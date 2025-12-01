MediView erhält erste CE-Kennzeichnung und bringt Augmented Reality in das europäische Gesundheitswesen

CLEVELAND, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- MediView XR, Inc., ein Pionier im Bereich klinischer Augmented Reality und räumlicher Datenverarbeitung, gab stolz seine erste CE-Kennzeichnung bekannt, einen bedeutenden Meilenstein in Bezug auf die Zulassung, der die Einführung seiner innovativen Mixed-Reality-Lösungen in ganz Europa ermöglicht. Dieser Meilenstein stellt einen entscheidenden Moment für MediView dar und unterstreicht die Führungsrolle des Unternehmens im Bereich bildgestützter Verfahren sowie sein Engagement für die Transformation des Gesundheitswesens durch modernste Visualisierungs- und Datentechnologien. Er signalisiert auch eine breitere Beschleunigung der Einführung von Mixed-Reality-Technologien in der modernen Medizin.

Das CE-Zeichen bestätigt das Engagement von MediView für die Einhaltung strenger europäischer Standards in Bezug auf Sicherheit und Leistung, bekräftigt die Position des Unternehmens an der Spitze der klinischen Visualisierung der nächsten Generation und ebnet den Weg für Kliniker zum Zugang zu fortschrittlichen Extended-Reality-Tools, die die Planung, Visualisierung, Durchführung und Zusammenarbeit bei Eingriffen verbessern.

Die Grenze zwischen der physischen und der digitalen Welt ist verschwommen, sodass Kliniker am Behandlungsort mit den Informationen ausgestattet sind, die sie benötigen, um die besten Entscheidungen für ihre Patienten zu treffen. Diese transformative Bildgebungstechnologie wird als Alternative zu herkömmlichen, umständlichen 2D-Bildgebungslösungen eingesetzt, da sie Ärzten die Möglichkeit bietet, die Effizienz ihrer Arbeitsabläufe, die Ergonomie und die 3D-Visualisierung zu verbessern und gleichzeitig ein neues Maß an räumlichem Bewusstsein und Echtzeit-Datenzugriff zu erreichen. Das System von MediView nutzt immersive Augmented Reality, um Ärzten die Möglichkeit zu geben, mehrere Bildgebungsquellen unabhängig von ihrer Arbeitsposition auf anpassbare Weise holografisch darzustellen. Das System verbessert die kognitive Klarheit durch die 3D-Visualisierung der Anatomie, um komplexe Strukturen besser beurteilen zu können, und erleichtert den Zugang und die Zusammenarbeit durch Fernzusammenarbeit, Beratung, Schulung und Überwachungsfunktionen.

„Wir sind stolz darauf, zu den ersten zugelassenen Extended-Reality-Lösungen in Europa zu gehören. Dieses CE-Zeichen ist ein Beweis für die unglaubliche Arbeit unseres Teams und die Vision von MediView, eine neue Ära bildgesteuerter Eingriffe einzuläuten", sagte Mina Fahim, CEO von MediView. „Mit der Einführung von Augmented-Reality-Lösungen auf dem europäischen Markt machen wir einen bedeutenden Schritt zur Verbesserung des Versorgungsstandards, eröffnen Ärzten und Patienten neue Möglichkeiten und bieten Pflegekräften Zugang zu Informationen, die ihre Entscheidungsfindung vereinfachen."

Mit dieser Zertifizierung ist MediView nun einzigartig positioniert, um sein fortschrittliches Mixed-Reality-Ökosystem an Krankenhäuser und Gesundheitssysteme in ganz Europa zu liefern, minimalinvasive Verfahren und kollaborative Versorgungsmodelle zu unterstützen, die zuvor unvorstellbar waren, und einen globalen Wendepunkt für immersive Technologien im Gesundheitswesen zu markieren.

Informationen zu MediView

MediView ist ein Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Cleveland, Ohio, das sich für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung durch intuitive Visualisierung, nahtlose Zusammenarbeit und datengestützte Erkenntnisse einsetzt. Die umfassende Augmented-Reality-Plattform von MediView zielt darauf ab, das volle Potenzial von 3D-Daten auszuschöpfen, um bildgestützte medizinische Verfahren zu transformieren und weniger invasive Verfahren zugänglicher zu machen.

