTION SLR não está licenciado atualmente para o tratamento de DE.

Sobre a MedAlliance

A MedAlliance é uma empresa privada de tecnologia médica. Está sediada em Nyon, na Suíça, e possui escritórios na Alemanha, em Singapura, no Reino Unido e nos EUA. A MedAlliance é especializada no desenvolvimento de tecnologias inovadoras e na comercialização de produtos avançados que combinam dispositivos e medicamentos para o tratamento de doenças coronárias e periféricas.

