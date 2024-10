Medinol gibt erfolgreiche First-in-Human-Implantation des ChampioNIR Drug-Eluting Peripheral Stent Systems in Australien bekannt

TEL AVIV, Israel, 7.Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Medinol Ltd. freut sich, die erfolgreiche First-in-Human (FIH)-Implantation des ChampioNIR Drug-Eluting Peripheral Stent durch Dr. Gerard S. Goh und Thodur Vasudevan vom Alfred Hospital in Melbourne, Australien, bekannt zu geben, die einen revolutionären Fortschritt in der Mechanik, Haltbarkeit und Medikamentenabgabe von peripheren Drug-Eluting Stents darstellt.

Das ChampioNIR Drug-Eluting Peripheral Stent System stellt eine bahnbrechende Technologie dar, die die Ergebnisse für die Patienten und den Erfolg des Verfahrens verbessern soll. In einem neuartigen hybriden mechanischen Design wird die radiale Abstützung durch die metallische Komponente des Stents gewährleistet, während die Längsstruktur durch ein bioresorbierbares polymeres Netz bereitgestellt wird, das selbst in den schwierigsten anatomischen Verhältnissen unübertroffene Flexibilität und langfristige Haltbarkeit bietet. Darüber hinaus setzt ein einzigartiges Medikamenten-Elutions-Paradigma das Medikament aus dem gesamten zylindrischen Bereich des Stents frei, wodurch die Diffusionsdistanzen drastisch reduziert werden und zum ersten Mal eine therapeutische Dosierung eines großen peripheren Gefäßes mit einem „Limus"-Medikament über einen längeren Zeitraum möglich ist.

„Wir waren beeindruckt von der Leistungsfähigkeit von ChampioNIR und seiner unkomplizierten Anwendung", sagte Prof. Gerard S. Goh, Leiter der Interventionellen Radiologie am Alfred Hospital. „Der reibungslose Entfaltungsmechanismus machte die präzise Positionierung des Stents sehr einfach."

Dr. Yoram Richter, CEO von Medinol, fügte hinzu: „Medinol freut sich, den Höhepunkt jahrelanger Forschung und Entwicklung neuartiger Stentdesigns in die klinische Praxis einführen zu können, die auf bisher ungelöste klinische Herausforderungen bei Gefäßinterventionen zugeschnitten sind."

In die CHAMPIONSHIP First-In-Human-Studie werden insgesamt 30 Patienten an 7 Standorten in Australien und den Vereinigten Staaten aufgenommen. Prof. Sahil Parikh, Leiter der CHAMPIONSHIP-Studie, kommentierte: „Der ChampioNIR-Stent stellt einen Durchbruch bei der Behandlung von SFA-Läsionen dar. Ich freue mich darauf, dass dieses Gerät nach jahrelanger Entwicklung zum Leben erweckt wird."

Über Medinol

Medinol wurde 1992 gegründet und ist ein privates Unternehmen mit Niederlassungen in den USA und Israel, das über 300 Mitarbeiter beschäftigt.

Medinol verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung auf dem Stent-Markt und ist bestrebt, die Paradigmen bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten zu ändern. Durch die Entwicklung modernster Gerüste für die Stent-Implantation in verschiedenen Bereichen des menschlichen Körpers, die drastische Reduzierung von Komplikationen bei strukturellen Herzoperationen und die Bereitstellung von Echtzeit-Einblicken in physiologische Metriken durch implantierbare Mikrosensoren blickt Medinol Jahre in die Zukunft, um bahnbrechende medizinische Geräte zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.medinol.com.

