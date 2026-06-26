Meijer reduce los precios de más de 100 productos básicos para el verano en hasta un 50 por ciento

El minorista además ofrece formas únicas de ahorrar en combustible

GRAND RAPIDS, Michigan, 26 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El minorista del Medio Oeste Meijer está bajando los precios de productos básicos de la marca Meijer hasta el fin de semana del 4 de julio, así como ofrece nuevas formas de obtener más mPerks y de esta manera, permite a los clientes celebrar el aniversario 250.o de Estados Unidos sin exceder su presupuesto.

Hasta el 7 de julio, más de 100 productos de la marca Meijer se venderán con descuentos de hasta el 50 por ciento, incluidos alimentos, bebidas y productos favoritos para los picnics de verano: panes para perritos calientes y hamburguesas, patatas fritas, limonada, paletas de helado, productos s'mores, platos de cartón, servilletas y carbón. Para conocer todos los productos con descuento, los clientes pueden visitar Meijer.com: Meijer Brand Hot Deals | Meijer

"En el Medio Oeste, compartir una comida con la familia y los amigos es muy importante y nos enorgullece poder ofrecer un excelente precio y calidad a nuestros clientes", comentó Don Sanderson, director de Comercialización y Marketing. "Estas promociones garantizan que nuestros clientes puedan ahorrar dinero mientras comparten un fabuloso festín".

Los artículos de verano para parrillada con descuento incluyen:

Salchicha de pollo Meijer: $4.99

Panes para perritos calientes Meijer: $1.39

Paquetes de ensalada de pasta Meijer: $0.89

Galletas Honey Grahams Meijer: $2

Malvaviscos Meijer Original: $1

Paquete de barras de chocolate Meijer: $5

Limonada Meijer: $1.99

Patatas fritas Meijer: $1.79

Nachos de distintos sabores Meijer: $1.99

Por otra parte, Meijer está ofreciendo a los clientes nuevas formas de ganar más puntos mPerks por sus compras de productos Meijer, los que pueden usar para obtener descuentos en combustible en las estaciones de servicio Meijer Express. A partir del fin de semana del 26 al 28 de junio, en fines de semana seleccionados, los clientes pueden cuadruplicar sus puntos obtenidos en mPerks por la compra de ciertas marcas mediante la promoción "Pump up the Points" del minorista. Esto les permite acumular puntos más rápido para canjearlos por recompensas, como hasta $1 de descuento por galón de combustible o descuentos en tiendas. El programa mPerks ayuda a los clientes a ahorrar en los productos que suelen comprar y las marcas que prefieren, como Red Bull, Nestlé, Coca Cola, Dr. Pepper, Tyson, L'Oreal, & Tide y muchas más.

Cada semana, los clientes tienen acceso a más de $1,000 en ahorros mPerks en la aplicación Meijer. El programa mPerks lleva más de 15 años ayudando a los clientes a ahorrar en los productos que necesitan y desean, a la vez que ofrece recompensas y ofertas exclusivas. Registrarse en mPerks es fácil y no tiene costo. Los clientes pueden registrarse en meijer.com/mperks o a través de la aplicación Meijer gratuita.

Acerca de Meijer: Meijer es una empresa privada y familiar de venta al público que atiende a sus clientes en más de 500 supercentros, tiendas de comestibles, mercados de barrio y establecimientos exprés en todo el Medio Oeste. Como precursora del concepto de "compra en un solo lugar", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan por proporcionar una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en tiendas físicas como en la tienda virtual, además de proveer gran variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocida ampliamente como "Great Place to Work" (excelente lugar para trabajar) y dona al menos el 6 % de sus ganancias al año para potenciar sus comunidades. Para conocer más detalles sobre la empresa, visite newsroom.meijer.com.

FUENTE Meijer