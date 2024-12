The Esthetic Clinics® attire 15 % des patients du monde entier en Inde, dans un contexte de boom du tourisme médical en matière de chirurgie esthétique : Nouvelles MedTalks

MUMBAI, Inde, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- MedTalks News présente The Esthetic Clinics® comme une destination de premier plan dans l'industrie florissante du tourisme médical en chirurgie esthétique en Inde. Plus de 15 % de ses patients viennent de l'étranger, ce qui fait de la chaîne de cliniques un choix de confiance pour des interventions de chirurgie esthétique de pointe à des prix compétitifs.

Dirigées par le Dr Debraj Shome, expert internationalement reconnu en chirurgie plastique du visage, et le Dr Rinky Kapoor, dermatologue cosmétique réputé, les Esthetic Clinics® proposent une large gamme d'interventions de chirurgie esthétique et plastique de pointe. Il s'agit notamment de la blépharoplastie et des chirurgies des paupières, des greffes de cheveux et des chirurgies de restauration, de la chirurgie plastique du visage pour le cancer et les cicatrices, de la rhinoplastie esthétique, des traitements au laser, des liftings non chirurgicaux, des traitements de la peau au laser, des traitements de perte de poids, des chirurgies de remodelage du corps et des seins, et des produits injectables comme le Botox, les produits de comblement, les traitements de blanchiment de la peau et l'Ulthera. Chaque traitement est minutieusement planifié et exécuté pour des résultats optimaux.

Le Dr Debraj Shome est le seul chirurgien esthétique du visage certifié par le conseil d'administration américain en Inde. Il est également gouverneur de la section indienne de l'American College of Surgeons.

Ashley Baker, une femme transgenre des États-Unis qui a subi une chirurgie de féminisation du visage (FFS), est un exemple récent de réussite à The Esthetic Clinics®. L'AFS est essentielle pour les femmes transgenres et les personnes non binaires, car elle transforme les traits masculins du visage en une apparence plus féminine. Pour Ashley, qui devait faire face à des coûts chirurgicaux prohibitifs aux États-Unis, The Esthetic Clinics® a fourni une transformation complète avec un lifting profond, un remodelage abdominal, une liposuccion et une restauration de la ligne de démarcation des cheveux.

Partageant son expérience, Ashley Baker a déclaré : "Les soins et l'expertise que j'ai reçus à The Esthetic Clinics® ont été inégalés. Cette transformation a changé ma vie, car elle m'a permis d'aligner mon apparence physique sur mon identité de genre, ce qui a renforcé ma confiance en moi. Le coût était également une fraction de ce que j'aurais payé dans mon pays, ce qui m'a permis d'accéder à des soins de grande qualité".

Basée à Mumbai, The Esthetic Clinics® exploite dix centres dans les principales villes, dont New Delhi, Bengaluru et Kolkata. Équipés d'installations de pointe et dotés d'un personnel qualifié, ces centres fournissent des soins précis et d'excellente qualité. L'association de techniques de pointe et de prix abordables a fait de l'Inde une destination de choix pour le tourisme médical, et les Esthetic Clinics® sont à la pointe de cette croissance.

