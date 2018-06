Megaport ermöglicht dedizierten Zugang zur kürzlich ausgeweiteten Oracle Cloud Infrastructure mit Oracle FastConnect-Standorten in London

Megaports softwaredefiniertes Netzwerk (Software Defined Network, SDN) bietet kostengünstige, bedarfsgerechte und zuverlässige Cloud-Konnektivität, die Unternehmenskunden einen dedizierten und privaten Zugriff auf Oracles IaaS- und PaaS-Plattformen ermöglicht. Die Kunden können auf diese Weise Verbindungen einrichten, die das öffentliche Internet umgehen und die Netzwerkleistung und Vorhersagbarkeit verbessern, während das Unternehmen gleichzeitig die Datenschutz- und gesetzlichen Anforderungen erfüllen kann. Mit der Einführung von Oracles neuen FastConnect-Services in London haben Kunden nun noch mehr Optionen, sich von überall her über Megaports globales SDN mit der europäischen Cloud-Infrastruktur von Oracle zu vernetzen.

Die Layer 3 Routing-Kapazitäten des Megaport Cloud Routers erlauben dem Anwender, verteilte Workloads zwischen Regionen schnell zu verknüpfen und Daten zwischen multiregionalen Umgebungen wie beispielsweise London und Frankfurt zu verschieben, ohne dass der Datenverkehr durch die physische Infrastruktur zurückgefädelt werden muss. Dies vereinfacht die Konnektivität, schafft einen effizienteren Pfad für eine bessere Performance und Skalierbarkeit und ermöglicht gleichzeitig leistungsstarke Multicloud-Konnektivitätsfunktionen.

Oracle-Kunden profitieren durch die Zusammenarbeit mit Megaport von einem zuverlässigen Netzwerkzugang zu ihren Cloud-Daten und -Anwendungen in London, Dies bringt verbesserte Leistung und Kontrolle sowie erhöhte Flexibilität und Skalierbarkeit, die Zugriff auf wichtige Geschäftsdaten und Funktionen ermöglichen kann.

„Unternehmen benötigen immer stärker eine direkte Anbindung an ihre Cloud-Anwendungen, um die zunehmende Menge an unternehmenskritischen Daten zu unterstützen, die durch Technologien der nächsten Generation erzeugt werden. Oracle Cloud Infrastructure FastConnect ist ein leistungsstarkes Produkt, das in Kombination mit Megaports Software Defined Network Kunden auf der ganzen Welt befähigt, optimierte Cloud-Strategien zu entwickeln", sagt Vincent English, CEO von Megaport. „Unsere enge Abstimmung mit Oracle erlaubt es uns, diesen Service schnell auf den Markt zu bringen und bietet einen besseren Zugang zu den integrierten Dienstleistungen von Oracle sowie Unterstützung für die Bereitstellung von kritischen Workloads im ‚Cloud first‛-Zeitalter".

Oracle Cloud Infrastructure FastConnect ermöglicht Enterprise-Cloud-Konnektivität zur Oracle Cloud über vertrauenswürdige Unternehmensrechenzentren. Die Direktverbindung mit Oracle Cloud über Oracle FastConnect gestattet eine schnelle, private Anbindung an die branchenweit umfassendste und am besten integrierte Cloud-Plattform mit einem vollständigen Platform-as-a-Service (PaaS)- und Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-Angebot.

Oracle Cloud bietet komplette SaaS-Anwendungssuiten für ERP, HCM und CX sowie Best-in-Class datenbankbasiertes Platform-as-a-Service und Infrastructure-as-a-Service von Rechenzentren in ganz Amerika, Europa und Asien an. Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen die Oracle Cloud, um Innovation schneller umzusetzen, die Kundenbindung zu verbessern, die Effizienz ihrer Geschäftsprozesse zu steigern und die digitale Transformation zu beschleunigen.

Informationen zu Megaport

Megaport ist der weltweit führende Anbieter von elastischen Zusammenschaltdiensten (Elastic Interconnection). Die globale Plattform des Unternehmens ermöglicht es den Kunden, ihr Netzwerk mithilfe von softwaredefiniertem Networking (SDN) schnell mit anderen Diensten im Megaport-Netzwerk zu verbinden. Die Dienste können von Kunden direkt über mobile Geräte, ihre Computer oder Megaports offene API gesteuert werden. Die umfassende Präsenz des Unternehmens in Australien, im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und in Europa bietet eine neutrale Plattform, die zahlreiche wichtige Anbieter von Rechenzentren in verschiedenen Märkten einschließt.

Das 2013 etablierte, von Bevan Slattery gegründete Unternehmen Megaport hat die weltweit erste SDN-basierte Plattform für elastische Zusammenschaltung geschaffen - konzipiert als die sicherste, nahtloseste On-Demand-Methode der Zusammenschaltung von Unternehmen, Netzen und Diensten. Megaport wurde unter der Leitung von Vincent English von einem hoch erfahrenen Team mit umfassenden Kenntnissen in der Errichtung groß angelegter globaler Carrier-Netze aufgebaut und verbindet mehr als 900 Kunden über 190 Rechenzentren weltweit. Megaport ist Alibaba Cloud Technology Partner, Oracle Cloud Partner, AWS Technology Partner, AWS Networking Competency Partner, Microsoft Azure ExpressRoute Partner, Google Cloud Interconnect Partner, IBM Direct Link Cloud Exchange-Anbieter, und Salesforce Express Connect Partner.

Mehr zu Megaport finden Sie unter: www.megaport.com.

Informationen zum Oracle PartnerNetwork

Das Oracle PartnerNetwork (OPN) ist Oracles Partnerprogramm, das Partnern einen entscheidenden Vorsprung bei der Entwicklung, Veräußerung und Implementierung von Oracle-Lösungen verschafft. Das OPN liefert die entsprechenden Ressourcen für die Weitergabe und Unterstützung von spezialisierten Kenntnissen zu Oracle-Produkten und -Lösungen und wurde vor dem Hintergrund des sich weiter entwickelnden Produktportfolios, des Partnerstamms und der Geschäftschancen von Oracle aufgelegt. Wichtigstes Element der jüngsten Aufwertungen des OPN ist die Möglichkeit, dass Partner für ihre Investitionen im Hinblick auf Oracle Cloud anerkannt und belohnt werden. Partner von Oracle sind in der Lage, sich über das OPN Cloud-Programm - ein innovatives Programm, das die bestehenden Levels des OPN-Programms um Auszeichnungsstufen und progressive Leistungen für Partner ergänzt, die mit Oracle Cloud arbeiten - durch ihre Oracle Cloud-Kompetenz und ihren Kundenerfolg von der Konkurrenz abzuheben. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.oracle.com/partners.

Marken

Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und / oder seinen verbundenen Unternehmen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/681354/Megaport_Logo.jpg

SOURCE Megaport Limited