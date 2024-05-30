美國郵政公佈全國狗咬傷事件排名

USPS 員工安全與健康意識經理 Leeann Theriault 表示：「郵差每天都面臨著潛在的危險，其中最常見的莫過於與寵物狗的接觸。只需要一次互動，郵差就有可能受傷，美國郵政一貫鼓勵負責任地飼養寵物。全國防狗咬傷宣傳活動旨在提高人們對被狗隻咬傷的認知，確保我們的客戶、客戶的狗隻以及郵差在投遞郵件時的安全。」

狗主人可以協助安全投遞郵件

郵差知道所有的狗都會咬人，即使是被認為沒有攻擊性的狗。狗通常會保護自己的地盤，狗主人有責任對其進行控制，從而確保郵件的安全投遞。

大多數人都知道郵差每天大約何時到來。在郵差快到您家前請將狗拴好，最大限度降低可能的危險交互。

當郵差來到您家時，請將狗：

關在房子內或圍欄後；

使其遠離門口或關在另一個房間；或

栓上狗繩。

狗主人也應提醒孩子不要直接從郵差手上取件，因為狗可能會認為郵差會對孩子構成威脅。

隨時了解狀況，提前獲知郵件即將到達

透過使用免費的 USPS 服務 Informed Delivery，客戶可以在電腦、平板電腦或行動裝置上以數位方式預覽即將到來的郵件和包裹。自 2017 年推出這項服務以來，已有超過 5,200 萬名客戶註冊。註冊請瀏覽 informeddelivery.usps.com。這項服務可以幫助狗主人預計郵差到達的時間。

狗襲擊的後果

根據 Insurance Information Institute 提供的最新資訊，被狗咬傷的平均保險索賠費用為 64,555 美元。當郵政員工受傷時，狗主人可能需要承擔醫療費、誤工費、制服更換費用以及員工疼痛和痛苦造成的精神損失費。

投遞過程中時刻警惕

郵差們接受過訓練知道要觀察可能有狗的地方。他們被教導要警惕可能的危險狀況，並尊重狗的領地。

郵差經過訓練要做到：

若狗進入院子，應發出不具威脅性的聲音或搖晃柵欄，以提醒狗狗注意；

切勿驚嚇狗狗；

始終對任何狗保持警惕；

永遠不要假設狗不會咬人；

永遠不要試圖撫摸或餵狗；以及

將腳抵住向外擺動的門，防止狗狗逃跑。

如果狗開始攻擊，郵差接受的訓練是要站穩腳根，用郵差袋等物品擋在他們和狗之間，並在必要時使用驅狗劑。

郵差 Tara Snyder 表示：「儘管顧客的狗對大多數人都很友好，但也會有不順心的時候。我知道，根據經驗，即使狗隻在家裡，客戶也需要確保他們的門處於關緊狀態，這樣他們的狗就不會推開門咬郵差。」

郵差有一些工具來提醒他們注意路上的狗隻。郵差的手持掃描器上的狗警報功能可以提醒他們可能有遇到狗隻的危險，在郵件分揀時必須使用狗隻警告卡，提醒郵差注意可能會受到狗狗影響的投遞地址。

暫停郵件投遞

當郵差感到不安全時，可以停止郵遞服務。在郵差認為安全，可以重新開始投遞之前，郵件必須由狗主人親自到當地郵局領取。如果郵差認為某間房屋或某個社區不安全，無法投遞郵件，也無法通知居民郵件服務已暫停，則居民必須聯絡當地郵局負責主管來了解更多資訊。居民亦必須親自到郵局領取郵件，直到安全恢復投遞服務為止。如果危險狗隻的問題無法解決，可以請狗主人租用郵遞信箱來接收郵件。

2023 年各城市狗隻攻擊事件排名

前 20 名由 30 個城市組成，因為有些城市報告的攻擊次數相同。有關您所在城市或城鎮的 2023 年狗隻襲擊事件的數據，請聯絡您當地的 USPS 公共關係代表。

2023 年行事曆 市 州 2023 排名 洛杉磯 加利福尼亞州 (CA) 65 1 休斯敦 德克薩斯州 (TX) 56 2 芝加哥 伊利諾伊州 (IL) 48 3 聖路易斯 密蘇里州 (MO) 46 4 克利夫蘭 俄亥俄州 (OH) 44 5 聖地亞哥 加利福尼亞州 (CA) 41 6 達拉斯 德克薩斯州 (TX) 39 7 辛辛那提 俄亥俄州 (OH) 38 8 費城 賓夕法尼亞州 (PA) 34 9 哥倫布 俄亥俄州 (OH) 33 10 堪薩斯城 密蘇里州 (MO) 32 11 印第安納波利斯 印第安納州 (IN) 30 12 孟菲斯 田納西州 (TN) 29 13 路易斯維爾 肯塔基州 (KY) 28 14 明尼阿波利斯 明尼蘇達州 (MN) 27 15 阿爾伯克基 新墨西哥州 (NM) 26 16 聖安東尼奧 德克薩斯州 (TX) 26 16 沙加緬度 加利福尼亞州 (CA) 26 16 密爾沃基 威斯康辛州 (WI) 23 17 代頓 俄亥俄州 (OH) 23 17 沃思堡 德克薩斯州 (TX) 23 17 邁亞密 佛羅里達州 (FL) 21 18 丹佛 科羅拉多州 (CO) 21 18 奧馬哈 內布拉斯加州 (NE) 21 18 布法羅 紐約州 (NY) 20 19 三藩市 加利福尼亞州 (CA) 20 19 長灘 加利福尼亞州 (CA) 19 20 塔爾薩 奧克拉荷馬州 (OK) 19 20 波特蘭 俄勒岡州 (OR) 19 20 底特律 密歇根州 (MI) 19 20

以下是狗咬傷案例最多的 10 個州：

州 2023 2022 加利福尼亞州 (CA) 727 675 德克薩斯州 (TX) 411 404 俄亥俄州 (OH) 359 311 賓夕法尼亞州 (PA) 334 313 伊利諾伊州 (IL) 316 245 紐約州 (NY) 296 321 佛羅里達州 (FL) 193 220 北卡羅來納州 (NC) 185 146 密歇根州 (MI) 183 206 密蘇里州 (MO) 180 166

請注意： 美國郵政是一個獨立聯邦機構，自負盈虧，向 1.67 億個地址每週六天（通常是七天）提供經濟實惠且可靠安全的郵件及包裹服務，為每個美國社區提供服務。在兩黨理事會的監督下，郵政署正在實施一項為期 10 年的轉型計劃——「為美國投遞」以實現郵政網絡的現代化，恢復長期的財務可持續性，大幅改善所有郵件和運輸類別的服務，並保持該機構作為美國最有價值及最值得信賴的品牌之一的地位。

郵政署通常不收取稅金用於營運費用，而是仰賴郵資、產品以及服務的銷售來資助其營運。

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聯絡方式：David P. Coleman

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