Megaport lança o Megaport Virtual Edge, um serviço NFV sob demanda com suporte imediato para conectividade branch-to-cloud com Cisco SD-WAN Cloud Interconnect

BRISBANE, Austrália, 31 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), um provedor líder global de soluções de rede como serviço (NaaS), anuncia hoje o lançamento do Megaport Virtual Edge (MVE), um serviço sob demanda de virtualização de funções de rede (Network Function Virtualization, NFV) independente de fornecedor que habilita a conectividade branch-to-cloud por meio da rede definida por software (Software Defined Network, SDN) global da Megaport. Com o MVE, as empresas podem hospedar funções de rede como roteadores virtuais, controladores SD-WAN e futuras tecnologias de rede diretamente na plataforma global da Megaport para estender suas funções de rede mais perto da borda, em tempo real e sem a necessidade de implementar hardware.

Transformação da rede na borda

O MVE é um serviço de computação e rede em um distribuído globalmente. O aspecto computacional do serviço habilita os clientes a hospedar instâncias da NFV em locais onde eles precisam, sob demanda, e gerenciá-las no modo apontar e clicar. No lado da rede, o gateway de trânsito integrado do MVE oferece um ponto de acesso altamente escalável para conectar redes, via internet pública, à SDN privada da Megaport. Os dispositivos virtualizados hospedados no MVE podem utilizar o gateway de trânsito para criar conexões entre a SDN da Megaport e suas próprias redes, incluindo filiais, data centers e nuvens privadas.

No lançamento, o MVE está disponível em 15 metrôs na América do Norte, Ásia-Pacífico e Europa, com seis locais adicionais disponíveis no final de abril. Isso permite aos clientes maior flexibilidade para implementar dispositivos virtuais próximos a concentrações de usuários para localizar o tráfego e otimizar a terminação de dados para desempenho.

Supercharging da conectividade SD-WAN

Muitas empresas adotaram SD-WAN e conexões de internet como um meio de simplificar sua conectividade de TI. No entanto, a dependência das conexões de internet de ponta a ponta aos principais serviços e recursos pode prejudicar o desempenho, a disponibilidade e a segurança. Com o MVE, os clientes podem hospedar controladores SD-WAN virtuais localizados na plataforma global da Megaport e reduzir a distância que os dados percorrem nos caminhos da internet, desde escritórios até serviços críticos em nuvens públicas ou privadas e até mesmo em outras localidades.

Uma vez conectados, os clientes podem acessar o ecossistema líder da Megaport com mais de 700 data centers habilitados em todo o mundo e mais de 360 provedores de serviços, incluindo mais de 220 acessos de nuvem das principais nuvens do mundo, como Alibaba Cloud, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud, Oracle Cloud e Salesforce.

Destaques da SD-WAN no MVE:

Custos de saída de nuvem reduzidos para acessos à nuvem comparados com as tarifas de Internet.

Melhor desempenho com menor instabilidade e latência.

Serviço neutro de fornecedor que oferece suporte às tecnologias SD-WAN dos principais provedores.

Altamente distribuído para conexões localizadas.

Provisionamento de rede do tipo apontar e clicar para dar suporte à interconexão entre filiais, data centers, provedores de nuvem e serviços de TI.

Provisionamento em tempo real de infraestrutura de rede virtual e interconexões.

Nenhum hardware para enviar, instalar ou gerenciar.

Provisionamento e gerenciamento de rede unificados de ponta a ponta para transformar redes legadas.

Conexões em nuvem múltipla seguras para mais de 360 provedores de serviços, mais de 700 data centers habilitados e mais de 220 pontos de interconexão em nuvem.

Cisco SD-WAN Cloud Interconnect

A Megaport e a Cisco se uniram para integrar o Cisco SD-WAN Cloud Interconnect com o MVE para empresas que desejam que seus controladores SD-WAN sejam capazes de prover interconexões em nuvem sob demanda usando o SDN da Megaport. A construção de uma ponte entre a SD-WAN e a Megaport possibilita estruturas de interconexão em nuvem definidas por software com desempenho de rede confiável, conectividade com custo otimizado e tempo de provisionamento reduzido. Isso oferece controle completo de TI corporativa de SD-WAN (estrutura overlay) e interconexões em nuvem (estrutura underlay) a partir do mesmo controlador Cisco SD-WAN com o lançamento da vManage 20.5.

As empresas da Fortune 500 com uma presença global que utilizam o Cisco SD-WAN para consumir aplicações multinuvem podem se beneficiar do Cisco SD-WAN Cloud Interconnect com o MVE para permitir o provisionamento sob demanda de interconexão em nuvem com alcance global. Esta capacidade de conectividade de interconexão underlay, além da overlay SD-WAN, oferece controle e visibilidade sem precedentes para a TI corporativa.

"A colaboração da Cisco com a Megaport permite que os clientes estendam sua estrutura Cisco SD-WAN do local para várias nuvens em uma plataforma de interconexão direta, de alto desempenho e neutra, oferecendo desempenho e segurança aprimorados", disse JL Valente, vice-presidente de gerenciamento de produtos, para Cisco Enterprise Routing, SD-WAN e Cloud Networking. "A integração do novo SD-WAN Cloud Interconnect da Cisco com o Megaport Virtual Edge reúne a capacidade de rede segura da Cisco SD-WAN e as interconexões de nuvem sob demanda e programáveis oferecidas pela Megaport para automatizar o provisionamento de conectividade 'site a nuvem' e 'site a site' de alto desempenho."

"À medida que as empresas e prestadores de serviços adotam rapidamente a tecnologia SD-WAN para melhorar o limite da conectividade de rede, a capacidade dos clientes da Megaport de facilmente, e em minutos, 'rodar' os dispositivos virtuais SD-WAN em todo o mundo em nossa plataforma é um grande capacitador para as organizações globais", disse Vincent English, CEO da Megaport. "Dispor destes dispositivos virtuais totalmente integrados na Rede Definida por Software Global da Megaport permite que os clientes otimizem sua conectividade SD-WAN por meio de um único fluxo de trabalho para aprimorar o desempenho geral da rede e dos aplicativos por uma fração do custo dos métodos legados"

Suporte futuro

Como um serviço neutro, outras plataformas líderes de SD-WAN estão sendo integradas com o MVE atualmente.

Para obter mais informações sobre o Megaport Virtual Edge, acesse megaport.com/mve.

Sobre a Megaport

A Megaport é um provedor líder de soluções de rede como serviço (NaaS). A rede definida por software (SDN) global da empresa ajuda as empresas a conectar rapidamente sua rede a serviços por meio de um portal fácil de usar ou de nossa API aberta. A Megaport oferece recursos de rede ágil que reduzem os custos operacionais e aumentam a velocidade de lançamento no mercado em comparação com as soluções de rede tradicionais. A Megaport faz parceria com os principais provedores de serviços em nuvem do mundo, incluindo AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, bem como com as maiores operadoras de data center, integradores de sistemas e provedores de serviços gerenciados do mundo. A Megaport é uma empresa com certificação ISO/IEC 27001 e incluída no índice S&P/ASX 200.

