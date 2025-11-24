Mega wyprzedaż AKKO z okazji Black Friday - uzupełnij świąteczną listę prezentów dzięki rabatom do 50%

SHENZHEN, Chiny, 24 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym AKKO przygotowało dla użytkowników w Europie wyjątkową niespodziankę. Podczas promocji z okazji Black Friday wysokiej jakości klawiatury mechaniczne, zestawy klawiszy oraz akcesoria dostępne są z rabatem sięgającym nawet 50%. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym graczem poszukującym perfekcyjnych wrażeń dotykowych czy codziennym użytkownikiem ceniącym estetykę stanowiska pracy - znajdziesz idealny sposób na ulepszenie swojego zestawu. Oferta obowiązuje do 1 grudnia.

Akko 2025 Black Friday Sale

W tym roku najwięcej uwagi przyciąga model MOD007 V5. Ulepszony następca ubiegłorocznego europejskiego bestsellera MOD007 V3, MOD007 V5 charakteryzuje się jeszcze lepszą konstrukcją, akustyką oraz detalami wykonania. Zachowuje charakterystyczną dla serii stabilną pracę i metalowe wykończenie, jednocześnie zapewniając płynniejsze wrażenia z użytkowania oraz lepszą kompatybilność. W porównaniu z V3 wersja V5 oferuje bardziej spójne wprowadzanie tekstu i ulepszony ogólny komfort, sprawdzając się podczas długich sesji grania, pracy kreatywnej i pracy biurowej. Jeśli poszukujesz wysokiej klasy klawiatury mechanicznej łączącej wydajność, design i możliwości modyfikacji, MOD007 V5 zdecydowanie zasługuje na uwagę podczas tegorocznego Black Friday.

Poza MOD007 V5 uznaniem użytkowników w Europie niezmiennie cieszą się konfigurowalne klawiatury mechaniczne AKKO, zestawy klawiszy PBT i szeroka gama przełączników. Stabilna konstrukcja i wysoka trwałość pomagają utrzymać wydajność pisania; zestawy klawiszy o różnych wzorach i kolorystyce zapewniają wysoką jakość wykończenia, jednocześnie nadając stanowisku pracy indywidualny styl; podpórki pod nadgarstki, kable, myszy i inne akcesoria uzupełniają zestaw, łącząc funkcjonalność z estetyką.

Aby sprostać zwiększonemu popytowi sezonowemu, dostawy do europejskiego magazynu AKKO zrealizowano z wyprzedzeniem - popularne modele wysyłane są bezpośrednio z Niemiec, co skraca czas oczekiwania na dostawę międzynarodową. Nawet w szczytowym okresie logistycznym związanym z Black Friday i Bożym Narodzeniem zamówienia mogą być realizowane sprawnie. Najchętniej kupowane produkty - w tym kompaktowe klawiatury 75% i 65%, zestawy kolorowych klawiszy oraz myszy o wysokiej wydajności - ponownie trafiły do sprzedaży, aby zadowolić zarówno graczy, jak i użytkowników korzystających z produktów przy codziennej pracy.

Przemyślany prezent świąteczny powinien być estetyczny, praktyczny i trwały. Dobrze zaprojektowana, wydajna klawiatura mechaniczna nie tylko zwiększa codzienną efektywność, ale także buduje świąteczny nastrój. Niezależnie od tego, czy wybierasz prezent dla bliskich, czy dla siebie, produkty AKKO stanowią połączenie wydajności, designu i solidności, dzięki czemu mogą długo służyć użytkownikom.

Ulepsz swoje stanowisko pracy w tym sezonie świątecznym z AKKO. Odkryj pełną ofertę - w tym MOD007 V5 - i znajdź idealne prezenty dla rodziny i przyjaciół na akkogear.de oraz akkogear.eu. Nie przegap okazji do ulepszenia swoich urządzeń podczas tegorocznego Black Friday.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2830781/Akko_2025_Black_Friday_Sale.jpg