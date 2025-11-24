AKKO Black Friday Mega Sale: Slevy až 50 %, ideální tipy na vánoční dárky
News provided byAKKO
Nov 24, 2025, 10:05 ET
ŠEN-ČEN, Čína, 24. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- S blížícími se svátky přináší společnost AKKO evropským uživatelům velké překvapení. V rámci akce Black Friday, nabízí prémiové mechanické klávesnice, klávesové krytky a příslušenství se slevou až 50 %. Ať už jste profesionální hráč, který hledá dokonalý pocit, nebo běžný uživatel, který dbá na estetiku stolu, najdete ideální způsob, jak vylepšit své vybavení. Nabídka platí do 1. prosince.
Letos se hlavní pozornost soustředí na model MOD007 V5, který je vylepšeným nástupcem loňského nejprodávanějšího evropského modelu MOD007 V3 a přináší další zdokonalení konstrukčního vyladění, akustických vlastností a detailů zpracování. Zachovává charakteristický stabilní pocit z psaní a kovové zpracování této řady a zároveň přináší hned po vybalení plynulejší uživatelský zážitek a lepší kompatibilitu. Ve srovnání s verzí V3 poskytuje model V5 rovnoměrnější psaní a celkově propracovanější dojem, který je vhodný pro dlouhé herní seance, kreativní práci i kancelářské použití. Pokud hledáte špičkovou mechanickou klávesnici, která vyvažuje výkon, design a možnosti úprav, MOD007 V5 si letos o Black Friday zaslouží vaši pozornost .
Kromě modelu MOD007 V5 si v celé Evropě stále získávají uznání také přizpůsobitelné mechanické klávesnice AKKO, klávesové krytky z PBT a široká nabídka switchů. Stabilní konstrukční provedení a spolehlivá odolnost pomáhají uživatelům udržet efektivní psaní; tematické a barevné sady krytek nabízejí jemnou texturu a zároveň dodávají osobitý styl; opěrky zápěstí, kabely, myši a další příslušenství doplňují sestavu a propojují výkon s estetikou.
Aby společnost AKKO uspokojila zvýšenou sezónní poptávku, doplnila s předstihem zásoby ve svém evropském skladu a oblíbené modely odesílá přímo z Německa, čímž se zkracují přeshraniční dodací lhůty. I během logistické špičky v období Black Friday a Vánoc tak lze objednávky doručit rychle. Mezi oblíbené vánoční produkty, které jsou opět skladem, patří 75% a 65% kompaktní klávesnice, barevné sady klávesových krytek a vysoce výkonné myši – vybavení, které potěší hráče i běžné uživatele.
Promyšlený vánoční dárek by měl být elegantní, praktický a odolný. Kvalitně navržená a výkonná mechanická klávesnice nejen zvyšuje každodenní efektivitu, ale zároveň dodá sváteční náladu. Ať už vybíráte upřímný dárek pro své blízké, nebo chcete potěšit sami sebe, produkty AKKO spojují výkon, design a dlouhou životnost a stávají se dlouhodobým společníkem na pracovním stole.
Vylepšete svůj počítač v letošní sváteční sezóně pomocí produktů AKKO. Prohlédněte si kompletní nabídku včetně modelu MOD007 V5 a najděte ideální dárky pro rodinu a přátele na akkogear.de a akkogear.eu. Nenechte si během letošního Black Friday ujít sezónní technologický upgrade.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830781/Akko_2025_Black_Friday_Sale.jpg
Share this article