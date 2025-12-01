MediView obtient sa première marque CE et introduit la réalité augmentée dans le secteur européen de la santé

CLEVELAND, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- MediView XR, Inc. pionnier de la réalité augmentée appliquée à la médecine et de l'informatique spatiale, a fièrement annoncé l'obtention de sa toute première marque CE, une étape réglementaire importante qui permet l'introduction de ses solutions innovantes de réalité mixte en Europe. Cette étape représente un moment décisif pour MediView et souligne le leadership de l'entreprise dans les procédures guidées par l'image et son engagement à transformer la santé grâce à des technologies de pointe en matière de visualisation et de données. Elle est également le signe d'une accélération plus large de l'adoption des technologies de réalité mixte dans la médecine moderne.

La marque CE valide l'engagement de MediView à respecter les normes européennes rigoureuses en matière de sécurité et de performance, affirmant la position de la société à l'avant-garde de la visualisation clinique de nouvelle génération et facilitant l'accès des médecins à des outils de réalité étendue avancés qui améliorent la planification, la visualisation, l'exécution et la collaboration en matière de procédures.

La frontière entre le monde physique et le monde numérique s'est estompée, permettant aux médecins de disposer des informations dont ils ont besoin sur le lieu des soins afin de prendre les meilleures décisions pour les patients. Cette technologie d'imagerie transformatrice est utilisée comme alternative aux solutions d'imagerie 2D traditionnelles et lourdes en offrant aux médecins la possibilité d'améliorer l'efficacité du flux de travail, l'ergonomie et la visualisation 3D, tout en débloquant de nouveaux niveaux de conscience spatiale et d'accès aux données en temps réel. Le système MediView utilise la réalité augmentée immersive pour permettre aux médecins d'afficher de manière holographique plusieurs sources d'imagerie d'une manière personnalisable, quelle que soit la position de travail. Le système améliore la clarté cognitive grâce à la visualisation en 3D de l'anatomie pour mieux évaluer les structures complexes et facilite l'accès et les soins collaboratifs grâce à la collaboration à distance, à la consultation, à la formation et aux capacités de contrôle.

« Nous sommes fiers de figurer parmi les premiers à proposer des solutions de réalité étendue en Europe. Cette marque CE témoigne de l'incroyable travail de notre équipe et de la vision de MediView d'ouvrir une nouvelle ère d'interventions guidées par l'image », a déclaré Mina Fahim, PDG de MediView. « En introduisant des solutions de réalité augmentée sur le marché européen, nous franchissons une étape importante pour élever le niveau de soins, en ouvrant de nouvelles possibilités pour les médecins et les patients, et en permettant aux soignants d'accéder à des informations simplifiant leur prise de décision ».

Grâce à cette certification, MediView est désormais idéalement positionné pour fournir son écosystème de réalité mixte avancé aux hôpitaux et aux systèmes de santé dans toute l'Europe, en soutenant des procédures peu invasives et des modèles de soins collaboratifs qui étaient auparavant inimaginables et en marquant un point d'inflexion mondial pour les technologies immersives dans le domaine de la santé.

À propos de MediView

MediView est une société de technologie médicale basée à Cleveland, en Ohio, qui s'efforce de faire progresser la prestation de santé grâce à une visualisation intuitive, une collaboration transparente et des informations fondées sur des données. La plateforme complète de réalité augmentée de MediView vise à libérer tout le potentiel des données 3D afin de transformer les procédures médicales guidées par l'image, en rendant les procédures moins invasives plus accessibles.

