Medipeel se expande por Europa con su debut oficial en Printemps y un evento de lanzamiento en Reino Unido

- Fortalecimiento de su posicionamiento premium de K-Derma en toda Europa a través del cumplimiento del CPNP de la UE y asociaciones minoristas globales establecidas

SEÚL, Corea del sur, 16 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La marca dermoestética profesional MEDIPEEL está acelerando su expansión europea a través de lanzamientos clave en Francia y el Reino Unido, aprovechando el fuerte impulso en los principales mercados, incluidos Estados Unidos, Japón y el sudeste asiático.

Printemps stores in France

MEDIPEEL reforzó su presencia en Europa Occidental con el debut oficial de dos tiendas Printemps en Francia. La marca se prepara para su próximo lanzamiento en la tienda insignia de Printemps Haussmann en París, considerada desde hace tiempo un referente del lujo francés y líder en las tendencias de belleza europeas. La tienda de Brest, ubicada en un importante centro comercial del oeste de Francia, servirá como base estratégica para la expansión nacional de la marca.

Estos lanzamientos siguen al exitoso pop-up en el atrio de Printemps Haussmann en julio y agosto, donde la marca ocupó el segundo puesto en general y el primer puesto en cuidado de la piel, dejando una fuerte impresión en los consumidores locales.

Productos destacados como la Red Lacto Collagen Wrapping Mask y la línea Young Cica PDRN surgieron como claros favoritos, mostrando la experiencia tecnológica de la marca y la sensibilidad K-derma.

A través del lanzamiento de Printemps, la marca presentará las líneas exclusivas de MEDIPEEL, que van desde cremas para el cuello hasta cremas peptídicas para ojos y parches para ojos, junto con un lanzamiento gradual en las tiendas de cosméticos coreanos en toda Francia.

Mientras tanto, MEDIPEEL impulsará aún más la visibilidad de su marca con un importante evento de lanzamiento global en Londres. El "Evento de Lanzamiento de MEDIPEEL en el Reino Unido: Ciencia en Rojo" se llevará a cabo en canales online y offline en colaboración con GlamTouch, la principal tienda de K-beauty de Londres.

GlamTouch, ubicada en el corazón de Bloomsbury, es un minorista premium de K-beauty que ofrece a los consumidores de Londres una introducción directa e inmersiva al cuidado de la piel coreano.

El próximo evento contará con una tienda emergente y demostraciones prácticas de productos, con alrededor de 400 personas influyentes del Reino Unido y de toda Europa que ayudarán a amplificar el lanzamiento a través de las redes sociales.

Además, el programa "MEDIPEEL Lab Passport" y las activaciones de códigos QR fomentarán las pruebas de productos y las compras en línea, fortaleciendo los puntos de contacto online-offline de la marca.

'Nuestra entrada oficial en Printemps en Francia, junto con el evento de lanzamiento en el Reino Unido, marca un momento crucial para que MEDIPEEL fortalezca su posición en Europa y avance hacia su objetivo de convertirse en una marca premium global de K-derma', comentó un representante de MEDIPEEL.

MEDIPEEL es la marca insignia de SKINIDEA, bajo MDP Holdings (consejero delegado: Michael Chung), una empresa de cartera de Morgan Stanley PE Asia (MSPEA). SKINIDEA es reconocida por sus productos innovadores que integran ingredientes premium y tecnología dermatológica patentada. Exportando a más de 75 países en todo el mundo, SKINIDEA desarrolla soluciones de cuidado de la piel de alto rendimiento mediante investigación exhaustiva y ensayos clínicos, que ofrecen beneficios inmediatos y a largo plazo adaptados a diversos tipos de piel. (Contacto: MEDIPEEL / Instagram : @medipeel.official)

