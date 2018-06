Megaport permet un accès spécifique à Oracle Cloud Infrastructure, nouvellement élargie, grâce aux sites FastConnect d'Oracle à Londres

Le réseau défini par logiciel (Software Defined Networking - SDN) de Megaport assure une connectivité cloud rentable, à la demande et fiable, permettant aux entreprises de bénéficier d'un accès spécifique et privé aux Platform-as-a-Service (PaaS) et Infrastructure-as-a-Service (IaaS) d'Oracle. Cela permet aux clients de se connecter en contournant l'Internet public et d'améliorer les performances et la prévisibilité du réseau, tout en permettant aux entreprises de satisfaire aux exigences de confidentialité des données et de réglementation et de s'y conformer. Avec le lancement des nouveaux services FastConnect d'Oracle à Londres, les clients bénéficient de plus d'options pour se connecter à l'infrastructure cloud européenne d'Oracle depuis n'importe où sur le SDN mondial de Megaport.

Les capacités de routage de couche 3 de Megaport Cloud Router, permettent aux utilisateurs de connecter rapidement des charges de travail réparties entre régions et de transférer des données entre environnements multirégionaux, par exemple Londres et Francfort, sans qu'il soit nécessaire de fixer le trafic sur l'infrastructure physique. Cela simplifie la connectivité et crée des liaisons plus efficaces pour de meilleures performances et une meilleure évolutivité tout en permettant de puissantes capacités de connectivité multi-cloud.

Grâce à la collaboration avec Megaport, les clients d'Oracle profitent d'un accès réseau fiable vers leurs données et leurs applications cloud à Londres. Cela signifie une amélioration des performances, un meilleur contrôle, une plus grande souplesse et davantage d'évolutivité, permettant d'accéder aux données et aux fonctions vitales de l'entreprise.

« Les entreprises nécessitent de plus en plus une connectivité directe vers leurs applications cloud, pour gérer le volume croissant de données vitales produites par les technologies de nouvelle génération. FastConnect d'Oracle Cloud Infrastructure est un produit puissant qui, combiné au SDN de Megaport, permet aux clients du monde entier de mettre en place des stratégies cloud optimisées », a déclaré Vincent English, le PDG de Megaport. « Notre alignement rigoureux avec Oracle nous permet de commercialiser rapidement ce service et assure un meilleur accès aux services et à l'appui intégrés d'Oracle, pour le déploiement de charges de travail essentielles dans cette ère avant tout cloud. »

FastConnect d'Oracle Cloud Infrastructure permet aux entreprises de se connecter à Oracle Cloud depuis des centres de données d'entreprise de confiance. La connexion directe à Oracle Cloud par le biais de FastConnect d'Oracle permet une connexion rapide et privée à la plateforme cloud la plus large et intégrée du secteur, grâce à une gamme complète de services sur PaaS et IaaS.

Oracle Cloud offre des suites d'applications SaaS complètes pour la planification des ressources d'entreprise, la gestion du capital humain et l'expérience client, mais aussi les meilleurs PaaS et IaaS de leur catégorie depuis des centres de données dans les Amériques, l'Europe et l'Asie. Les entreprises du monde entier utilisent Oracle Cloud pour innover plus vite, améliorer l'engagement des clients, accroître l'efficacité des processus commerciaux et accélérer la transformation numérique.

À propos de Megaport

Megaport est le fournisseur chef de file mondial de services d'interconnexion élastique. En utilisant un réseau défini par logiciel (Software Defined Networking - SDN), la plateforme mondiale de la société permet aux clients de connecter rapidement leur réseau à d'autres services sur le Megaport Network. Les services peuvent être contrôlés directement par les clients via leurs appareils mobiles, leur ordinateur ou l'interface de programmation d'applications (API) ouverte. La forte présence de la société en Australie, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe fournit une plateforme neutre englobant de nombreux fournisseurs de centres de données clés sur différents marchés.

Megaport, une société établie en 2013 et fondée par Bevan Slattery, a construit la première plateforme d'interconnexion élastique basée sur un SDN au monde, conçue pour offrir le moyen le plus sûr, transparent et à la demande d'interconnexion des entreprises, des réseaux et des services. Sous la direction de Vincent English, Megaport a été développée par une équipe hautement expérimentée disposant de connaissances approfondies en matière de conception de réseaux d'opérateurs mondiaux à grande échelle, et connecte plus de 900 clients par le biais de quelque 190 centres de données dans le monde entier. Megaport est un partenaire technologique Alibaba Cloud, un partenaire Oracle Cloud, un partenaire technologique AWS, un partenaire Microsoft Azure ExpressRoute, un partenaire Google Cloud Interconnect, un fournisseur IBM Direct Link Cloud Exchange et un partenaire Salesforce Express Connect.

Pour en savoir plus sur Megaport, rendez-vous sur www.megaport.com.

À propos d'Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) est le programme partenaires d'Oracle. Il rassemble tous les outils permettant aux partenaires de se différencier pour mieux développer, commercialiser et mettre en œuvre des solutions Oracle. Avec les ressources d'OPN, les partenaires peuvent acquérir une connaissance spécialisée des produits et solutions Oracle. Ce programme a évolué pour tenir compte du développement du portefeuille produits Oracle, de sa base de partenaires et de ses opportunités commerciales. La possibilité offerte aux partenaires d'être reconnus et récompensés pour leur investissement dans Oracle Cloud constitue l'un des aspects clés de ces dernières évolutions d'OPN. Les partenaires s'engageant aux côtés d'Oracle pourront mettre en avant leur expertise Oracle Cloud et leur réussite auprès des clients via le programme OPN Cloud – un programme innovant qui vient compléter les programmes OPN existants avec de nouveaux niveaux de reconnaissance et d'avantages progressifs pour les partenaires travaillant avec Oracle Cloud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.oracle.com/partners.

