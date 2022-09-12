美國民權委員會慶祝成立 65 週年

華盛頓2022年9月12日 /美通社/ -- 今天，美國公民權利委員會慶祝在 1957 年 9 月 9 日的《 1957 年投票權法案》下成立 65 週年紀念。這個具有里程碑意義的立法，讓委員會獲得調查投票權的權力，從而得以參與涉及影響美國人民的民權問題，並向總統和國會就糾正措施提供建議。

《1957 年投票權利法案》由美國總統德懷特 · 艾森豪威爾簽署，是自重建以來第一項聯邦民權立法，隨後是《1964 年的公民權利法案》和《1965 年的投票權法案》。自委員會成立以來，我們的指引已幫助塑造了貫穿整個美國歷史的聯邦公民權利法律。

值得注意的是，委員會的建議已在下列報告中得到採納：在委員會 2018 年報告中的《2021 年 John R. Lewis 投票權利促進法案》；《評估美國少數族裔的投票權利》；美國委員會 2018 年報告中的《2021 年關於 George Floyd 事件的警察行為問題》；《警暴：對現代執法實踐的檢討》；以及委員會 2020 年報告中的《2020 年 SHAPE 法案》《聯邦 #MeToo：研究政府工作場所性騷擾》。

雖然其他聯邦機構均設有民權部門和辦事處，但本委員會是唯一負責研究和報告民權問題和執法的獨立聯邦實體。我們通知各個政府分支機構，尋求開發合理的解決方案，以應對美國面臨的各種民權挑戰。除國家、聯邦層面的觀點外，我們遍及 56 個州和地區諮詢委員會網絡還提供了對州和地方層面關注的廣泛觀點，並建議委員會採取行動來解決這些問題。

委員會始終堅守美國的偉大承諾：促進平等機會和法律下的平等正義。我們立足當下，放眼未來，向目標邁進，確保對所有美國人都得到全面的公民權利保護。

美國公民權利委員會在《1957 年公民權利法案》下成立，是唯一一個獨立的兩黨機構，負責向總統和國會就公民權利和每年就聯邦公民權利執法提供報告和建議。我們遍及 56 個州和地區諮詢委員會在國家和地方人權問題上提供了廣泛的觀點。在委員會邁入第七年的同時，我們將繼續發揮影響力，捍衛公民權利。請於 Twitter 及 Facebook 專頁上關注我們。

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U.S. Commission on Civil Rights

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