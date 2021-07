MedPharm met en œuvre le module complémentaire NetSuite PSA de Peregrine Connect pour Microsoft Project permettant de prévoir avec précision le chiffre d'affaires et de réduire de 80 % le travail manuel

IRVINE, Californie, 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le module complémentaire NetSuite PSA de Peregrine Connect pour Microsoft Project a été sélectionné par MedPharm pour prévoir le chiffre d'affaires pour ses projets opérationnels en cours et terminés. MedPharm est une organisation d'élaboration et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan à l'échelle mondiale qui fournit des services de conception et de développement de produits topiques et transdermiques, offrant une recherche robuste et innovante pour développer des produits pharmaceutiques approuvés.

Défi de MedPharm

Le défi de MedPharm réside dans le fait que ses projets peuvent être très longs et complexes au niveau de l'organisation. Au début, elle a utilisé Microsoft Project comme outil de planification de projets et pour comprendre les segments de son activité du point de vue des coûts. Lorsqu'elle a décidé de passer de son système ERP existant à NetSuite PSA, il était essentiel de laisser Microsoft Project en place et de l'intégrer de manière transparente. Tenter d'intégrer la fonctionnalité de Microsoft Project dans NetSuite PSA n'aurait pas été pratique, aurait été fastidieux et aurait coûté cher.

« Ce qui a changé la donne, c'est que les autres fournisseurs nous ont dit qu'ils pouvaient le faire mais NetSuite nous a dit que Peregrine Connect l'avait "déjà fait », a déclaré Andrew McWaters, vice-président du service informatique chez MedPharm.

Le PSA NetSuite de Peregrine Connect aide à surmonter les difficultés pour accroître l'efficacité opérationnelle

La solution de MedPharm a été de faire appel à Peregrine Connect pour son expertise de Microsoft et son expérience en matière d'intégration. Peregrine Connect a pu fournir son outil existant, le module complémentaire NetSuite PSA, pour la synchronisation avec Microsoft Project. L'intégration du module complémentaire NetSuite PSA à Microsoft Project a été achevée en moins de trois mois, respectant ainsi les délais serrés de MedPharm. MedPharm a été extrêmement satisfaite des ressources qui lui ont été fournies pendant la phase d'intégration, notant que l'équipe de soutien de Peregrine Connect a joué un rôle important dans sa réussite.

« Le soutien que nous avons reçu de Peregrine Connect a été exceptionnel et je travaille dans le domaine des logiciels depuis plus de 30 ans. Cela a été extrêmement rafraîchissant à voir ! », a déclaré Andrew McWaters, vice-président du service informatique chez MedPharm.

Valeurs opérationnelles :

Réduction de 80 % du travail manuel pour déterminer la comptabilisation du chiffre d'affaires

Automatisation du processus de prévision du chiffre d'affaires permettant à MedPharm d'économiser près de 100 000 $ par an

Gain de temps considérable pour les équipes de gestion de projet et de comptabilité

Les chefs de projet et le comptable peuvent prévoir avec exactitude les revenus mensuels avec plus de deux semaines d'avance

Augmentation de la productivité globale et réduction de la main-d'œuvre, permettant de doubler l'EBITDA (résultat d'exploitation avant amortissements).

À propos de MedPharm :

MedPharm est un fournisseur de premier plan à l'échelle mondiale de services de conception et de développement de produits topiques et transdermiques. Elle utilise des modèles de test de performance uniques et rentables pour atténuer les risques et accélérer le développement. Depuis ses origines au King's College de Londres, MedPharm est devenue une organisation florissante au Royaume-Uni et aux États-Unis. Fournissant des services allant de l'API à l'approvisionnement en lots cliniques, MedPharm est un leader bien établi et reconnu dans le monde entier dans le développement de produits dermatologiques, unguéaux, oculaires, pour les voies respiratoires, les muqueuses et transdermiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.medpharm.com/en/

