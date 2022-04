Medit i700 wireless: scansione semplificata con un semplice tocco

Libero dai cavi, il wireless i700 leggero e con peso bilanciato offre un'esperienza di scansione rapida e fluida utilizzando la tecnologia di comunicazione wireless di nuova generazione basata su onde mm. Una sola batteria offre 1 ora di scansione continua e 8 ore in modalità standby. La fotocamera ultra-veloce cattura fino a 70 fotogrammi al secondo, raccogliendo un maggior numero di dati con ogni passaggio, in immagini con colori realistici e nitide. Il design aggiornato vanta una punta reversibile e un'area di scansione più ampia che consente una scansione facile e comoda a qualsiasi angolazione senza vincoli di movimento. Per contrastare le preoccupazioni relative al COVID-19, un comodo pulsante di controllo a distanza consente ai medici di controllare i dati dello scanner e mostrare ai pazienti, senza temere la contaminazione incrociata. Il LED UV-C auto-disinfettante mantiene l'unità pulita. Per un'esperienza completa e senza problemi, l'i700 wireless funziona su MEDIT Link, il software di MEDIT che comprende l'integrazione con vari altri provider CAD/CAM e le app popolari di MEDIT, tra cui Medit Design, Smile Design, Ortho Simulation, Model Builder, Crown Fit e altre.

"Dotato della più recente tecnologia MEDIT, l'i700 wireless continua il nostro impegno a offrire una straordinaria esperienza di odontoiatria digitale attraverso strumenti e soluzioni migliori", ha aggiunto GB Ko.

Informazioni su MEDIT

MEDIT è un fornitore globale di soluzioni di misurazione 3D per cliniche e laboratori dentali, tra cui scanner intraorali, basati sulla sua tecnologia brevettata all'avanguardia. L'azienda sviluppa anche soluzioni di piattaforma per l'odontoiatria digitale, supportando i flussi di lavoro collaborativi. L'obiettivo dell'azienda è fornire tecnologie innovative e prodotti di altissima qualità per garantire la crescita reciproca di tutti i partner. MEDIT ha sede a Seoul, in Corea del Sud, sin dalla sua fondazione nel 2000. La società ha anche rappresentanti nelle Americhe e in Europa e vanta una rete globale di distributori in oltre 100 paesi.

Per informazioni dettagliate sui prodotti e sul software MEDIT, visitare il sito web ufficiale di MEDIT (www.medit.com/, https://www.i700wireless.com/) e, per altri contenuti, fare riferimento ai canali Youtube ufficiali di MEDIT (youtube.com/user/meditcompany) e agli altri canali di social media (instagram.com/meditcompany/)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1798432/1st__Medit_image.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1798433/2nd__Medit_image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg

SOURCE Medit