Meijer obtiene la certificación Great Place to Work® por octavo año consecutivo

La cadena minorista del Medio Oeste mantiene su compromiso de ofrecer una experiencia inspiradora a sus empleados

GRAND RAPIDS, Michigan, 17 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer, la cadena de tiendas minoristas de propiedad familiar, fue designada como Great Place to Work® (excelente lugar para trabajar) por octavo año consecutivo, lo que refleja su compromiso continuo de invertir en los miembros de su equipo.

Great Place To Work® es la autoridad mundial en materia de cultura empresarial, experiencia de los empleados y conductas de liderazgo que han demostrado generar los más altos niveles de ingreso del mercado, retención de empleados y mayor innovación.

"Este reconocimiento pone de manifiesto nuestro compromiso con la creación de un entorno en el que cada miembro del equipo se sienta valorado y apreciado", señaló Rebecca Grajek, directora de Recursos Humanos de Meijer. "Hemos demostrado de manera constante que Meijer es un lugar en el cual aprender, crecer y desarrollar una carrera profesional".

La certificación refleja las opiniones de los miembros del equipo de Meijer sobre los puntos fuertes de la cultura laboral de la empresa minorista, entre los que se incluyen la confianza, el respeto y el orgullo. Para contribuir a esa experiencia, Meijer ofrece una serie de ventajas, como pago semanal, descuentos para empleados y horarios flexibles, además de inversiones a largo plazo como asistencia para el perfeccionamiento, oportunidades de desarrollo profesional, permiso parental remunerado, descuentos en servicios de guardería, cobertura de salud integral y aportes al plan 401(k). Además, Meijer invierte en las comunidades en las que presta servicio mediante patrocinios locales, donaciones, colaboraciones con bancos de alimentos y el programa Meijer Team Gives de la empresa minorista que permite a los miembros del equipo ayudar a destinar las donaciones benéficas a organizaciones sin fines de lucro locales que tienen un impacto en su comunidad.

Quienes estén interesados en trabajar en Meijer pueden consultar las vacantes actuales en jobs.meijer.com.

Acerca de Meijer: Meijer es una empresa minorista privada y familiar que atiende a sus clientes en más de 500 supercentros, tiendas de comestibles, mercados de barrio y establecimientos exprés en todo el Medio Oeste. Como precursora del concepto de "compra en un solo lugar", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan por proporcionar una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en tiendas físicas como en la tienda virtual, además de proveer gran variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocida constantemente como "Great Place to Work" (excelente lugar para trabajar) y dona anualmente al menos el 6 % de sus ganancias para fortalecer a sus comunidades. Para conocer más detalles sobre la empresa, visite newsroom.meijer.com.

Acerca de la certificación Great Place to Work™: Great Place To Work® Certification™ es el reconocimiento más prestigioso como "empresa preferida para trabajar" al que aspiran las empresas. Este el único reconocimiento que se basa íntegramente en las opiniones de los empleados sobre sus experiencias en el lugar de trabajo; concretamente, en la medida en que perciben de forma constante que su entorno laboral se caracteriza por un alto nivel de confianza. La certificación Great Place to Work es reconocida a nivel mundial tanto entre empleados como entre empleadores y es el referente mundial para identificar y reconocer la experiencia excepcional de los empleados. Cada año, más de 10,000 empresas de 60 países se postulan para obtener la certificación de Great Place To Work.

FUENTE Meijer