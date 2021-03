MedAlliance recebe a quarta Designação de Dispositivo Inovador da FDA para balão de eluição de sirolimus no tratamento de lesões coronárias "de novo"

De acordo com a FDA, a Designação Inovadora do DEB de SELUTION SLR 014 é para melhorar o diâmetro luminal em pacientes com lesões ateroscleróticas em coronárias nativas.

"A MedAlliance tem a honra de ter nosso DEB de sirolimus selecionado para o Programa de Dispositivos Inovadores da FDA pela quarta vez. Isso pode proporcionar aos pacientes dos EUA um acesso mais rápido à nossa nova tecnologia de liberação sustentada de sirolimus por 90 dias, com o potencial de oferecer um tratamento mais seguro e eficaz", disse Jeffrey B. Jump, presidente e CEO da MedAlliance. "Essa designação, combinada com a Designação anterior de Inovação ISR para doença coronária, dará aos cardiologistas dos EUA novas ferramentas interessantes para combater a doença coronária."

O Programa de Dispositivos Inovadores da FDA tem como objetivo ajudar os pacientes a obter acesso mais rápido a tecnologias inovadoras que tenham o potencial de proporcionar um tratamento ou diagnóstico mais eficaz para doenças ou patologias potencialmente fatais ou irreversivelmente debilitantes. De acordo com o programa, a FDA oferecerá à MedAlliance análise prioritária e comunicação interativa em relação ao desenvolvimento de dispositivos e protocolos de estudos clínicos, por meio de decisões de comercialização.

O objetivo do Programa de Dispositivos Inovadores é oferecer aos pacientes e prestadores de serviços de saúde acesso rápido a esses dispositivos médicos, acelerando seu desenvolvimento, avaliação e análise, ao mesmo tempo em que preserva os padrões legais de aprovação pré-comercialização, liberação 510(k) e autorização de comercialização "de novo", de acordo com a missão da Agência, que é proteger e promover a saúde pública.

A tecnologia do SELUTION SLR envolve microrreservatórios exclusivos fabricados de polímero biodegradável misturado com o medicamento antirreestenótico sirolimus. Estes microrreservatórios proporcionam uma liberação controlada e sustentada do medicamento. A liberação prolongada de sirolimus a partir de stents tem comprovado ser altamente eficaz nas vasculaturas coronárias e periféricas. A CAT™ (Cell Adherent Technology), de propriedade da MedAlliance, permite que os microrreservatórios sejam revestidos em balões e aderidos ao lúmen do vaso quando administrados por meio de um balão de angioplastia.

Sobre a MedAlliance

Fundada em 2008, a MedAlliance é uma empresa privada de tecnologia médica. Está sediada na Suíça, com instalações em Irvine, Califórnia; Glasgow, Reino Unido; e Singapura. É especializada no desenvolvimento de tecnologia inovadora e na comercialização de produtos avançados de combinação de dispositivos farmacológicos para o tratamento de doenças arteriais coronarianas e periféricas. Para mais informações, acesse: medalliance.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1449107/MedAlliance.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1196864/MedAlliance_Logo.jpg

Contato para a imprensa:

Richard Kenyon

rken[email protected]

+44 (0)7831 569940

FONTE MedAlliance

Related Links

https://medalliance.com



SOURCE MedAlliance