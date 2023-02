MedUX veröffentlicht bahnbrechenden Bericht zu 5G-Erfahrungen in Europa

MADRID, 25. Februar 2023 /PRNewswire/ -- MedUX, das führende Unternehmen für Erlebnisqualität im Internet (Quality of Experience, QoE), hat heute die Veröffentlichung seines „5G QoE Benchmarking Report" in Europa bekannt gegeben.



Der Bericht wird nächsten Montag im Spanien-Pavillon auf dem Mobile World Congress vorgestellt und soll die wichtigsten Erkenntnisse über die Leistung und das Endbenutzererlebnis von 5G-Netzwerken in großen europäischen Städten aufzeigen.

5G coverage ranking highlighting best and worst performers gap

Dem Bericht zufolge haben sich Lissabon, Madrid und Berlin als die Städte mit der besten 5G-Erlebnisqualität erwiesen. Im Allgemeinen bedeutet „die größte Stadt nicht unbedingt das bessere 5G-Netzwerk oder die beste Erlebnisqualität. London und Rom schneiden mit am schlechtesten ab. Der Teufel steckt im Detail, denn nicht alle 5G-Netze sind gleich aufgebaut. Geschwindigkeit ist nicht alles, und die Branche versucht, sich an die Bedürfnisse der Kunden bei der Nutzung echter Dienste anzupassen",erklärte Rafael González, CMO bei MedUX.

Lissabon wurde zum Gewinner des „Best QoE Award" ernannt. Beim „Reliability Award", der zweitwichtigsten Kategorie der Studie, wurde Berlin die beständigste Netzleistung bescheinigt, dicht gefolgt von Barcelona und Paris.

Der Bericht zeigt, dass die sogenannte Non-Standalone-Nutzung (NSA) von 5G – bei der 5G- ein 4G-Netz ergänzt – in allen Städten deutlich zugenommen hat, wobei die größte 5G-Abdeckung in Deutschland mit 96 % in Berlin verzeichnet wird.

Was die Geschwindigkeit angeht, so wurde die schnellste 5G-Download-Geschwindigkeit ebenfalls in Berlin beobachtet, mit Live-Geschwindigkeiten von 1,5 Gbit/s im Netz der Deutschen Telekom. Diese Geschwindigkeit ist etwa fünfmal so hoch wie die typische Download-Geschwindigkeit in Lissabon, die mit 330 Mbit/s den größten Medianwert unter den europäischen Städten darstellt.

Die Studie zeigt außerdem, dass Portugal im Bereich der 5G-Gaming-Erfahrung führend ist, wobei Lissabon aufgrund der typischen Latenzzeit und des Jitters von unter 44 ms bzw. 8 ms die besten Werte aufweist. Darüber hinaus wurde in Lissabon das beste Daten- und OTT-Erlebnis festgestellt, während Barcelona zum Gewinner bei der Streaming-Erfahrung ernannt wurde.

„Die Ergebnisse sind für Netzbetreiber und andere Branchenbeteiligte bei der Arbeit an der Einführung von 5G-Netzen in ihren jeweiligen Ländern von entscheidender Bedeutung", betonte Luis Molina, CEO von MedUX. „Sie bieten wertvolle Einblicke in den Zustand der 5G-Netze in Europa, und wir freuen uns, diese Informationen auf dem Mobile World Congress 2023 mit der Branche zu teilen, um die Kundenerfahrungen zu verbessern und die allgemeine Qualität und Zuverlässigkeit der 5G-Netze zu verbessern."

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Erlebnisqualität je nach den verschiedenen Einsatz- und Konfigurationsfaktoren erheblich schwankt. Damit werden die Netzbetreiber motiviert, im digitalen Zeitalter und in einer zunehmend vernetzten Welt wettbewerbsfähig zu bleiben.

MedUX hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien, und ist in über 25 Ländern in Europa, Amerika, Afrika und dem Nahen Osten vertreten und überwacht weltweit über 80 Betreiber. Seine patentierte Technologie und sein Fachwissen machen das Unternehmen zu einem zuverlässigen Partner, wenn es darum geht, die digitalen Erfahrungen von Kunden überall zu verbessern.

Um mehr über die Studie und ihre Ergebnisse zu erfahren, besuchen Sie bitte https://medux.com/all-5g-networks-are-not-created-equal-unveiling-the-true-qoe-of-5g-in-europe/. Um MedUX auf dem MWC 2023 zu besuchen, informieren Sie sich bitte auf https://medux.com/empowering-customer-experiences-with-medux-at-mwc23/

Medienkontakt:

Rafael Gonzalez

CMO

[email protected]

+34675292359

www.medux.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2008746/Medux_survey.jpg

SOURCE MedUX