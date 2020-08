Médicos do Instituto de Arritmia Cardíaca do Texas participam de ensaios clínicos com tecnologia de imagens em 4D para procedimentos cardíacos complexos

AUSTIN, Texas, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Médicos do Instituto de Arritmia Cardíaca do Texas (TCAI) no St. David's Medical Center estão entre os primeiros do mundo a participarem de um ensaio clínico para avaliar um novo cateter de ecocardiograma intracardíaco. Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C.C., F.E.S.C., eletrofisiologista cardíaco e diretor médico executivo do TCAI, e Amin Al-Ahmad, M.D., eletrofisiologista cardíaco do TCAI, participaram recentemente dos primeiros testes em humanos deste cateter na Europa, em preparação para a realização de testes em humanos no St. David's Medical Center, na região central do estado do Texas, no próximo ano.

O que distingue o cateter de ecocardiograma intracardíaco NuVision™ das versões anteriores são as imagens em 4D. Essas imagens são projetadas para aprimorar a orientação de procedimentos cardíacos complexos, melhorar resultados e reduzir a duração de procedimentos, todos eles grandes benefícios para o paciente.

"Como as tecnologias de ablação continuam evoluindo e os procedimentos se tornam cada vez mais complexos, há uma necessidade crescente de imagens intracardíacas avançadas, para além das capacidades das imagens em 3D", explicou o Dr. Natale. "As imagens em 4D fornecem uma visão de alta resolução da estrutura cardíaca durante uma intervenção complexa, com a finalidade de diminuir a probabilidade de complicações durante os procedimentos de ablação. Estamos empenhados em fornecer tratamento de ponta aos nossos pacientes e esperamos trazer este importante avanço ao St. David's Medical Center."

Este cateter oferece todos os recursos de imagens das plataformas anteriores, com os benefícios espaciais adicionais da orientação intracardíaca em 3D em tempo real, dando aos médicos uma visão avançada do coração em movimento durante cirurgias cardíacas estruturais complexas, fechamento de apêndices e procedimentos de ablação cardíaca. Esta visualização aprimorada permite aos médicos avaliar com mais precisão estruturas cardíacas complexas, com o potencial de melhorar os resultados aos pacientes e reduzir a duração dos procedimentos e a exposição à fluoroscopia (raio-X). Também proporciona aos médicos um melhor controle da geração de imagens, permitindo-lhes orientar o cateter durante todo o procedimento.

"Por meio do Instituto de Arritmia Cardíaca do Texas no St. David's Medical Center, estamos empenhados em fazer progredir o nível de atendimento a pacientes com doenças cardíacas", disse o Dr. Al-Ahmad. "A capacidade de ver imagens diretas de um procedimento em tempo real permite-nos tratar os pacientes de forma mais segura e eficaz."

As imagens em 4D também permitem aos médicos realizar procedimentos cardíacos estruturais sob sedação consciente, o que está associado a um menor risco de complicações para os pacientes.

