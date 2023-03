Meijer apoya a las artistas del medio oeste en la nueva colección del Mes de la Historia de la Mujer en beneficio de la Asociación Americana del Corazón

GRAND RAPIDS, Míchigan, 2 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En celebración del Mes de la Historia de la Mujer, Meijer lanzó una colección especial de productos que presentan el arte de tres mujeres artistas del medio oeste: Abeer Abo-Shihata, Judy Mintze y Misty Russian, en todos los supercentros de Meijer. El minorista finalmente donará el 5 % de las ventas de la colección a la campaña Life is Why de la Asociación Americana del Corazón en apoyo a iniciativas como la campaña Go Red for Women, una iniciativa de la Asociación Americana del Corazón que se enfoca en impulsar la concientización sobre la salud cardíaca entre las mujeres.

En celebración del Mes de la Historia de la Mujer, Meijer lanzó una colección especial de productos que presenta el arte de tres artistas del medio oeste: Abeer Abo-Shihata, Judy Mintze y Misty Russian, en todos los supercentros de Meijer. (PRNewsfoto/Meijer)

La colección incluye una mezcla de pinturas y arte digital impreso en papelería, bolsas de regalo, bolsas de lona, llaveros, paños de cocina y cajas decorativas, presentando las tres obras ganadoras, así como impresiones enmarcadas de las obras. Los productos de edición limitada están disponibles en todos los supercentros Meijer, mientras haya existencias, hasta el 1 de abril.

El minorista seleccionó las piezas ganadoras entre cientos de propuestas enviadas tras llevar a cabo una convocatoria para obras de arte de inspiración cultural en 2021 como parte de sus esfuerzos continuos por apoyar a comunidades subrepresentadas y garantizar que todos los clientes se vean reflejados en sus estanterías. Las piezas ganadoras fueron seleccionadas por los comerciantes de Meijer con base en la votación de los miembros del equipo.

"Como mujeres, cada una de nosotras tiene sus propias experiencias únicas que nos moldean", señaló Carla Hendon, directora de Diversidad de Proveedores y Adquisiciones Indirectas de Meijer. "Si bien cada pieza refleja la celebración de la naturaleza de mujer por parte de cada artista, sabemos que esta colección se dirigirá a las mujeres en general, ya que las piezas celebran la profundidad y la multidimensionalidad del sentido del ser de una mujer".

Por ejemplo, la artista Abeer Abo-Shihata de Hilliard, Ohio, emplea intencionalmente un estilo "semi abstracto" en sus pinturas a fin de darle espacio al espectador para que realice su propia interpretación única. Abo-Shihata, quien comenzó a pintar hace más de 15 años mientras vivía en el Medio Oriente, ve el arte como una forma de comunicación y de conexión con otras personas. Dijo que ver su arte en las estanterías de Meijer es emocionante porque le permite conectarse con cientos de miles de personas que de otra manera no verían su trabajo.

"Esta es una oportunidad increíble para llegar a las personas que no frecuentan las galerías de arte", comentó Abo-Shihata. "El arte debería ser para todos".

Misty Gunter Russian de Eaton Rapids, Míchigan, encuentra inspiración en la diversidad de belleza que se encuentra en la naturaleza.

"Las flores son todas diferentes pero hermosas por igual y, en mi mente, quería mostrar que la diferencia es hermosa y que la diversidad es hermosa", afirmó Russian, quien se considera una "artista nocturna", ya que dedica tiempo a su arte por las noches después de su trabajo diurno en administración financiera y mientras cuida de sus hijos junto a su esposo. "Espero que las personas que ven mi arte reconozcan que las personas comunes y corrientes pueden hacer grandes cosas. Espero que inspire a otras mujeres a crear".

La artista Judy Mintze de Fishers, Indiana, presenta un sombrero como un elemento clave de la composición de su obra para simbolizar los numerosos roles y responsabilidades que las mujeres cumplen a lo largo de sus vidas. Además de estar emocionada por compartir su arte en una plataforma de tamaña magnitud, la artista autodidacta dijo que el componente filantrópico de esta colección la hizo especialmente importante para ella.

"Es una gran oportunidad para que mi arte se exponga al mundo, pero a modo personal, estoy muy feliz de que una parte de los ingresos beneficie a la Asociación Americana del Corazón", expresó Mintze, quien perdió a su hermana por una enfermedad cardíaca el año pasado.

Meijer donará el 5 % de las ventas generadas por la colección de arte del Mes de la Historia de la Mujer a la campaña Life is Why de la Asociación Americana del Corazón en los estados de las artistas. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte de las mujeres, ya que es responsable de 1 de cada 3 muertes al año, según la Asociación Americana del Corazón. Go Red for Women es la iniciativa insignia de la Asociación Americana del Corazón para las mujeres, cuyo objetivo es concientizar sobre la salud cardíaca de las mujeres y actuar como catalizador del cambio para mejorar las vidas de las mujeres en todo el mundo.

Poco después de su colección de artistas locales en el marco del Mes de la Historia Afroamericana, esta es la segunda de cinco colecciones de artistas locales que el minorista presentará este año, seguidas de otras relacionadas con el arte de inspiración local: el Mes del Orgullo y el Mes de la Herencia Hispana. Los clientes pueden comprar la colección de artistas del Mes de la Historia de la Mujer en las tiendas o por internet en Meijer.com.

Acerca de Meijer: Meijer es un minorista de Grand Rapids, Míchigan, que opera 501 supercentros, mercados de vecindario, tiendas Meijer Grocery y tiendas Express en Míchigan, Ohio, Indiana, Illinois, Kentucky y Wisconsin. Meijer, una empresa familiar privada creada en 1934, fue pionera en el concepto de "compras en un solo lugar" ("one-stop shopping") y ha evolucionado a lo largo de los años para incluir amplios departamentos de productos frescos y cárnicos, así como farmacias, departamentos integrales de vestuario, departamentos de mascotas, centros de jardinería, juguetes y electrónica. Para obtener información adicional sobre Meijer, visite www.meijer.com. Siga a Meijer en Twitter @Meijer y @MeijerPR o hágase fan en Facebook.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2013674/Meijer_Special_Collection.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/773739/Meijer_Logo.jpg

FUENTE Meijer

SOURCE Meijer