Medinol annonce le succès de la première implantation chez l'homme du système de stent périphérique à élution médicamenteuse ChampioNIR en Australie

TEL AVIV, Israël, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Medinol Ltd. a le plaisir d'annoncer l'implantation réussie du stent périphérique à élution médicamenteuse ChampioNIR par les docteurs Gerard S.Goh et Thodur Vasudevan de l'hôpital Alfred de Melbourne en Australie, introduisant une avancée révolutionnaire dans la mécanique, la durabilité et l'administration de médicaments des stents périphériques à élution médicamenteuse.

Le système d'endoprothèse périphérique à élution médicamenteuse ChampioNIR est une technologie transformationnelle conçue pour améliorer les résultats pour les patients et la réussite des procédures. Dans une conception mécanique hybride unique en son genre, le support radial est assuré par le composant métallique de l'endoprothèse, tandis que la structure longitudinale est assurée par un filet polymère biorésorbable qui offre une flexibilité inégalée et une durabilité à long terme, même dans les anatomies les plus difficiles. En outre, un paradigme unique d'élution du médicament libère le médicament de l'ensemble de la zone cylindrique du stent, ce qui réduit considérablement les distances de diffusion et permet, pour la première fois, le dosage thérapeutique d'un grand vaisseau périphérique avec un médicament « limus » pendant une période de temps prolongée.

« Nous avons été impressionnés par la capacité de livraison de ChampioNIR et la simplicité de son déploiement », a déclaré le professeur Gerard S Goh, chef du service de radiologie interventionnelle de l'hôpital d'Alfred. « Le mécanisme de déploiement sans frottement a facilité le positionnement précis de l'endoprothèse. »

Le Dr Yoram Richter, PDG de Medinol, a ajouté : « Medinol se réjouit d'apporter à la pratique clinique l'aboutissement d'années de recherche et de développement de nouveaux modèles de stents, conçus sur mesure pour répondre aux défis cliniques non satisfaits dans le domaine des interventions vasculaires. »

L'étude CHAMPIONSHIP First In Human recrutera un total de 30 patients sur 7 sites en Australie et aux États-Unis. Sahil Parikh, directeur de l'étude CHAMPIONSHIP, a déclaré : « Le stent ChampioNIR représente une percée dans le traitement des lésions de l'ACS. Je me réjouis de voir ce dispositif se concrétiser après des années de développement. »

À propos de Medinol

Fondée en 1992, Medinol est une société privée qui possède des bureaux aux États-Unis et en Israël et emploie plus de 300 personnes.

Forte de plus de 30 ans d'expérience sur le marché des endoprothèses, Medinol change radicalement les paradigmes en matière de diagnostic et de traitement des maladies. En concevant des échafaudages de pointe pour la pose d'endoprothèses dans plusieurs régions du corps humain, en réduisant considérablement les complications dans les procédures de cardiologie structurelle et en fournissant des informations en temps réel sur les paramètres physiologiques grâce à des microcapteurs implantables, Medinol se projette dans l'avenir pour créer des dispositifs médicaux novateurs. Pour plus d'informations, voir www.medinol.com.

