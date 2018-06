Mediarex lance Socios 2.0

Mediarex, la société technologique maltaise spécialisée dans la finance et les sports, qui a récemment levé plus de 65 millions de dollars pour sa plateforme de sports basée sur la technologie blockchain chiliZ.com, va lancer la première plateforme d'engagement et de monétisation des supporteurs pour l'industrie du football, basée sur Socios.com.

Outil idéal pour l'engagement des supporteurs pour l'industrie du football, Socios.com est la première plateforme de vote évolutive à base de jetons sur laquelle les fans de football peuvent acheter, échanger et exprimer des votes (droits de « gestionnaire des foules ») pour leurs équipes de football préférées. Fondée sur la plateforme fintech chiliZ et les jetons $CHZ, chiliZ s'est engagée à hauteur de 20 millions de dollars dans l'initiative Socios.com, afin de démocratiser l'engagement des supporteurs de football.

La plateforme, qui est actuellement en cours de développement pour l'industrie e-sports en pleine expansion, a été initialement inspirée par les « socios », les cadres de direction contrôlés par les supporteurs de nombreuses équipes de football à travers le monde. Les exemples les mieux connus sont probablement le Real Madrid, le FC Barcelone et le FC Bayern Munich, qui sont dirigés par des bases de 90 000, 145 000 et 290 000 supporteurs respectivement.

Le concept des « socios » est éprouvé et il crée des liens puissants entre les clubs et les supporteurs depuis des dizaines d'années. Socios.com représente la forme numérique de ce concept et l'industrie du football sera encouragée à adopter de nouvelles technologies et l'innovation fintech. La solution proposée étant complètement mobile, les supporteurs ne seront plus limités par des contraintes géographiques, et elle donnera la possibilité de connecter les 4 milliards de fans de football dans le monde entier aux 1 000 clubs de l'UEFA et aux plus de 2 300 équipes de football professionnel recensées.

« Nous pensons que la technologie et l'innovation peuvent apporter à l'avenir beaucoup de valeur à la fois aux clubs et à leurs supporteurs », a déclaré Alexandre Dreyfus, PDG de Mediarex. « Socios.com permettra aux équipes de football de créer une économie entièrement nouvelle, qui pourra être monétisée, tout en construisant un nouvel écosystème pour l'engagement des supporteurs. Nous comprenons que cela apportera un certain degré de perturbation à une industrie aussi bien établie et que cela nécessitera sans aucun doute un effort important en matière d'éducation, mais l'avantage d'être un précurseur sera essentiel pour ouvrir la voie à de nouveaux standards démocratiques, numériques et internationaux dans le domaine de la gestion de clubs. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.socios.com/release.pdf

