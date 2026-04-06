MEDIPEEL gewinnt an Dynamik im koreanischen K-Pharma-Kanal

-Von der Validierung durch Apotheker zum weltweiten Vertrauen der Verbraucher

SEOUL, Südkorea, 6. April 2026 /PRNewswire/ -- K-Pharmacy entwickelt sich rasch zu einem der vertrauenswürdigsten und am schnellsten wachsenden Einzelhandelskanäle in der koreanischen Schönheitsindustrie und zieht zunehmend die Aufmerksamkeit der globalen Verbraucher auf sich.

In dieser sich entwickelnden Landschaft gewinnt MEDIPEEL, eine professionelle Marke für Dermatologie und Ästhetik, stark an Dynamik und stärkt seine globale Glaubwürdigkeit bei internationalen Verbrauchern.

202d3a1c_23fa_4dac_885c_45b61280b4fb MEDIPEEL, a leading beauty brand gaining strong traction in Korea’s K-pharmacy channel 6_1

Die Präsenz von MEDIPEEL in den führenden Apotheken von K-Pharmacy ist nicht nur eine Ausweitung des Vertriebs, sondern spiegelt auch die Fähigkeit des Unternehmens wider, die strengen Auswahlkriterien professioneller Apotheker zu erfüllen, die als Schlüsselindikator für die Zuverlässigkeit der Produkte und die Kompetenz der Dermatologen gelten.

Die Marke hat kürzlich in prominente K-Pharmacy-Standorte in ganz Seoul expandiert, darunter Berry New Pharmacy in Myeongdong, Hongdae und Seongsu - Gebiete, die als wichtige Einkaufszentren für globale Schönheitskonsumenten bekannt sind. Darüber hinaus ist MEDIPEEL in die Namsi-Apotheke eingetreten, eine traditionsreiche Apotheke, die 1954 gegründet wurde und seit drei Generationen betrieben wird, und hat damit seine Präsenz innerhalb des vertrauenswürdigen koreanischen K-Pharmacy-Netzes weiter gestärkt. Die Apotheke ist besonders bei japanischen Touristen bekannt, die authentische und zuverlässige koreanische Apothekenprodukte suchen.

Diese Expansion spiegelt eine breitere Verschiebung in der K-Schönheitslandschaft wider, in der K-Pharmacy-Kanäle, die sich früher auf funktionelle und therapeutische Produkte konzentrierten, sich schnell zu autoritätsorientierten Einzelhandelsbereichen für Dermahautpflege entwickeln.

Die wichtigsten Produktlinien von MEDIPEEL - darunter die Melanon X-Linie, die Retinal NMN-Linie und gezielte Behandlungsprodukte wie die Naite Neck Cream und der Naite Neck Stick - haben sowohl bei den lokalen als auch bei den internationalen Verbrauchern starken Zuspruch gefunden und wurden durch Mund-zu-Mund-Propaganda schnell als „ausverkaufte Artikel" der K-Pharmacy anerkannt.

Ein Vertreter von MEDIPEEL kommentierte: „Beim Eintritt in den K-Pharmacy-Kanal geht es nicht nur um den Vertrieb, sondern auch um ein Maß an Vertrauen, das durch die Kompetenz in der Formulierung und die Leistung des Produkts erworben wurde. Wir werden unsere Präsenz in den professionellen Kanälen weiter verstärken, um unsere Position als glaubwürdige Hautpflegemarke weiter zu festigen."

MEDIPEEL ist die Vorzeigemarke von Skinidea, einem globalen Hautpflegeunternehmen der MDP Holdings. Das Unternehmen, das in über 75 Ländern vertrieben wird, konzentriert sich auf die Entwicklung hochleistungsfähiger Hautpflegeprodukte durch fortschrittliche Wirkstoffforschung, patentierte Technologien und klinisch orientierte Formulierungen.

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