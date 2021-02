Médicos do TCAI participam de estudos clínicos para possíveis dispositivos que salvam vidas de pacientes com distúrbios da frequência cardíaca

AUSTIN, Texas, 5 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Médicos do Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) do St. David's Medical Center estão entre os primeiros do mundo a participar de um estudo clínico para avaliar um novo dispositivo de proteção esofágica desenvolvido para tornar os procedimentos de ablação mais seguros para pacientes com fibrilação atrial (FA), o tipo mais comum de arritmia cardíaca. Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., eletrofisiologista cardíaco e diretor médico executivo do TCAI, e Amin Al-Ahmad, M.D. , eletrofisiologista cardíaco do TCAI, participaram recentemente dos primeiros testes em humanos na Europa.

Coniderando a proximidade do esôfago à parede posterior do átrio esquerdo do coração, a energia térmica pode entrar no esôfago durante a ablação, causando uma fístula átrio-esofágica (FAE), que é uma conexão anormal entre o esôfago e o átrio. Isto está entre as complicações mais sérias e comprometedoras da ablação. Este dispositivo age utilizando sucção para afastar o esôfago usando pressão negativa durante procedimentos de ablação.

"Embora a lesão esofágica seja incomum durante a ablação, a perfuração do esôfago pode levar à sepse, que muitas vezes é fatal", disse o Dr. Natale."Este novo dispositivo pode nos permitir proteger melhor o esôfago durante a ablação, reduzindo ainda mais o risco de complicações e garantir os melhores resultados possíveis para os nossos pacientes."

Os médicos do TCAI testaram o dispositivo de proteção esofágica em aproximadamente 10 pacientes na Europa, com planos de disponibilizá-lo aos pacientes do TCAI mediante aprovação da FDA. Essa tecnologia poderá estar disponível nos Estados Unidos em dois a três anos.

