MedAlliance anuncia o primeiro paciente inscrito no estudo de referência Sirolimus DEB vs DES de 3.300 pacientes

Este é o maior estudo com DEB já iniciado, com mais de 3.300 pacientes inscritos em aproximadamente 50 locais em 15 países. Os pacientes são randomizados antes de qualquer preparação vascular para refletir a prática médica atual e reduzir qualquer enviesamento do resultado. Os objetivos do estudo são demonstrar, no período de um e cinco anos, a não-inferioridade e posterior superioridade na falha do vaso-alvo (TVF).