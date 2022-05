MEIJER SE ASOCIA CON LA PRINCIPAL GRANJA HIDROPÓNICA DE MÍCHIGAN PARA OFRECER LECHUGAS Y ENSALDAS FRESCAS Y SOSTENIBLES TODO EL AÑO

GRAND RAPIDS, Míchigan, 19 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Revolution Farms, la principal granja de lechuga hidropónica de Míchigan y uno de los principales innovadores en agricultura sostenible en el Medio Oeste, se asoció con el minorista Meijer, con sede en Grand Rapids, para llevar lechuga y hojas verdes de ensalada locales a los consumidores todo el año, en los seis estados donde tiene presencia el minorista. Los productos incluyen variedades de lechuga cortadas, en hoja entera y en cabeza completa, así como la lechuga cortada para todas las ensaladas frescas y listas para consumir del minorista.

Al hacer disponibles los productos de cultivo hidropónico de Revolution Farms en las 262 tiendas de Meijer, las familias tienen acceso directo a lechugas y hojas verdes de ensalada más frescas, nutritivas, de mayor duración, y que se cultivan con un 90 % menos de agua, un 90 % menos de tierra y un 95 % más cerca de sus hogares.

"Apoyar a las granjas locales e incluir en nuestro inventario los ingredientes más frescos y nutritivos es importante para nosotros y nuestros clientes", comentó Sarah Jennings, compradora de Productos de Meijer. "Como empresa familiar de Míchigan, estamos comprometidos a ser buenos custodios de nuestra comunidad, no solo mejorando constantemente nuestras propias prácticas sostenibles, sino también utilizando nuestras estanterías como plataforma para promover marcas que compartan nuestra pasión".

Las mezclas de ensaladas de Revolution Farms han mostrado una vida útil más larga en las estanterías y en casa. Al cosechar siempre en su punto máximo de crecimiento y embalar in situ, Revolution Farms le distribuye su lechuga no OGM a Meijer en un plazo de uno o dos días a partir de la cosecha, lo que garantiza que sus clientes reciban una lechuga más firme y crujiente para preparar ensaladas más sabrosas. Cosechar a diario garantiza la mayor vida posible en la estantería y un desperdicio casi nulo para las cocinas actuales con consciencia presupuestaria y medioambiental.

"La comida sabe mejor cuando se cultiva más cerca de usted. Meijer es nuestro socio minorista vecino de nuestra ciudad natal, por lo que asociarnos con ellos para ampliar su selección local de hojas verdes, así como para cultivar la lechuga para sus kits de ensaladas, ayudará a más familias a encontrar fácilmente hojas verdes cultivadas de manera sostenible y ricas en nutrientes", comentó John Green, fundador y director ejecutivo de Revolution Farms. "La reciente ampliación de nuestro invernadero nos ha dado la capacidad de desarrollar aún más variedades de lechuga, así como de convertirnos en un socio Meijer Fresh".

Además de los productos de la marca Revolution Farms disponibles en el departamento de productos frescos de todas las tiendas de Meijer, Revolution Farms y Meijer también se asocian para localizar y mejorar los kits de ensaladas "Fresh from Meijer", disponibles en la sección de productos listos para consumir del minorista. Revolution Farms ahora cultiva toda la lechuga de estos kits, lo que garantiza que las familias que buscan ensaladas listas para consumir también obtengan hojas verdes frescas y sostenibles. Los kits de ensaladas incluyen variedades como Caesar, Cobb, Harvest, Southwest y BLT, incluyen aderezos y vinagretas, y están listos para armar y consumir, tanto para el atareado cliente que come sobre la marcha como en tamaños familiares dispuestos para llevar a la mesa de la cena.

Los clientes de Meijer pueden encontrar productos de la marca Revolution Farms en las estanterías bajo tres variedades nuevas de lechuga en hoja entera: Revolution Farms Lettuce Boats™, Revolution Farms Whole Leaf Romaine™ y Revolution Farms Sweet Crisp Deli Leaf™. También están disponibles en todas las tiendas de Meijer las lechugas en cabeza completa Revolution Farms Whole Head Living Bibb™ y Revolution Farms Whole Head Living Sweet Crisp™.

Ubicada en West Michigan, Revolution Farms puede cultivar hasta 1.5 millones de libras de lechuga fresca cada año. Dada la proximidad, sus productos pueden pasar de la granja al plato en un plazo de uno a dos días, menos de la mitad del tiempo que tarda la lechuga cultivada en la Costa Oeste para llegar al Medio Oeste. La misión de Revolution Farms es revolucionar la industria de los productos frescos cultivando y cosechando hojas verdes de ensalada hiperlocales para los consumidores durante todo el año, utilizando métodos avanzados de agricultura en interiores.

Acerca de Meijer

Meijer es un minorista de Grand Rapids, Míchigan, que opera 262 supercentros y supermercados en Míchigan, Ohio, Indiana, Illinois, Kentucky y Wisconsin. Meijer, una empresa privada de operación familiar desde 1934, fue pionera en el concepto de "compras en un solo lugar" ("one-stop shopping") y ha evolucionado a lo largo de los años para incluir amplios departamentos de productos frescos y cárnicos, así como farmacias, departamentos integrales de vestuario, departamentos de mascotas, centros de jardinería, juguetes y electrónica. Para obtener más información sobre Meijer, visite www.meijer.com. Siga a Meijer en Twitter en twitter.com/Meijer y twitter.com/MeijerPR o siga a la compañía en www.facebook.com/meijer.

Acerca de Revolution Farms

Revolution Farms lidera la revolución hidropónica en Míchigan con una de las granjas hidropónicas interiores más grandes y avanzadas de los Estados Unidos. Ubicado en Caledonia, Míchigan, su invernadero de 85,000 pies cuadrados produce lechuga y hojas verdes de ensalada frescas locales para los consumidores del Medio Oeste. Revolution Farms se fundó para aprovechar los beneficios sociales, económicos y medioambientales de los cultivos hidropónicos en una instalación de vanguardia. Más información en www.revolutionfarms.com.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/773739/Meijer_Logo.jpg

FUENTE Meijer

SOURCE Meijer