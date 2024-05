El U.S. Postal Service publica la clasificación nacional de mordidas de perro

La campaña comienza el 2 de junio y se prolongará hasta el domingo 9 de junio. El tema de este año es "No deje que su perro muerda la mano que le presta servicio". Difunda la noticia de la campaña con el hashtag #dogbiteawareness.

"Los carteros están expuestos a peligros potenciales todos los días, ninguno más frecuente que un encuentro con un perro. Basta una interacción para que un cartero pueda sufrir una lesión", afirma Leeann Theriault, directora de Seguridad y Salud de los empleados del USPS. "El U.S. Postal Service fomenta de forma consistente la tenencia responsable de mascotas. La campaña nacional contra las mordidas de perro es un esfuerzo de sensibilización para mantener a salvo a nuestros clientes, a sus perros y a los carteros mientras reparten la correspondencia".

Los dueños de perros pueden ayudar a repartir la correspondencia con seguridad

Los carteros saben que todos los perros pueden morder, incluso aquellos que se consideran no agresivos. Los perros suelen ser protectores de su territorio y sus dueños tienen la importante responsabilidad de controlarlos para garantizar una entrega segura la correspondencia.

La mayoría de la gente sabe a qué hora aproximada llega el cartero todos los días. Asegure a su perro antes de que el cartero se acerque a su propiedad minimizará cualquier interacción potencialmente peligrosa.

Cuando llegue un cartero a su casa, mantenga a los perros como sigue:

Dentro de la casa o detrás de una cerca;

Lejos de la puerta o en otra sala; o

Con una correa.

Los dueños de mascotas también deben recordarles a los niños que no tomen la correspondencia directamente de un cartero, ya que el perro puede ver al cartero como una amenaza para ellos.

Manténgase informado, vea el correo antes de que llegue

Al utilizar Informed Delivery, un servicio gratuito del USPS, los clientes pueden previsualizar digitalmente el correo y los paquetes entrantes desde una computadora, tablet o dispositivo móvil. Más de 52 millones de clientes se han inscrito desde el lanzamiento del servicio en 2017. La inscripción es en: informeddelivery.usps.com. Este servicio puede ayudar a los dueños de perros a anticipar cuándo llegará el cartero

Consecuencias del ataque de un perro

Según la información más reciente del Insurance Information Institute, el costo promedio por siniestro de mordida de perro es de $64,555. Cuando un empleado de correos sufre una lesión, el dueño podría ser responsable de las facturas médicas, los salarios perdidos, los costos de sustitución del uniforme, y el dolor y sufrimiento del empleado.

Centrarse en la entrega

Los carteros están capacitados para observar una zona en la que saben que puede haber perros. Se les enseña a estar alerta ante situaciones potencialmente peligrosas y a respetar el territorio de un perro.

Los carteros están capacitados para lo siguiente:

Hacer un ruido no amenazador o hacer sonar una cerca para alertar a un perro, si entra en un patio;

No asustar nunca a un perro;

Mantener los ojos en cualquier perro;

No asumir nunca que el perro no morderá;

No intentar nunca acariciar o alimentar a un perro; y

Colocar el pie contra una puerta abatible hacia el exterior para evitar que el perro se escape.

Si un perro ataca, los carteros también reciben capacitación para mantenerse firmes y proteger su cuerpo colocando algo entre ellos y el perro (como el bolso) y utilizar repelente de perros, de ser necesario.

"Aunque el perro de un cliente sea amable con la mayoría de las personas, siempre puede tener un mal día", afirma la cartero Tara Snyder. "Sé por experiencia que, incluso cuando hay un perro en la casa, los clientes deben asegurarse de que la puerta esté trabada para que su perro no pueda empujarla y morder al cartero".

Los carteros disponen de herramientas que alertan sobre la presencia de perros en sus recorridos. Una función de alerta de perros en los escáneres portátiles de los carteros puede recordarles un posible peligro canino, y deben utilizarse tarjetas de advertencia de perros durante la clasificación la correspondencia para alertar a los transportistas de las direcciones en las que un perro puede interferir con la entrega.

Retener la correspondencia

Cuando un cartero se siente inseguro, puede interrumpir el servicio de correo. Hasta que el cartero se sienta lo suficientemente seguro como para reanudar la entrega, la correspondencia tendrá que ser recolectada en la oficina de correos local del dueño del perro. Si un cartero considera que una casa o un barrio no son seguros para entregar la correspondencia y no hay forma de informar a los residentes de que su servicio de correo ha sido suspendido, los residentes tendrían que ponerse en contacto con el supervisor de su oficina de correos local para obtener más información. Los residentes también tendrían que retirar su correo en la oficina de correos hasta que sea seguro reanudar la entrega. Si no se resuelve el problema de un perro peligroso, se puede exigir a los dueños que alquilen un apartado de correos para recibir la correspondencia.

Clasificación de ataques de perros en 2023 por ciudades

La clasificación de las 20 primeras consta de 30 ciudades, ya que algunas de ellas notificaron la misma cantidad de agresiones. Para obtener datos sobre ataques de perros en 2023 en su ciudad o localidad específica, póngase en contacto con su representante local de relaciones públicas del USPS.

Año calendario de 2023 Ciudad Estado 2023 Clasificación LOS ANGELES CA 65 1 HOUSTON TX 56 2 CHICAGO IL 48 3 ST. LOUIS MO 46 4 CLEVELAND OH 44 5 SAN DIEGO CA 41 6 DALLAS TX 39 7 CINCINNATI OH 38 8 FILADELFIA PA 34 9 COLUMBUS OH 33 10 KANSAS CITY MO 32 11 INDIANÁPOLIS IN 30 12 MEMPHIS TN 29 13 LOUISVILLE KY 28 14 MINNEAPOLIS MN 27 15 ALBUQUERQUE NM 26 16 SAN ANTONIO TX 26 16 SACRAMENTO CA 26 16 MILWAUKEE WI 23 17 DAYTON OH 23 17 FORT WORTH TX 23 17 MIAMI FL 21 18 DENVER CO 21 18 OMAHA NE 21 18 BÚFALO NY 20 19 SAN FRANCISCO CA 20 19 LONG BEACH CA 19 20 TULSA OK 19 20 PORTLAND OR 19 20 DETROIT MI 19 20

Los 10 estados con más mordidas de perro:

Estado 2023 2022 CA 727 675 TX 411 404 OH 359 311 PA 334 313 IL 316 245 NY 296 321 FL 193 220 NC 185 146 MI 183 206 MO 180 166

