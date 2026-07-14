Mehr Solarenergie, weniger Netzabhängigkeit: SAMDUO startet den offiziellen Vertrieb der Nex E-Serie in den Niederlanden

AMSTERDAM, 14. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Seit Jahren können niederländische Haushalte mit Solaranlagen den ins Netz eingespeisten Stromüberschuss mit ihrem späteren Energieverbrauch verrechnen. Ab dem 1. Januar 2027 wird sich das ändern.

Um Hausbesitzer auf diesen Wandel vorzubereiten, startet SAMDUO den direkten Online-Verkauf seiner Nex E-Serie über seine offizielle Website in den Niederlanden. Ab dem 13. Juli können Hausbesitzer die Modelle Nex E6000 und Nex E6000H erwerben – zwei wechselstromgekoppelte Systeme, die dazu dienen, überschüssigen Solarstrom zu speichern, die Abhängigkeit von teurerem Netzstrom zu verringern und speziell für platzsparende niederländische Haushalte konzipiert sind.

Entwickelt für Wohnungen, in denen jeder Zentimeter zählt

Für viele niederländische Hausbesitzer kann die Suche nach Platz für eine Heim-Batterie genauso wichtig sein wie die Wahl der richtigen Kapazität, da die meisten herkömmlichen Batterien sperrig sind und ein industrielles Aussehen haben.

Mit einer Tiefe von nur 11,9 cm passt der ultraschlanke Nex E6000 problemlos in enge Räume, während sich sein minimalistisches Design nahtlos in moderne niederländische Einrichtungsstile einfügt. Die klaren Linien und die 3 mm dicke, kristallklare Scheibe aus gehärtetem Glas lassen es eher wie ein raffiniertes Einrichtungsobjekt als wie ein rein funktionales Gerät erscheinen. Es verleiht dem Zuhause ein Gefühl der Ruhe und optische Ausgewogenheit und wurde zudem mit dem Red Dot Design Award in der Kategorie „Werkzeuge, Industrieausrüstung und Maschinen" ausgezeichnet. Der Nex E6000H bietet eine kompakte Alternative für überfüllte Garagen, Keller und Abstellräume. Mit einer Größe, die mit einer handelsüblichen 23-Liter-Mikrowelle vergleichbar ist, eignet sie sich ideal für Ecken und andere ungenutzte Platzbereiche.

Dank ihrer lüfterlosen Bauweise arbeiten beide Batterien geräuschlos, auch wenn sie in der Nähe von Wohnräumen installiert werden. Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 2600 VA können sie außerdem dazu beitragen, dass wichtige Haushaltsgeräte – darunter Kühlschränke, Beleuchtung, Laptops und Smartphones – auch bei unerwarteten Stromausfällen weiterlaufen.

Nahtlos an den niederländischen Energiemarkt angebunden

Neben ihrem kompakten Design ist die Nex E-Serie so konzipiert, dass sie sich nahtlos in den Energieverbrauch integrieren lässt. Das System ist mit mehr als 800 europäischen Energieversorgern kompatibel und reagiert auf dynamische Stromtarife auf dem niederländischen Markt. SAMDUO Intelligence™ kombiniert diese Preisdaten mit den Verbrauchsgewohnheiten der Haushalte und lokalen Wettervorhersagen, um die kostengünstigsten Zeitpunkte für das Laden und Entladen zu ermitteln.

Indem sie Energie speichern, wenn die Solarstromproduktion hoch ist oder die Strompreise niedriger sind, und diese dann nutzen, wenn der Bedarf und die Preise steigen, können Nutzer die erzeugte Solarenergie besser nutzen, den Eigenverbrauch maximieren und dabei potenziell bis zu 1.584 € pro Jahr einsparen.*

Dank der Plug-and-Play-Installation mit einer Netzleistung von 800 W entfallen aufwendige Installationsarbeiten und lange Wartezeiten. Nutzer können das Gerät mit der SAMDUO-App verbinden und den Energiefluss innerhalb weniger Minuten koordinieren. Sobald das P1 Meter an das Hausstromnetz angeschlossen ist, arbeitet es nahtlos mit Geräten von Drittanbietern wie dem everHome EcoTracker und dem HomeWizard P1 Meter zusammen und bietet so mehr Flexibilität beim Energiemanagement.



*Die maximalen Einsparungen basieren auf internen Berechnungen von SAMDUO. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Solarstromerzeugung, Verbrauchsgewohnheiten, Strompreisen und Anlagenkonfiguration variieren.

Auf langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt

Wir bei SAMDUO sind der Überzeugung, dass es bei der Sicherheit niederländischer Haushalte und der darin lebenden Menschen keine Kompromisse geben darf. Die Nex E-Serie verwendet 314-Ah-LFP-Batteriezellen von weltweit führenden Tier-1-Zulieferern und hat den Nagel-Durchdringungstest bestanden, was einen sicheren und zuverlässigen Betrieb im alltäglichen häuslichen Umfeld gewährleistet.

Das System ist so konzipiert, dass es über Jahre hinweg zuverlässig funktioniert und sich flexibel an den sich ändernden Energiebedarf der Haushalte anpassen lässt. Dank der PowerMesh™-Technologie können Anwender ihre Anlage erweitern, um bei steigendem Energiebedarf bis zu 15 Einheiten zu unterstützen. Die für den Langzeitbetrieb konzipierte Nex E-Serie bietet bis zu 10.000 Ladezyklen, eine 10-jährige Garantie und eine erwartete Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, was Hausbesitzern mehr Vertrauen in ihre Energieinvestition gibt.*



*Die Zyklenlebensdauer und die erwartete Lebensdauer basieren auf festgelegten Testbedingungen. Die tatsächliche Leistung kann abweichen.

Nutzen Sie mehr Ihrer Solarenergie zu Hause

Die Abschaffung der Net-Metering-Regelung wird sich darauf auswirken, wie niederländische Haushalte von Solarstrom profitieren – daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich darauf vorzubereiten. Indem sie einen größeren Teil der tagsüber erzeugten Energie speichern und diese dann dort einsetzen, wo sie am dringendsten benötigt wird, können Hausbesitzer ihre Abhängigkeit vom Stromnetz verringern und einen größeren Teil des Wertes in ihrem Eigenheim behalten.

Ab dem 13. Juli sind die Modelle SAMDUO Nex E6000 und Nex E6000H über die offizielle SAMDUO-Website unter der Rubrik erhältlich, mit Lieferung in die gesamten Niederlande. Entdecken Sie noch heute die Nex E-Serie und sichern Sie sich jetzt exklusive Vorteile!

Über SAMDUO

SAMDUO ist eine Marke für Haushaltsenergie, die speziell auf den europäischen Lebensstil zugeschnitten ist. Vor Beginn der Entwicklung hat unser Team zwei Monate lang mehr als 200 Haushalte in sechs europäischen Städten besucht, um die Probleme der Menschen vor Ort im Zusammenhang mit der Energieversorgung aus erster Hand zu verstehen. Diese Erkenntnisse fließen in die Entwicklung von Hardware ein, die speziell für den Alltag in europäischen Haushalten konzipiert ist. Gestützt auf die mehr als zwei Jahrzehnte lange Erfahrung unserer Muttergesellschaft in der Präzisionsfertigung im Mikrometerbereich und im Bereich hochwertiger Energiespeicher für Privathaushalte wird jedes SAMDUO-Produkt unter strenger Materialkontrolle, nach kompromisslosen Sicherheitsstandards und mit einer Null-Toleranz-Politik in Bezug auf Qualität hergestellt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3005756/SAMDUO_startet_den_offiziellen_Vertrieb_der_Nex_E-Serie_in_den_Niederlanden.jpg

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