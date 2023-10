MediaTek amplia liderança no mercado de processadores para smartphones

Empresa é a número 1 no Brasil, América Latina e no mundo; participação global da companhia saltou de 36,7% para 41,4%, segundo dados da IDC

SÃO PAULO, 9 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A MediaTek, fabricante global de semicondutores que equipa mais de dois bilhões de dispositivos conectados todos os anos, ampliou sua liderança no mercado global de processadores para smartphones, saltando de uma participação mundial de 36,7% no segundo trimestre de 2022, para 41,4% no segundo trimestre de 2023, segundo dados da IDC.

Samir Vani - MediaTek

Na América Latina, a MediaTek também lidera o mercado, com 43% do market share de chipsets para smartphones, e no Brasil a empresa segue líder, com quase 30% de participação no setor. "A MediaTek está comprometida com a visão de usar a tecnologia mais avançada do mundo para criar produtos de ponta que melhoram nossas vidas de forma significativa. E isso se reflete em nossa posição de liderança em vários mercados", ressalta Samir Vani, diretor de desenvolvimento de negócios da MediaTek para a América Latina.

Recentemente a MediaTek anunciou o desenvolvimento do seu primeiro processador com a tecnologia de produção de 3nm da TSMC, destinado a smartphones flagship. Essa tecnologia oferece desempenho, potência e rendimento aprimorados, além de suporte completo à plataforma para computação de ponta e aplicativos móveis. Os smartphones com o novo Dimensity de 3nm devem estar disponíveis em larga escala em 2024.

E no final de agosto a empresa fechou uma parceria com a Meta para o uso do Llama 2 (Large Language Model de código aberto) para aprimorar o uso da inteligência artificial generativa em dispositivos de borda, como smartphones, automóveis e sensores de IoT para casas inteligentes, entre outros equipamentos.

Sobre a MediaTek Inc.:

A MediaTek Incorporated é uma empresa global de semicondutores que habilita quase 2 bilhões de dispositivos conectados por ano, e suas plataformas AIoT são utilizadas com confiança por fabricantes globais de dispositivos para produtos que alimentam uma grande variedade de aplicaçõe. Somos líderes de mercado no desenvolvimento de sistemas inovadores em um chip (SoC) para dispositivos móveis, entretenimento doméstico, conectividade e produtos IoT. A MediaTek é o fornecedor número 1 de Wi-Fi em banda larga, roteadores, dispositivos eletrônicos de consumo e jogos, e seus chipsets Wi-Fi 6 estão alimentando os mais recentes equipamentos de rede para experiências de computação mais rápidas. Nossa dedicação à inovação nos posicionou como uma força de mercado em várias áreas importantes de tecnologia, entre as quais tecnologias móveis com alta eficiência energética, soluções automotivas e uma ampla gama de produtos multimídia, como smartphones, tablets, TVs digitais, 5G, dispositivos de assistente de voz (VAD) e wearables. A MediaTek capacita e inspira as pessoas a expandir seus horizontes e a alcançar seus objetivos por meio de tecnologia inteligente, com mais facilidade e eficiência do que nunca. Trabalhamos com as marcas que você ama para tornar a alta tecnologia acessível a todos, e isso impulsiona tudo o que fazemos. Visite www.mediatek.com para obter mais informações.

Informações sobre a MediaTek para a imprensa:

Punto Comunicação



Daniel dos Santos – [email protected] – (55 11) 99868-6904

Bruna Valentim – [email protected] – (55 11) 99608-2700

Fabiana Macedo – [email protected] – (55 11) 98505-5282

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2242182/1.jpg

FONTE MediaTek

SOURCE MediaTek