Medicilon powołuje dr. Liu Jiuana na dyrektora działu opracowywania nowych leków

BOSTON, 12 lipca 2023 r. /PRNewswire/ -- Medicilon to czołowa firma typu CRO (Contract Research Organization – podmiot prowadzący badania kliniczne na zlecenie) oferująca platformę kompleksowych usług przedklinicznych badań i rozwoju w zakresie leków. Medicilon dostrzega znaczenie procesu odkrywania nowych leków jako fundamentu innowacji farmaceutycznych. Firma posiada wiedzę i doświadczenie w dziedzinie chemii syntezy, osiągając doskonałe rezultaty w różnych obszarach przełomowych badań farmakologicznych, w tym pracach związanych z lekami chiralnymi, glikochemią, przeciwciałami i koniugatami przeciwciał z lekami (ADC), lekami nukleozydowymi/nukleotydowymi, a także lekami oligonukleotydowymi (np. RNAi). Firma Medicilon poczyniła również istotne postępy w dziedzinie technologii PROTAC i udoskonaliła swoje laboratorium z drugim stopnia bezpieczeństwa biologicznego (BSL-2).

Stały rozwój branży farmaceutycznej i coraz powszechniejsze zastosowanie sztucznej inteligencji niosą ze sobą ogromny potencjał rynkowy, jeśli chodzi o opracowywanie nowych leków. Obecność dr. Liu Jiana, doświadczonego badacza w dziedzinie farmakologii, stanowić będzie bodziec dla działu opracowywania nowych leków (Drug Discovery) w Medicilon do rewolucjonizowania modelu odkrywania leków, pozwalając spojrzeć ten proces z zupełnie nowej perspektywy.

Dr. Liu Jian uzyskał stopień doktora w dziedzinie chemii obliczeniowej i organicznej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA). Po doktoracie prowadził badania na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine oraz na Uniwersytecie Pensylwanii. W 2018 r. dr. Liu pełnił funkcję prezesa Chińsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Specjalistów Branży Farmaceutycznej (Sino-American Pharmaceutical Professionals Association – SAPA), obecnie zasiada na stanowisku prezesa zarządu SAPA. W 2019 r. otrzymał od Azjatycko-Amerykańskiego Centrum Rozwoju Biznesu (Asian-American Business Development Center) w Nowym Jorku tytuł jednego z wybitnych Amerykanów azjatyckiego pochodzenia w biznesie („Outstanding 50 Asian American in Business"), a także został wybrany na jednego z 12 najbardziej wpływowych Amerykanów chińskiego pochodzenia w New Jersey.

Dr. Liu Jiuan posiada ponad 20 lat doświadczenia w opracowywaniu innowacyjnych leków, czerpiąc z niego w pracy ze swoim zespołem przy wynalezieniu 10 leków zakwalifikowanych do badań przedklinicznych, które później trafiły do fazy I, II i III badań klinicznych. Złożył ponad 72 wnioski patentowe, uzyskując 21 patentów. Dr. Liu Jian posiada bogaty dorobek naukowy liczący 47 artykułów w międzynarodowych czasopismach, a także recenzje artykułów dla kilku czasopism międzynarodowych.

W branży zaczął pracować w 2001 r., a z spółką Merck związany jest od blisko 20 lat. W swoim dorobku ma kierowanie pracami badawczo-rozwojowymi nad nowymi lekami małocząsteczkowymi na różne choroby, w tym osteoporozę, otyłość, cukrzycę, chorobę niedokrwienną serca, raka, choroby immunologiczne, a także na infekcje wirusowe, bakteryjne i przeciwbólowe. Na przestrzeni kariery z pozycji starszego chemika badawczego udało mu się wspiąć na stanowisko głównego naukowca oraz kierownika zewnętrznego zespołu chemików pracujących nad nowymi lekami. Czterokrotnie utytułowany został nagrodą „Merck Excellence Award". Później zasiadał na stanowisku dyrektora naukowego i operacyjnego Jiangsu Hengrui Pharmaceutical USA Drug Discovery Center (EBI), kierując pracami nad nowymi lekami na raka, choroby immunologiczne, chorobę zwyrodnieniową stawów i choroby neurodegeneracyjne. Niedawno objął funkcję dyrektora generalnego Silexon AI, gdzie odpowiada za budowanie platformy sztucznej inteligencji i wspieranie badań nad innowacyjnymi lekami.

Dr. Liu Jian podkreślił, że bycie częścią zespołu Medicilon na stanowisku dyrektora działu opracowującego nowe leki to dla niego zaszczyt. Firma Medicilon znana jest z utworzenia platformy kompleksowych usług w zakresie przedklinicznych badań i rozwoju w dziedzinie leków, która działa w Chinach już od 19 lat. W swojej działalności priorytetowo traktuje najnowocześniejsze globalne technologie, a także działa na rzecz rozwoju innowacji technologicznych. W przyszłości dr. Liu zamierza kierować pracami działu opracowywania nowych leków tak, by przebiegały one wydajnie i skutkowały wysoką jakością rezultatów. Do jego zadań zaliczać będzie się tworzenie i udoskonalanie różnych platform technicznych dla badań nad innowacyjnymi lekami (np. projektowania leków przy użyciu sztucznej inteligencji, biologii strukturalnej, opracowywania leków o budowie peptydów i cyklicznych peptydów, realizowania kompleksowych usług eksperymentalnych Medicilon – od rekomendacji badań docelowych po złożenie wniosku IND (o zgłoszenie do badań przedklinicznych). Działania te mogą przyczynić się do odkrycia kolejnych innowacyjnych leków.

Komentarz dr. Chena Chunlina, założyciela i dyrektora generalnego Medicilon: „Witamy dr. Liu Jiana w zespole Medicilon. Jesteśmy przekonani, że jego bogaty dorobek naukowy, znakomite umiejętności przywódcze oraz bogate doświadczenie w dziedzinie badań i rozwoju przyniosą skutki w postaci jeszcze lepszych technologii opracowywania innowacyjnych leków, poszerzając zasób wiedzy branżowej i nadając strategiczny kierunek Medicilon w kolejnych fazach prac rozwojowych.

Firma Medicilon powstała w 2004 r. Jest to jeden z czołowych podmiotów typu CRO, który specjalizuje się w kompleksowych usługach badań i rozwoju na etapie przedklinicznym w dziedzinie biomedycyny. Stworzyła ona platformę technologiczną, która łączy zadania z zakresu syntezy związków, kontroli aktywności związków, biologii strukturalnej, chemii, produkcji i kontroli (CMC), oceny farmakodynamicznej, farmakokinetyki oraz oceny bezpieczeństwa toksykologicznego. Dnia 5 listopada 2019 r. Medicilon jako pierwszy podmiot CRO z branży farmaceutycznej trafiła oficjalnie do indeksu Science and Technology Innovation Board (kod akcji: 688202.SH).

