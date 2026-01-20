Meijer expande sus ofertas de atención médica con un nuevo servicio virtual

La empresa minorista del Medio Oeste brinda soluciones de atención médica que se adaptan perfectamente a la vida de los clientes

GRAND RAPIDS, Michigan, 20 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer anunció hoy una nueva asociación con WellSync, una plataforma de atención médica líder que prioriza lo virtual, para brindar a los clientes un acceso fácil y asequible a servicios de atención médica virtual para afecciones comunes.

Mediante WellSync, los clientes de Meijer pueden recibir tratamiento para inquietudes de salud cotidianas, tales como resfriados, gripe, alergias, pérdida de cabello y otras afecciones, todo desde la comodidad de su propio hogar. El servicio cuesta $29.99 por visita, no requiere seguro y se puede acceder a él mediante el sitio web de Meijer o su aplicación de farmacia.

"Nos enfocamos en hacer que la atención médica sea sencilla y conveniente para nuestros clientes", afirmó Don Sanderson, director de comercialización y mercadeo de Meijer. "Como una tienda integral, esta nueva opción de atención virtual ayuda a que nuestros clientes se mantengan saludables durante todo el año".

Las visitas virtuales son realizadas por profesionales de la salud certificados por la junta, quienes brindan a los pacientes atención personalizada y recomendaciones de tratamiento. Meijer y WellSync se dedican a eliminar barreras para aquellos que puedan tener dificultades con el acceso tradicional a los entornos de atención médica, ya sea debido a horarios saturados, desafíos de transporte u otras limitaciones. Esta iniciativa se alinea con la misión continua de Meijer de apoyar el bienestar de la comunidad y hacer que la atención médica sea más accesible para todos.

Los clientes de Meijer interesados en WellSync pueden acceder al servicio de las siguientes maneras:

En línea: Visite meijer.com/shopping/services/pharmacy.html y seleccione Atención Virtual para comenzar.

Aplicación de Meijer: Abra la aplicación, navegue hasta Farmacia y presione el recuadro de Atención Virtual para obtener un acceso rápido.

Abra la aplicación, navegue hasta Farmacia y presione el recuadro de Atención Virtual para obtener un acceso rápido. Mensaje de texto: Simplemente envíe un mensaje de texto con la palabra "Care" al 75049 para acceder al servicio en su dispositivo móvil.

Acerca de Meijer: Meijer es una cadena de tiendas minoristas de propiedad privada y gestión familiar que atiende clientes en más de 500 supermercados, tiendas de alimentos, mercados de barrio y puntos de venta expresos en todo el Medio Oeste. Como precursor del concepto de "ventanilla única", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan por ofrecer una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en la tienda física como en la virtual, además de brindar una variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocida constantemente con la designación "Great Place to Work" (Excelente lugar para trabajar) y dona al menos 6 % de sus ganancias al año para fortalecer a sus comunidades. Encuentre más información acerca de la empresa en newsroom.meijer.com .

Acerca de WellSync: WellSync es una plataforma de atención virtual líder diseñada para hacer que la atención médica sea más accesible, asequible y conveniente. Mediante asociaciones con empresas minoristas y farmacias, WellSync conecta a los pacientes con proveedores autorizados para el tratamiento de afecciones comunes, todo desde la comodidad del hogar.

