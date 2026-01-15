MediCapture lance le pilote aiScope™ pour les sciences vétérinaires à l'occasion du VMX 2026

L'IA médicale en toute simplicité : du laboratoire à la formation et à l'utilisation pratique dans le monde réel

CHEROKEE, Texas, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- MediCapture Inc, leader mondial des systèmes d'imagerie médicale, a annoncé aujourd'hui le lancement d'aiScope™, un logiciel qui exécute des modèles Vision AI en temps réel, localement sur les systèmes d'imagerie MTRs et certains systèmes d'imagerie MVR de MediCapture. Le premier déploiement pilote d'aiScope™ se fera dans le domaine des sciences vétérinaires.

La technologie sera présentée en direct au VMX 2026 à Orlando, en Floride ; elle fonctionne sur MediCapture's VUEES™ University Edition et sur les plateformes portables VUEES™ Mobility. (abréviation de Veterinary Ultrasound and Endoscopy Education Systems).

Medical AI Made Easy

iScope™ assure la détection d'objets en temps réel, la classification d'images et l'analyse vidéo assistée par l'IA directement sur les appareils MediCapture MTR et MVR médicalement certifiés - évitant ainsi le besoin de PC externes, de GPU ou de systèmes propriétaires complexes dans la salle d'opération ou sur le terrain.

« En intégrant AI Vision sur le lieu des soins, aiScope™ résout le problème de longue date du "dernier kilomètre" qui a empêché de nombreux modèles d'IA de recherche d'être utilisés dans des environnements cliniques et d'enseignement réels », déclare Bernd Jotzat, chef de produit senior chez MediCapture.

Puissant moteur de collecte de données pour vos bases de données Vision AI

MediCapture MTRs et MVR avec aiScope™ transforment votre caméra chirurgicale en un puissant dispositif de capture de données de vision, permettant la classification ou la détection en temps réel.

À l'aide de modèles personnalisés, aiScope™ analyse les images capturées et génère automatiquement des boîtes de délimitation et des étiquettes. Les prochaines mises à jour ajouteront l'auto-annotation et les exportations pré-annotées, ce qui réduira le temps de révision manuelle et d'étiquetage.

Neutre vis-à-vis des fournisseurs et Open Source

aiScope™ est neutre vis-à-vis des fournisseurs et fonctionne avec un MTR ou un MVR pour exécuter des applications Vision AI sur des systèmes de caméras endoscopiques, microscopiques et chirurgicales. Il prend en charge les modèles et la formation à source ouverte, la conversion et le déploiement de modèles accessibles au public et l'intégration de modèles développés par la communauté.

Premier déploiement dans l'enseignement vétérinaire

Le pilote aiScope™ est lancé le 15 janvier lors du VetExpo Europe à Leipzig, en Allemagne, et ce samedi 17 janvier, lors du VMX Expo à Orlando, aux États-Unis. Il se poursuivra jusqu'au printemps, puis s'étendra aux programmes de collecte de données des universités vétérinaires et des centres de recherche jusqu'à la fin de l'année 2026.

Medical AI in Field with VUEES™ Mobility

Le MTR de MediCapture avec aiScope™ tient facilement dans une valise de la taille d'un bagage à main. Utilisant moins de 20 watts d'énergie, un MTR peut faire fonctionner aiScope pendant plus de 8 heures avec un power bank de qualité. MediCapture fera une démonstration d'aiScope sur VUEES Mobility™ à l'occasion du VMX 2026 à Orlando, aux États-Unis, le 17 janvier.

Le président et président-directeur général de MediCapture Michael Bishop a expliqué la décision de l'entreprise de commencer par la science vétérinaire :

« La médecine vétérinaire couvre plus de 65 000 espèces de vertébrés. C'est là que commence la science. C'est ainsi que la découverte s'accélère. aiScope™ est portable, ce qui nous permet d'apporter l'imagerie pilotée par l'IA aux quatre coins de la planète.»

Disponibilité

aiScope™ est prévue pour les participants aux projets pilotes universitaires en mars 2026, avec une disponibilité commerciale plus large sur certains systèmes MediCapture au début de l'été.

A propos de MediCapture

MediCapture Inc. conçoit et fabrique des solutions innovantes d'imagerie, d'enregistrement et d'archivage à usage médical dans les domaines de la chirurgie, de l'endoscopie, de l'échographie et de l'enseignement clinique. En mettant l'accent sur les appareils neutres, les outils d'intégration des salles d'opération, les moteurs de flux de travail intelligents et la technologie Vision AI, MediCapture permet aux professionnels de la santé humaine et vétérinaire du monde entier de capturer plus de données, de mieux comprendre et d'enseigner plus de choses. Pour plus d'informations, visitez le site medicapture.com ou contactez [email protected]

Relations avec les médias :

Global Marketing Communications Department

[email protected]

MediCapture Inc. - Tous droits réservés 2026

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2861683/AiScope_logo.jpg