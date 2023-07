Medicilon nomme le Dr Liu Jian au poste de président de la division de découverte de médicaments

BOSTON, 13 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Medicilon, un organisme de recherche clinique (ORC) de premier plan offrant une plateforme de services de R&D préclinique pharmaceutique, a récemment nommé le Dr Liu Jian au poste de président de la division de découverte de médicaments. Medicilon reconnaît l'importance de la découverte de médicaments en tant que pierre angulaire de l'innovation en matière de médicaments. Grâce à son expertise en chimie de synthèse moderne, Medicilon excelle dans divers domaines de pointe de la recherche pharmaceutique, notamment en ce qui concerne les médicaments chiraux, la glycochimie, les anticorps et les conjugués anticorps-médicaments (ADC), les médicaments à base de nucléosides/nucléotides et les médicaments à base d'oligonucléotides (tels que l'ARNi). En outre, Medicilon a réalisé d'importantes avancées dans la technologie PROTAC et a amélioré ses installations de laboratoire BSL-2.

Dr. LIU

Avec l'essor de l'industrie pharmaceutique et l'adoption généralisée de l'intelligence artificielle, le potentiel du marché de la découverte de médicaments est énorme. La nomination du Dr Liu Jian, chercheur pharmaceutique chevronné, permettra à la division de découverte de médicaments de Medicilon de révolutionner le modèle de découverte de médicaments et d'apporter de nouvelles idées dans ce domaine.

Le Dr Liu Jian a obtenu son doctorat en chimie numérique et en chimie organique à l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Il a ensuite mené des recherches postdoctorales à l'Université de Californie à Irvine et à l'Université de Pennsylvanie. En 2018, le Dr Liu Jian a été président de la Sino-American Pharmaceutical Professionals Association (SAPA) et il est actuellement président du conseil d'administration de cette association. En 2019, il a reçu le prix « Outstanding 50 Asian American in Business » décerné par l'Asian-American Business Development Center de New York et a été élu comme l'un des 12 sino-américains les plus influents du New Jersey.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le développement de médicaments innovants, le Dr Liu Jian a dirigé l'équipe qui a inventé 10 candidats précliniques, qui sont passés en essais cliniques de phase I, II et III. Il a déposé plus de 72 demandes de brevets, dont 21 ont déjà été accordés. Le Dr Liu Jian possède également un important bagage académique, ayant publié un total de 47 articles dans des revues académiques internationales et ayant servi d'examinateur pour plusieurs revues de ce type.

Le Dr Liu Jian a rejoint l'industrie en 2001 et a travaillé pour Merck pendant près de 20 ans. Il a dirigé la recherche et le développement de nouveaux médicaments à petites molécules pour diverses maladies, notamment l'ostéoporose, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies immunitaires, les antiviraux, les antibactériens et la douleur. Tout au long de sa carrière, il est passé du statut de chimiste chercheur principal à celui de scientifique principal et de responsable externe de la chimie de découverte, recevant à quatre reprises le « Merck Excellence Award ». Il a ensuite été directeur scientifique et directeur des opérations au Jiangsu Hengrui Pharmaceutical USA Drug Discovery Center (EBI), où il a dirigé le développement de nouveaux médicaments contre le cancer, les maladies immunitaires, l'arthrose et les maladies neurodégénératives. Récemment, il est devenu directeur général de Silexon AI. Il est chargé de mettre en place la plateforme d'intelligence artificielle de l'entreprise et de favoriser la recherche innovante en matière de médicaments.

Le Dr Liu Jian s'est dit honoré de faire partie de Medicilon en tant que président de la division de découverte de médicaments. La société Medicilon est connue pour avoir établi une plateforme complète de services de recherche et de développement précliniques pharmaceutiques en Chine, qu'elle cultive depuis 19 ans. Elle a donné la priorité aux technologies mondiales de pointe et encouragé l'innovation technologique. À l'avenir, le Dr Liu a pour objectif de diriger la division de découverte de médicaments dans la mise au point de nouveaux médicaments efficaces et de haute qualité. Il s'agit notamment d'établir et d'améliorer différentes plateformes techniques pour la recherche de médicaments innovants, telles que l'apprentissage automatique avancé pour la découverte de médicaments innovants (AIDD) et la biologie structurelle, le développement de médicaments à base de peptides et de peptides cycliques, la biologie synthétique et le développement de la médecine nucléaire. Grâce à l'expérience de service unique de Medicilon, de la recommandation de recherche de cibles à la demande d'autorisation de mise sur le marché, nous pourrions favoriser la découverte de médicaments plus innovants.

Le Dr Chen Chunlin, fondateur et PDG de Medicilon, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue au Dr Liu Jian au sein de Medicilon. Nous sommes convaincus que sa vaste formation universitaire, son leadership exceptionnel et sa riche expérience en R&D apporteront à Medicilon une technologie de développement de médicaments innovants plus professionnelle et plus pointue, ainsi qu'une connaissance approfondie de l'industrie et des orientations stratégiques cruciales afin que Medicilon passe à l'étape suivante de son développement ».

À propos de Medicilon :

Medicilon a été fondée en 2004. Il s'agit d'un ORC de premier plan spécialisé dans les services complets de recherche et de développement précliniques dans le domaine de la biomédecine. Cet organisme a mis en place un service complet ; une plateforme technologique, qui intègre la synthèse des composés, le criblage de l'activité des composés, la biologie structurale, le processus CMC, l'évaluation pharmacodynamique, la pharmacocinétique et l'évaluation de la sécurité toxicologique. Le 5 novembre 2019, Medicilon a été officiellement inscrite au Conseil de l'innovation scientifique et technologique, devenant ainsi le premier ORC pharmaceutique à y être inscrit (code boursier : 688202.SH).

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://www.medicilon.com

