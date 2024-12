- MedTalks News: The Esthetic Clinics® atrae al 15 % de pacientes globales a la India, en medio del auge del turismo médico en cirugía estética

MUMBAI, India, 13 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- MedTalks News destaca a The Esthetic Clinics ® como un destino líder en la próspera industria del turismo médico de cirugía estética de la India. Más del 15 % de sus pacientes son de lugares internacionales, lo que convierte a la cadena de clínicas en una opción confiable para procedimientos de cirugía estética avanzados a precios competitivos.

Medical Tourism in India | A Game-Changer for Aesthetic Care

Dirigida por el doctor Debraj Shome, un experto internacionalmente reconocido en cirugía plástica facial, y el doctor Rinky Kapoor, un destacado dermatólogo cosmético, The Esthetic Clinics® ofrece una amplia gama de procedimientos avanzados de cirugía plástica y cosmética. Estos incluyen blefaroplastia y cirugías de párpados, trasplantes de cabello y cirugías de restauración, cirugía plástica facial para el cáncer y las cicatrices, rinoplastia cosmética, tratamientos con láser, estiramientos faciales no quirúrgicos, tratamientos con láser para la piel, tratamientos para bajar de peso, cirugías de contorno corporal y de senos, e inyectables como Botox, rellenos, tratamientos de blanqueamiento de la piel y Ulthera. Cada tratamiento se planifica y ejecuta meticulosamente para obtener resultados óptimos.

El doctor Debraj Shome es el único cirujano cosmético facial certificado por la Junta Estadounidense en la India y ocupa el cargo de gobernador general del capítulo indio del Colegio Estadounidense de Cirujanos.

Una historia de éxito reciente en The Esthetic Clinics® es la de Ashley Baker, una mujer transgénero de EE. UU. que se sometió a una cirugía de feminización facial (FFS). La FFS es esencial para las mujeres transgénero y las personas no binarias, ya que transforma los rasgos faciales masculinos en una apariencia más femenina. Para Ashley, que enfrentaba costos prohibitivos para la cirugía en EE. UU., The Esthetic Clinics® le proporcionó una transformación integral con un estiramiento facial profundo, escultura abdominal, liposucción y restauración de la línea del cabello.

Al compartir su experiencia, Ashley Baker dijo: "La atención y la experiencia que recibí en The Esthetic Clinics® fueron incomparables. La transformación cambió mi vida, me permitió alinear mi apariencia física con mi identidad de género, lo que aumentó mi confianza. El costo también fue una fracción de lo que habría pagado en casa, lo que hizo que esta atención de alta calidad fuera accesible para mí".

The Esthetic Clinics®, con sede en Bombay, opera 10 centros en ciudades importantes, como Nueva Delhi, Bengaluru y Calcuta. Equipados con instalaciones de última generación y atendidos por profesionales capacitados, estos centros ofrecen una atención precisa y excelente. La combinación de técnicas avanzadas y asequibilidad ha consolidado el estatus de la India como un destino de primer nivel para el turismo médico, con The Esthetic Clinics® liderando este crecimiento.

Acerca de MedTalks: MedTalks ( www.medtalks.in ) es una plataforma de atención médica y educación para pacientes que ofrece recursos en más de 100 especialidades médicas.