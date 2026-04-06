MEDIPEEL renforce sa dynamique sur le canal K-Pharmacy en Corée

-De la validation du pharmacien à la confiance mondiale du consommateur

SÉOUL, Corée du Sud, 6 avril 2026 /PRNewswire/ -- K-Pharmacy s'impose rapidement comme l'un des canaux de vente au détail les plus fiables et les plus dynamiques de l'industrie coréenne de la beauté, attirant de plus en plus l'attention des consommateurs du monde entier.

Dans ce paysage en pleine évolution, MEDIPEEL, une marque professionnelle de dermo-esthétique, gagne fortement du terrain, renforçant sa crédibilité mondiale auprès des consommateurs internationaux.

202d3a1c_23fa_4dac_885c_45b61280b4fb MEDIPEEL, a leading beauty brand gaining strong traction in Korea’s K-pharmacy channel 6_1

Au-delà d'une simple expansion de la distribution, la présence de MEDIPEEL dans les principaux sites de K-Pharmacy reflète sa capacité à répondre aux normes de sélection strictes des pharmaciens professionnels, généralement considérées comme un indicateur clé de la fiabilité des produits et de l'expertise dermique.

La marque s'est récemment développée dans des destinations K-Pharmacy de premier plan à Séoul, notamment Berry New Pharmacy à Myeongdong, Hongdae et Seongsu, des zones largement reconnues comme des centres d'achat clés pour les consommateurs de produits de beauté du monde entier. En outre, MEDIPEEL a fait son entrée dans la pharmacie Namsi, une pharmacie patrimoniale fondée en 1954 et exploitée par trois générations, renforçant ainsi sa présence au sein du réseau K-Pharmacy, qui jouit d'une grande confiance en Corée. La pharmacie est bien connue des touristes japonais qui recherchent des produits pharmaceutiques coréens authentiques et fiables.

Cette expansion reflète une évolution plus large de l'écosystème K-beauty, où les canaux K-Pharmacy, autrefois centrés sur les produits fonctionnels et thérapeutiques, émergent rapidement comme des espaces de vente au détail reconnus pour les soins de la peau dermiques.

Les principales gammes de produits de MEDIPEEL, notamment la ligne Melanon X, la ligne Retinal NMN et les produits de traitement ciblés tels que la Naite Neck Cream et le Naite Neck Stick, ont connu un fort succès auprès des consommateurs locaux et internationaux, devenant rapidement reconnus comme des « articles K-Pharmacy en rupture de stock » grâce au bouche-à-oreille.

Un représentant de MEDIPEEL déclare : « L'entrée dans le canal K-Pharmacy n'est pas seulement une question de distribution, elle reflète un niveau de confiance gagné grâce à l'expertise en matière de formulation et à la performance du produit. Nous continuerons à renforcer notre présence dans les circuits professionnels afin de consolider notre position en tant que marque crédible de soins dermatologiques ».

MEDIPEEL est la marque phare de Skinidea, une entreprise mondiale de soins de la peau appartenant à MDP Holdings. Distribuée dans plus de 75 pays, l'entreprise se concentre sur le développement de produits de soins dermiques de haute performance grâce à une recherche de pointe sur les ingrédients, à des technologies brevetées et à des formulations cliniquement éprouvées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2950127/202d3a1c_23fa_4dac_885c_45b61280b4fb.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2950126/c0f8c586_1841_48ec_9764_806555c08ac8.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2950128/6_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2727453/MEDIPEEL_Logo.jpg