Plus d'énergie solaire, moins de dépendance vis-à-vis du réseau : SAMDUO lance officiellement la commercialisation de la série Nex E aux Pays-Bas

AMSTERDAM, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Depuis des années, les foyers néerlandais équipés de panneaux solaires peuvent compenser l'électricité excédentaire injectée dans le réseau par l'énergie qu'ils consomment ultérieurement. À compter du 1er janvier 2027, cela changera.

Afin de préparer les propriétaires à cette transition, SAMDUO lance la vente directe en ligne de sa gamme Nex E sur son site officiel aux Pays-Bas. À partir du 13 juillet, les particuliers pourront se procurer les modèles Nex E6000 et Nex E6000H, deux systèmes couplés au réseau CA conçus pour stocker l'électricité solaire excédentaire, réduire la dépendance vis-à-vis de l'électricité du réseau, plus coûteuse, et adaptés aux logements néerlandais où l'espace est limité.

Conçu pour les logements où chaque centimètre compte

Pour de nombreux propriétaires néerlandais, trouver de la place pour une batterie domestique peut s'avérer tout aussi important que de choisir la bonne capacité, étant donné que la plupart des batteries traditionnelles sont encombrantes et ont un aspect industriel.

Avec une profondeur de seulement 11,9 cm, l'Nex E6000 , ultra-fin, s'intègre parfaitement dans les espaces restreints, tandis que son design minimaliste s'harmonise naturellement avec les intérieurs néerlandais modernes. Ses lignes épurées et sa plaque en verre trempé de 3 mm, d'une transparence cristalline, en font davantage un objet de décoration raffiné qu'un simple appareil fonctionnel. En apportant une touche de sérénité et d'équilibre visuel à la maison, il a également remporté un Red Dot Design Award dans la catégorie « Outils, équipements industriels et machines ». L' Nex E6000H constitue une alternative compacte pour les garages, caves et débarras encombrés. Avec un encombrement comparable à celui d'un micro-ondes standard de 23 litres, il est conçu pour s'intégrer dans les coins et autres espaces sous-utilisés.

Grâce à leur conception sans ventilateur, ces deux batteries fonctionnent sans bruit perceptible lorsqu'elles sont installées à proximité des pièces à vivre. Avec une puissance de sortie pouvant atteindre 2 600 VA, ils permettent également d'assurer le fonctionnement des appareils ménagers essentiels — notamment les réfrigérateurs, l'éclairage, les ordinateurs portables et les smartphones — en cas de coupures de courant imprévues.

Parfaitement intégré au marché néerlandais de l'énergie

Au-delà de son design compact, la série Nex E est conçue pour s'intégrer en toute transparence dans la gestion de la consommation d'énergie. Compatible avec plus de 800 fournisseurs d'énergie européens, le système s'adapte aux tarifs d'électricité dynamiques en vigueur sur le marché néerlandais. SAMDUO Intelligence™ associe ces données tarifaires aux habitudes de consommation des ménages et aux prévisions météorologiques locales afin de déterminer les moments les plus avantageux pour recharger et décharger les batteries.

En stockant l'énergie lorsque la production solaire est élevée ou que les prix de l'électricité sont plus bas, puis en l'utilisant lorsque la demande et les prix augmentent, les utilisateurs tirent mieux parti de l'énergie solaire produite, optimisent leur autoconsommation tout en réalisant potentiellement jusqu'à 1 584 € d'économies par an.*

Sa configuration « plug-and-play », avec une puissance de sortie raccordée au réseau de 800 W, réduit le recours à une installation spécialisée et les longs délais d'attente. Les utilisateurs peuvent le connecter à l'application SAMDUO et coordonner le flux d'énergie en quelques minutes. Une fois le « compteur P1 » branché sur le réseau électrique domestique, il s'intègre parfaitement aux appareils tiers, tels que l'EcoTracker d'everHome et le compteur P1 de HomeWizard, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans la gestion de l'énergie.



*Les économies maximales sont basées sur les calculs internes de SAMDUO. Les résultats réels peuvent varier en fonction de la production solaire, des habitudes de consommation, des tarifs de l'électricité et de la configuration du système.

Conçu pour une fiabilité à long terme

Chez SAMDUO, nous estimons qu'il ne doit y avoir aucun compromis en matière de sécurité des logements néerlandais et des personnes qui y vivent. La série Nex E utilise des cellules de batterie LFP de 314 Ah provenant de fournisseurs mondiaux de premier rang et a passé avec succès le test de pénétration par un clou, ce qui contribue à garantir un fonctionnement sûr et fiable dans les environnements résidentiels au quotidien.

Le système est conçu pour fonctionner de manière fiable pendant des années, tout en offrant la souplesse nécessaire pour s'adapter à l'évolution des besoins énergétiques des ménages. Grâce à la technologie PowerMesh™, les utilisateurs peuvent étendre leur installation pour prendre en charge jusqu'à 15 unités à mesure que de nouveaux besoins énergétiques apparaissent. Conçue pour une utilisation à long terme, la série Nex E offre jusqu'à 10 000 cycles de charge, une garantie de 10 ans et une durée de vie prévue pouvant atteindre 15 ans, ce qui permet aux particuliers d'avoir davantage confiance dans leur investissement énergétique.*



*La durée de vie en cycles et la durée de vie prévue sont basées sur des conditions d'essai spécifiées. Les performances réelles peuvent varier.

Conservez une plus grande partie de votre énergie solaire chez vous

La fin du comptage net va modifier la manière dont les ménages néerlandais tirent parti de l'énergie solaire ; c'est donc le moment idéal pour s'y préparer. En stockant une plus grande partie de l'énergie produite pendant la journée et en l'utilisant au moment où elle est le plus nécessaire, les propriétaires peuvent réduire leur dépendance au réseau électrique et conserver une plus grande partie de la valeur de leur logement.

À partir du 13 juillet, les modèles SAMDUO Nex E6000 et Nex E6000H sont disponibles sur le site officiel de SAMDUO, avec livraison dans tous les Pays-Bas. Découvrez dès aujourd'hui la série Nex E et profitez dès maintenant d'avantages exclusifs !

À propos de SAMDUO

SAMDUO est une marque spécialisée dans l'énergie domestique, conçue pour le mode de vie européen. Avant de se lancer dans le développement, notre équipe a passé deux mois à visiter plus de 200 foyers dans six villes européennes afin de cerner directement les difficultés rencontrées par les habitants en matière d'énergie. Nous avons ensuite mis à profit ces observations pour concevoir des appareils adaptés aux foyers européens au quotidien. S'appuyant sur plus de deux décennies d'expertise de notre société mère dans la fabrication de haute précision au micron près et dans le domaine du stockage d'énergie résidentiel haut de gamme, chaque produit SAMDUO est fabriqué selon un contrôle rigoureux des matériaux, des normes de sécurité sans compromis et une approche de qualité fondée sur la tolérance zéro.

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