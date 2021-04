Megaport lance Megaport Virtual Edge, un service NFV à la demande avec une prise en charge immédiate de la connectivité entre la branche et le nuage avec Cisco SD-WAN Cloud Interconnect

Megaport Virtual Edge (MVE) permet aux entreprises de moderniser leur réseau en hébergeant des fonctions réseau à la demande, nativement sur le réseau mondial défini par logiciel de Megaport

BRISBANE, Australie, 1 avril 2021 /PRNewswire/ -- Megaport Limited (ASX : MP1) (« Megaport »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de Network as a Service (NaaS), annonce aujourd'hui le lancement de Megaport Virtual Edge (MVE), un service de virtualisation des fonctions réseau (NFV) à la demande et neutre vis-à-vis des fournisseurs, qui permet la connectivité de la branche au cloud sur le réseau mondial défini par logiciel (Software Defined Network, SDN) de Megaport. Avec MVE, les entreprises peuvent héberger des fonctions réseau telles que des routeurs virtuels, des contrôleurs SD-WAN et de futures technologies de réseau directement sur la plateforme mondiale de Megaport afin d'étendre leurs fonctions réseau plus près de la périphérie, en temps réel et sans avoir à déployer de matériel.

Transformer la mise en réseau à la périphérie

MVE est un service de réseau et de calcul distribué à l'échelle mondiale. L'aspect informatique du service permet aux clients d'héberger des instances NFV à l'endroit où ils en ont besoin, à la demande, et de les gérer en un clin d'œil. Du côté du réseau, la passerelle de transit intégrée de MVE fournit un point d'accès hautement évolutif pour connecter les réseaux, via l'internet public, au réseau SDN privé de Megaport. Les dispositifs virtualisés hébergés sur MVE peuvent utiliser la passerelle de transit pour créer des connexions entre le SDN Megaport et leurs propres réseaux, notamment les emplacements de branche, les centres de données et les clouds privés.

Au moment du lancement, MVE est disponible dans 15 métros d'Amérique du Nord, d'Asie-Pacifique et d'Europe, et 6 autres sites seront disponibles à la fin du mois d'avril. Les clients disposent ainsi d'une plus grande souplesse pour déployer des dispositifs virtuels à proximité des concentrations d'utilisateurs afin de localiser le trafic et d'optimiser la terminaison des données en termes de performances.

Optimisation de la connectivité SD-WAN

De nombreuses entreprises ont adopté le SD-WAN et les connexions Internet comme moyen de simplifier leur connectivité informatique. Toutefois, la dépendance à l'égard des connexions Internet de bout en bout pour accéder aux principaux services et aux ressources peut avoir des répercussions sur les performances, la disponibilité et la sécurité. Grâce à MVE, les clients peuvent héberger des contrôleurs SD-WAN virtuels localisés sur la plate-forme mondiale de Megaport et réduire la distance parcourue par les données sur les chemins Internet depuis les emplacements de branche jusqu'aux services critiques dans les clouds publics ou privés, voire jusqu'aux autres succursales.

Une fois connectés, les clients peuvent accéder à l'écosystème de Megaport, qui compte plus de 700 centres de données activés dans le monde entier et plus de 360 fournisseurs de services, dont plus de 220 rampes d'accès aux clouds des principaux clouds mondiaux tels que Alibaba Cloud, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud, Oracle Cloud et Salesforce.

Les points forts de SD-WAN sur MVE :

Réduction des coûts de sortie du cloud vers les rampes d'accès au cloud par rapport aux tarifs Internet.

De meilleures performances avec une gigue et une latence réduites.

Service neutre par rapport aux fournisseurs qui prend en charge les technologies SD-WAN des principaux fournisseurs.

Hautement distribué pour des connexions localisées.

Provisionnement du réseau par pointer-cliquer pour prendre en charge l'interconnexion entre les emplacements de branche, les centres de données, les fournisseurs de cloud et les services informatiques.

Approvisionnement en temps réel de l'infrastructure de réseau virtuel et des interconnexions.

Aucun matériel à expédier, à installer ou à gérer.

Approvisionnement et gestion unifiés de bout en bout du réseau pour transformer les réseaux existants.

Connexions multi-cloud sécurisées vers plus de 360 fournisseurs de services, plus de 700 centres de données activés et plus de 220 points d'interconnexion de cloud.

Cisco SD-WAN Cloud Interconnect

Megaport et Cisco se sont associés pour intégrer Cisco SD-WAN Cloud Interconnect with MVE pour les entreprises qui souhaitent que leurs contrôleurs SD-WAN puissent fournir des interconnexions de cloud à la demande en utilisant le SDN de Megaport. L'établissement d'une passerelle entre SD-WAN et Megaport permet de créer des matrices d'interconnexion en cloud définis par logiciel, avec des performances réseau fiables, une connectivité optimisée en termes de coûts et un temps d'approvisionnement réduit. Cela permet au service informatique de l'entreprise de contrôler entièrement le SD-WAN (matrice de couche) et les interconnexions de clouds (matrice sous-jacente) à partir du même contrôleur SD-WAN Cisco avec la version 20.5 de vManage.

Les entreprises du Fortune 500 présentes dans le monde entier qui utilisent Cisco SD-WAN pour consommer des applications multicloud peuvent profiter de Cisco SD-WAN Cloud Interconnect with MVE pour permettre le provisionnement à la demande d'une interconnexion de cloud avec une portée mondiale. Cette capacité de la connectivité d'interconnexion sous-jacente, en plus de la couche SD-WAN, offre un contrôle et une visibilité sans précédent à l'informatique d'entreprise.

« La collaboration de Cisco avec Megaport permet aux clients d'étendre leur matrice SD-WAN Cisco du site à plusieurs clouds sur une plate-forme d'interconnexion directe, performante et neutre, offrant ainsi des performances et une sécurité accrues », a déclaré JL Valente, vice-président de la gestion des produits pour Cisco Enterprise Routing, SD-WAN et Cloud Networking. « L'intégration de la nouvelle interconnexion cloud SD-WAN de Cisco avec Megaport Virtual Edge permet de réunir la capacité de mise en réseau sécurisée de Cisco SD-WAN, et les interconnexions cloud programmables et à la demande proposées par Megaport pour automatiser le provisionnement d'une connectivité site à cloud et site à site haute performance. »

« Alors que les entreprises et les fournisseurs de services adoptent rapidement la technologie SD-WAN pour améliorer la connectivité des réseaux de périphérie, la possibilité pour les clients de Megaport de créer facilement, et en quelques minutes, des appliances virtuelles SD-WAN dans le monde entier sur notre plate-forme est un atout majeur pour les organisations internationales », a déclaré Vincent English, PDG de Megaport. « Le fait que ces appliances virtuelles soient totalement intégrées au réseau mondial défini par logiciel de Megaport permet aux clients d'optimiser leur connectivité SD-WAN via un flux de travail unique afin d'améliorer les performances globales du réseau et des applications pour une fraction du coût des méthodes traditionnelles. »

Soutien futur

En tant que service neutre, d'autres plateformes SD-WAN de premier plan sont en cours d'intégration avec MVE.

Pour plus d'informations sur Megaport Virtual Edge, veuillez consulter le site megaport.com/mve.

À propos de Megaport

Megaport est l'un des principaux fournisseurs de solutions Network as a Service (NaaS). Le réseau mondial défini par logiciel (SDN) de la société aide les entreprises à connecter rapidement leur réseau aux services via un portail facile à utiliser ou notre API ouverte. Megaport offre des capacités de mise en réseau agiles qui réduisent les coûts d'exploitation et augmentent la vitesse de mise sur le marché par rapport aux solutions de mise en réseau traditionnelles. Megaport est partenaire des principaux fournisseurs de services de cloud computing, notamment AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi que des plus grands opérateurs de centres de données, intégrateurs de systèmes et fournisseurs de services gérés au monde. Megaport est une entreprise certifiée ISO/IEC 27001 et elle fait partie de l'indice S&P/ASX 200.

