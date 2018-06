MediaCom é nomeada a Rede de Mídia do Ano no Cannes Lions 2018

A Food Love Stories da Tesco, a campanha ganhadora do Grand Prix, possibilitou que o gigante do varejo transformasse a compra de alimentos de funcional para emocional. Enquanto os concorrentes se concentraram na proveniência dos alimentos, a Tesco utilizou sua primeira campanha de alimentos em três anos para comemorar "o alimento que você ama cozinhar para aqueles que você ama".

A mensagem foi compartilhada através de mídia digital paga, anúncio out of home e rádio, com o direcionamento dos dados garantindo o oferecimento de histórias personalizadas para os consumidores. Owned media (mídia própria), inclusive pontos de venda, cartões de receitas, e-mails, mídia impressa e digital auxiliaram a divulgação.

A campanha totalmente integrada forneceu uma melhoria de 53% na pontuação de qualidade, tornando a Food Love Stories da Tesco a campanha de varejo mais efetiva já produzida.

A MediaCom trabalhou em parceria com a BBH London na campanha com a ITV Creative, Global Radio, Facebook e JCDecaux, também fornecendo serviços de produção.

A MediaCom Israel ganhou três Leões por seu trabalho com a Gillette da P&G. A campanha Babyface obteve um Leão de Ouro por incentivar os novos pais a desenvolver elos físicos sólidos com os filhos ao apresentar pais raspando a barba áspera, enquanto que a campanha I Don't Roll on Shabbos ganhou tanto Prata como Bronze por possibilitar que os membros da comunidade ortodoxa do país comprassem e usassem desodorante no dia de descanso judeu. A campanha I Don't Roll on Shabbos promoveu um aumento na fatia do mercado de desodorantes da Gillette de 3% a 15%.

"Estas são notícias fantásticas e estou imensamente orgulhoso da equipe do Reino Unido por ganhar o prêmio principal de nossa indústria. Eu não poderia também estar mais feliz por nosso cliente, a Tesco, que trabalhou em parceria conosco para a criação desta campanha memorável", disse Stephen Allan, presidente global e CEO da MediaCom. "A campanha Food Love Stories da Tesco combina uma ótima percepção com resultados de negócios fantásticos e demonstra como nossa abordagem do pensamento sistêmico pode auxiliar as marcas a serem mais criativas e também mais efetivas na maneira que investem seu orçamento de marketing. Estou também empolgado pela divulgação geográfica de nosso trabalho. Do Vietnã à Índia, da Austrália à Bélgica e de Israel à Rússia, nós garantimos que nossos clientes obtenham a mesma alta qualidade de serviço em todos os mercados".

O resultado mantém o domínio da MediaCom nas cerimônias globais de premiações já que foi nomeada a Rede de Agências do Ano pelo Festival de Mídia Global no início do ano, além de encabeçar a Gunn Media 100, publicada pelo WARC.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/644208/MEDIACOM_LOGO.jpg

FONTE MediaCom

SOURCE MediaCom

Related Links

http://mediacom.com