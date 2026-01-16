MEDIPEEL S'ÉTEND EN EUROPE AVEC UN LANCEMENT OFFICIEL AU PRINTEMPS ET AU ROYAUME-UNI

- Renforcement de son positionnement premium K-Derma à travers l'Europe grâce à la conformité au CPNP de l'UE et à des partenariats mondiaux établis avec des détaillants.

SEOUL, Corée du Sud, 16 janvier 2026 /PRNewswire/ -- La marque professionnelle de dermo-esthétique MEDIPEEL accélère son expansion européenne grâce à des lancements clés en France et au Royaume-Uni, en s'appuyant sur une forte dynamique sur les principaux marchés, notamment les États-Unis, le Japon et l'Asie du Sud-Est.

Printemps stores in France

MEDIPEEL a renforcé sa présence en Europe occidentale en faisant ses débuts officiels dans deux magasins Printemps en France. La marque prépare actuellement son lancement au Printemps Haussmann à Paris, considéré depuis longtemps comme un symbole du luxe français et un leader des tendances européennes en matière de beauté. Le site de Brest, situé dans un pôle commercial clé de l'ouest de la France, servira de base stratégique pour l'expansion de la marque à l'échelle nationale.

Ces lancements font suite au pop-up dans l'atrium du Printemps Haussmann qui a connu un grand succès en juillet et en août, où la marque s'est classée n° 2 au classement général et n° 1 pour les soins de la peau, laissant une forte impression sur les consommateurs locaux.

Les produits phares tels que le masque enveloppant au collagène Red Lacto et la ligne Young Cica PDRN se sont imposés comme les favoris, mettant en évidence l'expertise technologique et la sensibilité K-derma de la marque.

À l'occasion du lancement au Printemps, la marque présentera les gammes de produits MEDIPEEL, allant des crèmes pour le cou aux crèmes pour les yeux à base de peptides et aux patchs pour les yeux, tout en les déployant progressivement dans les magasins Korean Cosmetics à travers la France.

Entre-temps, MEDIPEEL renforcera la visibilité de sa marque en organisant un grand événement de lancement mondial à Londres. L'événement de lancement de MEDIPEEL UK - Science in Red - se déroulera en ligne et hors ligne en collaboration avec GlamTouch, la première boutique de K-beauty de Londres.

GlamTouch, situé au cœur de Bloomsbury, est un détaillant de K-beauty haut de gamme qui offre aux consommateurs londoniens une introduction directe et immersive aux soins de la peau coréens.

L'événement à venir comprendra un pop-up en magasin et des démonstrations pratiques de produits, avec environ 400 influenceurs du Royaume-Uni et de toute l'Europe qui aideront à amplifier le lancement par le biais des médias sociaux.

En outre, le programme « MEDIPEEL Lab Passport » et les activations de codes QR encourageront les essais de produits et les achats en ligne, renforçant ainsi les points de contact en ligne et hors ligne de la marque.

« Notre entrée officielle au Printemps en France, ainsi que l'événement de lancement au Royaume-Uni, marquent un moment décisif dans la mesure où MEDIPEEL renforce sa position en Europe et s'apprête à devenir une marque mondiale de K-derma haut de gamme », a commenté un représentant de MEDIPEEL.

MEDIPEEL est la marque phare de SKINIDEA, sous l'égide de MDP Holdings (PDG Michael Chung), une société de portefeuille de Morgan Stanley PE Asia (MSPEA). SKINIDEA est reconnue pour ses produits innovants qui intègrent des ingrédients de première qualité et une technologie dermatologique brevetée. Exportant dans plus de 75 pays à travers le monde, SKINIDEA développe des solutions de soins de la peau de haute performance grâce à des recherches approfondies et des essais cliniques, offrant des avantages immédiats et à long terme adaptés à différents types de peau. (Contact : MEDIPEEL / Instagram : @medipeel.official)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2863304/Printemps_stores_France.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2727453/MEDIPEEL_Logo.jpg