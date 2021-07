MedPharm implementeert de Peregrine Connect NetSuite PSA Add-in voor Microsoft Project voor nauwkeurig voorspelling van omzet en 80% vermindering van handmatige arbeid.

IRVINE, Californië, 21 juli 2021 /PRNewswire/ -- Peregrine Connect's NetSuite PSA Add-in voor Microsoft Project is door MedPharm gekozen om zijn omzetverantwoording voor lopende en voltooide zakelijke projecten te voorspellen. MedPharm is een wereldwijd toonaangevende contractontwikkeling en productieorganisatie (CDMO) die diensten levert op het gebied van ontwerp en ontwikkeling van topische en transdermale producten. Het doet bovendien robuust en innovatief onderzoek voor de ontwikkeling van goedgekeurde farmaceutische producten.

Dilemma van MedPharm

De uitdaging van MedPharm was dat hun projecten vanuit een planningsoogpunt zeer langdurig en complex kunnen zijn. Ze gebruikten Microsoft Project al in een vroeg stadium als hun hulpmiddel voor projectplanning en om vanuit een kostenoogpunt inzicht te krijgen in hun bedrijfssegmenten. Toen ze ervoor kozen om hun bestaande ERP-systeem over te schakelen naar NetSuite PSA, was het nodig om Microsoft Project op zijn plaats te laten en er naadloos mee te integreren. Proberen om de Microsoft Project-functionaliteit uit te bouwen in NetSuite PSA zou onpraktisch, tijdrovend en kostenverhogend zijn.

"De doorbraak was dat andere leveranciers zeiden: 'Ja, we denken dat we het kunnen doen', maar NetSuite vertelde ons dat Peregrine Connect het 'al gedaan heeft!'" – Andrew McWaters, VP van IT, MedPharm.

Peregrine Connect's NetSuite PSA helpt bij het overwinnen van complexiteit om de operationele efficiëntie te verhogen

De oplossing voor MedPharm was om gebruik te maken van Peregrine Connect vanwege zijn expertise in Microsoft en ervaring op het gebied van integratie. Peregrine Connect was in staat om zijn bestaande NetSuite PSA Add-in tool te gebruiken om met Microsoft Project te synchroniseren. De implementatie van de NetSuite PSA Add-in voor Microsoft Project werd voltooid in minder dan drie maanden, wat voldeed aan de agressieve tijdlijn van MedPharm. MedPharm was uiterst tevreden met de middelen die hen tijdens de implementatiefase werden verstrekt en gaf aan dat het ondersteuningsteam van Peregrine Connect een zeer belangrijke rol heeft gespeeld in het slagen van de implementatie.

"De ondersteuning van Peregrine Connect was meer dan voortreffelijk, en ik zit al meer dan 30 jaar in de softwarebranche. Het was uiterst verfrissend om te zien!" – Andrew McWaters, IT VP, MedPharm.

Zakelijke waarden:

80% minder handmatig werk bij het bepalen van de omzetverantwoording

Geautomatiseerd omzetprognoseproces bespaart MedPharm bijna 100.000 per jaar

Dramatische tijdsbesparing voor projectmanagement- en boekhoudkundige teams

Project Managers en Accountant kunnen de maandelijkse omzet met meer dan twee weken nauwkeurig voorspellen

Verhoogde algehele productiviteit en minder arbeid, resulterend in een verdubbeling van hun EBITDA

Meer informatie

Over MedPharm:

MedPharm is een wereldwijd toonaangevende leverancier van diensten op het gebied van ontwerp en ontwikkeling van topische en transdermale producten. Ze maken gebruik van unieke, kosteneffectieve modellen voor prestatietests om risico's te beperken en ontwikkelingstijden te versnellen MedPharm, dat begonnen is in het King's College in Londen, is uitgegroeid tot een bloeiende organisatie in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. MedPharm diensten omvat API, de levering van klinische partijen enz., en is een gevestigde en wereldberoemde leider op het gebied van dermatologische, nagel-, oog-, luchtweg-, slijmvlies- en transdermale productontwikkeling. Ga voor meer informatie naar: https://www.medpharm.com/en/

